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Выездная экскурсия по замкам Луарской долины

4.5
39 отзывов
CIT F.
CIT F. – Гид из Парижа
Вы поедете на комфортабельном автобусе 🚌 в Луарскую долину.

На берегу реки Луар располагается более 70 замков, по 3 из которых вы прогуляетесь 👣 с экскурсией.

В замке Амбуаз похоронен легендарный Леонардо да Винчи.

Шенонсо признан самым красивым замком долины, а Шамбор – самый большой и причудливый из всех.

Профессиональный русскоязычный гид поможет в полной мере оценить культурную значимость этого района Франции.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €125 за человека

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Выездная экскурсия по замкам Луарской долины
Выездная экскурсия по замкам Луарской долины

Что вы увидите

  • Шенонсо
  • Амбуаз
  • Шамбор
С 2000 года долина Луары внесена в список Всемирного наследия Юнеско.
Жители этого района уверены, что долина Луары — это центр Франции, а значит и сердце истории… Не все французы с этим согласны, но подтверждают, что замки 🏰 Луары — это «свадебное платье Франции…»
Регион занимает площадь 39 536 кв. км. на которой проживает около 2, 5 миллионов человек. Цент — Долина Луары состоит из шести департаментов: Шер, Эндр, Эндр-и-Луар, Луар-и-Шер, Эр-и-Луар и Луаре.
Долина замков, долина королей, долина садов, долина любви… Много поэтических названий можно дать долине самой длинной реки Франции – Луаре. Все соединилось здесь – живописная природа, богатые винодельческие и кулинарные традиции и, конечное, бесценное историческое и культурное наследие.
Более 70 замков насчитывает на своих берегах река и ее притоки – средневековые крепости, королевские резиденции, дворцы в стиле Возрождения, буколические мануары…
На протяжении трех столетий, бесперерывно, формировалась эта жемчужина. И подумать, что все началось с военного поражения Франции против Англии в битве при Азинкуре в 1415 году… Карл VII, Карл VIII, Людовик XII, Франциск I, Генрих II… Людовик XIV… Из всего разнообразия замков вы увидите три: каждый со своей историей 📖, каждый в своем неповторимом стиле.
Виноградники и вина Луарской долины не столь известны ценителям, как Бордо, Бургонь или Шампань, но они, несомненно, заслуживают внимания. Здесь выращивают такие сорта винограда, как гаме, каберне, ко, совиньон и шардоне, из которых производят белые, розовые и красные, а также игристые вина.
Маршрут экскурсии: Амбуаз – самый первый замок на Луаре, построенный в силе эпохи Возрождения в XV веке. Восхитительная панорама на Луару и средневековый город 🏙️ Амбуаз. Здесь похоронен величайший художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.
Шенонсо – самый красивый из замков Луары. Замок дам, прекрасных, знаменитых и влиятельных, память о которых живет в каждой комнате, в каждом элементе внутренней обстановки и декорации.
Шамбор – самый большой и, возможно, самый образцовый и самый причудливый из королевских замков, воплотившаяся мечта короля-строителя Франциска I. Переплетение итальянского влияния и французских традиций, этот замок в стиле Возрождения, с его совершенными пропорциями, излучает истинно королевское величие и гармонию.
Оплату наличными можно осуществить в парижском офисе (м. Opera) с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 за 24 часа до начала экскурсии 🧭, в противном случае бронь будет аннулирована.
Если вы внесли на сайте предоплату, то вы можете оплатить остаток наличными гиду в день экскурсии. В этом случае нужно будет предъявить гиду письмо-подтверждение об оплате.
Что входит
  • транспорт
  • услуги русскоговорящего гида
  • входные билеты.
Что не входит
  • обед в ресторане - 20 евро взрослый
  • 15 евро - ребенок
Начало и место завершения
🚩 На ступеньках Оперы Гарнье
Выездная экскурсия по замкам Луарской долины
Выездная экскурсия по замкам Луарской долины
Выездная экскурсия по замкам Луарской долины
Выездная экскурсия по замкам Луарской долины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CIT F.
CIT F.
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39 отзывов оставили туристы

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