1 отзыв оставили туристы

Трансферы из аэропортов Парижа в любую точку города.
Профессиональный личный водитель 🚗 встретит в аэропорту Шарль-де-Голь с именной табличкой, поможет с багажом и отвезёт на комфортабельном автомобиле 🚘 Mersedes по указанному вами адресу.
Также возможен трансфер из отеля в аэропорт.
Что входит
- Трансфер на комфортабельном автомобиле из аэропорта в любую точку города (возможен трансфер отель-аэропорт)
- Услуги водителя
- Перевоз багажа
Что не входит
- Отклонения от заранее обговоренного маршрута
- Личные расходы (вода, перекус и т. д. )
Место завершения
🏁 Указанный вами адрес
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга В.
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Ольга В. проводит ещё 3 экскурсии
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