1 отзыв оставили туристы

Трансферы из аэропортов Парижа в любую точку города.

Профессиональный личный водитель 🚗 встретит в аэропорту Шарль-де-Голь с именной табличкой, поможет с багажом и отвезёт на комфортабельном автомобиле 🚘 Mersedes по указанному вами адресу.

Также возможен трансфер из отеля в аэропорт.