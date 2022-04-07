В силу своего расположения — в центре Франции и непосредственной близости от Парижа — долина Луары (Loire) на протяжении более 600 лет застраивалась столичной элитой. Здесь плелись интриги и кипели амурные страсти французских королевских особ, давшие немало сюжетов для романов Дюма. Многообразие архитектуры замков, удачно «вписанных» в завораживающие пейзажи, привлекают в долину не только любителей истории, но и всех ценителей прекрасного. Традиционно к замкам долины Луары относят 42 дворца, хотя их общее число приближается к 300.

В эксурсию включено посещение вместе с гидом замков Амбуаз и Шенонсо и внешний осмотр замка Шамбор

Замок Амбуаз

Замок Амбуаз напрямую связан с историей жизни сразу трёх королей — Карла VIII, Людовика ХII, Франциска I — и знаменитого Леонардо да Винчи, которого Франциску I удалось пригласить во Францию. Именно здесь, в Амбуазе, великий итальянец провёл последние годы своей жизни. К сожалению, сегодня из всего ансамбля сохранился только Королевский дом, фасад которого выходит на Луару, часовня Святого Юбера и две башни — Минимская и башня Гюрто. Самая прекрасная часть замка — несомненно, часовня Святого Юбера, удивительные каменные узоры которого часто сравнивают с кружевами.

Замок Шенонсо

В самом сердце долины Луары стоит замок Шенонсо. Его «народное» название — «Замок Дам», и это одно из самых любимых, известных и посещаемых сооружений во Франции. В своём нынешнем виде замок был основан в период с 1513 года по 1521 Томасом Бойе. Великолепный ландшафт, сады во французском стиле и парк, которые окружают замок, производят неизгладимое впечатление. Шенонсо замечателен не только своей архитектурой и историей, но ещё и богатством своих коллекций: мебель в стиле эпохи Возрождения, настенные ковры и гобелены 16 и 17 веков и многочисленные картины Рубенса, Приматиччо, Коррэж, Тэнторэ, Риго, Наттье, Ван Лоо и Миньяра.

Здесь, кроме посещения самого замка, можно зайти в Музей восковых фигур, прогуляться по лабиринту, продегустировать вина в погребах цитадели.

Замок Шамбор

Сказочным дворцом предстаёт замок Шамбор, в котором за пять веков его существования жили от силы лет двадцать, используя его лишь для охоты и временных развлечений. По этой причине внутреннее убранство залов беднее его архитектурной композиции, и во время поездки туристы обычно осматривают замок лишь снаружи.