С 2000 года долина Луары внесена в список Всемирного наследия Юнеско.

Жители этого района уверены, что долина Луары — это центр Франции, а значит и сердце истории… Не все французы с этим согласны, но подтверждают, что замки 🏰 Луары — это «свадебное платье Франции…»

Регион занимает площадь 39 536 кв. км. на которой проживает около 2, 5 миллионов человек. Цент — Долина Луары состоит из шести департаментов: Шер, Эндр, Эндр-и-Луар, Луар-и-Шер, Эр-и-Луар и Луаре.

Долина замков, долина королей, долина садов, долина любви… Много поэтических названий можно дать долине самой длинной реки Франции – Луаре. Все соединилось здесь – живописная природа, богатые винодельческие и кулинарные традиции и, конечное, бесценное историческое и культурное наследие.

Более 70 замков насчитывает на своих берегах река и ее притоки – средневековые крепости, королевские резиденции, дворцы в стиле Возрождения, буколические мануары…

На протяжении трех столетий, бесперерывно, формировалась эта жемчужина. И подумать, что все началось с военного поражения Франции против Англии в битве при Азинкуре в 1415 году… Карл VII, Карл VIII, Людовик XII, Франциск I, Генрих II… Людовик XIV… Из всего разнообразия замков вы увидите три: каждый со своей историей 📖, каждый в своем неповторимом стиле.

Виноградники и вина Луарской долины не столь известны ценителям, как Бордо, Бургонь или Шампань, но они, несомненно, заслуживают внимания. Здесь выращивают такие сорта винограда, как гаме, каберне, ко, совиньон и шардоне, из которых производят белые, розовые и красные, а также игристые вина.

Маршрут экскурсии: Амбуаз – самый первый замок на Луаре, построенный в силе эпохи Возрождения в XV веке. Восхитительная панорама на Луару и средневековый город 🏙️ Амбуаз. Здесь похоронен величайший художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.

Шенонсо – самый красивый из замков Луары. Замок дам, прекрасных, знаменитых и влиятельных, память о которых живет в каждой комнате, в каждом элементе внутренней обстановки и декорации.

Шамбор – самый большой и, возможно, самый образцовый и самый причудливый из королевских замков, воплотившаяся мечта короля-строителя Франциска I. Переплетение итальянского влияния и французских традиций, этот замок в стиле Возрождения, с его совершенными пропорциями, излучает истинно королевское величие и гармонию.

Оплату наличными можно осуществить в парижском офисе (м. Opera) с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 за 24 часа до начала экскурсии 🧭, в противном случае бронь будет аннулирована.

Если вы внесли на сайте предоплату, то вы можете оплатить остаток наличными гиду в день экскурсии. В этом случае нужно будет предъявить гиду письмо-подтверждение об оплате.