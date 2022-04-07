Замки Луары

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Замки Луары
Замки Луары
Замки Луары
Замки Луары

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Амбуаз
  • Замок Шенонсо
  • Замок Шамбор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В силу своего расположения — в центре Франции и непосредственной близости от Парижа — долина Луары (Loire) на протяжении более 600 лет застраивалась столичной элитой. Здесь плелись интриги и кипели амурные страсти французских королевских особ, давшие немало сюжетов для романов Дюма. Многообразие архитектуры замков, удачно «вписанных» в завораживающие пейзажи, привлекают в долину не только любителей истории, но и всех ценителей прекрасного. Традиционно к замкам долины Луары относят 42 дворца, хотя их общее число приближается к 300.

В эксурсию включено посещение вместе с гидом замков Амбуаз и Шенонсо и внешний осмотр замка Шамбор

Замок Амбуаз

Замок Амбуаз напрямую связан с историей жизни сразу трёх королей — Карла VIII, Людовика ХII, Франциска I — и знаменитого Леонардо да Винчи, которого Франциску I удалось пригласить во Францию. Именно здесь, в Амбуазе, великий итальянец провёл последние годы своей жизни. К сожалению, сегодня из всего ансамбля сохранился только Королевский дом, фасад которого выходит на Луару, часовня Святого Юбера и две башни — Минимская и башня Гюрто. Самая прекрасная часть замка — несомненно, часовня Святого Юбера, удивительные каменные узоры которого часто сравнивают с кружевами.

Замок Шенонсо

В самом сердце долины Луары стоит замок Шенонсо. Его «народное» название — «Замок Дам», и это одно из самых любимых, известных и посещаемых сооружений во Франции. В своём нынешнем виде замок был основан в период с 1513 года по 1521 Томасом Бойе. Великолепный ландшафт, сады во французском стиле и парк, которые окружают замок, производят неизгладимое впечатление. Шенонсо замечателен не только своей архитектурой и историей, но ещё и богатством своих коллекций: мебель в стиле эпохи Возрождения, настенные ковры и гобелены 16 и 17 веков и многочисленные картины Рубенса, Приматиччо, Коррэж, Тэнторэ, Риго, Наттье, Ван Лоо и Миньяра.

Здесь, кроме посещения самого замка, можно зайти в Музей восковых фигур, прогуляться по лабиринту, продегустировать вина в погребах цитадели.

Замок Шамбор

Сказочным дворцом предстаёт замок Шамбор, в котором за пять веков его существования жили от силы лет двадцать, используя его лишь для охоты и временных развлечений. По этой причине внутреннее убранство залов беднее его архитектурной композиции, и во время поездки туристы обычно осматривают замок лишь снаружи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в платные объекты посещения не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте. Стоимость билетов: Шамбор – 15 евро/взр
  • До 18 лет - бесплатно. Шенонсо- 15 евро/взр
  • До 7 лет - бесплатно. Амбуаз -14 евро/взр
  • До 7 лет - бесплатно. Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
  • Или со свидетельством о вакцинации
  • Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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