1 отзыв оставили туристы

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Трансфер из аэропорта Парижа

5
1 отзыв
Ольга В.
Ольга В. – Гид из Парижа
Личный водитель 🚗 встретит вас с именной табличкой из зоны прилёта аэропорта Шарль-де-Голь, поможет с багажом и проводит напрямую на парковку.

В комфортабельном автомобиле 🚘 марки Mercedes вы сможете быстро попасть в любую точку Парижа.

По пути вам не придётся волноваться о пересадках и учиться ориентироваться по карте, просто расслабьтесь и наблюдайте в окно за жизнью французской столицы ⭐️.

Трансфер также возможен из отеля в аэропорт.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €65 за экскурсию

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Трансфер из аэропорта Парижа
Трансфер из аэропорта Парижа
Трансферы из аэропортов Парижа в любую точку города.
Профессиональный личный водитель 🚗 встретит в аэропорту Шарль-де-Голь с именной табличкой, поможет с багажом и отвезёт на комфортабельном автомобиле 🚘 Mersedes по указанному вами адресу.
Также возможен трансфер из отеля в аэропорт.
Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле из аэропорта в любую точку города (возможен трансфер отель-аэропорт)
  • Услуги водителя
  • Перевоз багажа
Что не входит
  • Отклонения от заранее обговоренного маршрута
  • Личные расходы (вода, перекус и т. д. )
Начало
🚩 Аэропорт
Место завершения
🏁 Указанный вами адрес
Трансфер из аэропорта Парижа
Трансфер из аэропорта Парижа

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга В.
Ольга В.
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1 отзыв оставили туристы

Ольга В. проводит ещё 3 экскурсии

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