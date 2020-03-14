12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассказы о вкусном, духовном и историческом в поездке в солнечный край

Alexi
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Alexi – экскурсионное агентство
Монастырь, где покоится крестившая Грузию святая Нино, очаровательный городок Сигнахи, виды Алазанской долины, знакомство с историей и легендами, традиционные вина и ароматные хинкали в домашнем ресторане.

Всё это ждёт вас в путешествии по Кахетинскому краю.

По дороге мы будем останавливаться в любом понравившемся вам месте, чтобы вы могли вдоволь полюбоваться и пофотографировать.

Поверьте – таких мест будет много!
40 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Мейдан
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У этой экскурсии12 отзывов
3.83
Каxети: вера и любовь, вино и застолье!
Каxети: вера и любовь, вино и застолье!

Что вас ожидает

Край виноградной лозы
Грузия признана родиной виноделия, а эксперты ЮНЕСКО внесли в список достояния человечества грузинский способ приготовления вина. По дороге мы заедем на винный завод компании KTW (Kakhetian Traditional Winemaking), где вы попробуете редкие грузинские вина.

История святой Нино в Бодбе
После впечатлений вкусовых впечатления духовные: вы отправитесь в Бодбийский монастырь, где покоится святая Нино. Узнаете о жизни просветительницы, которая в 4 веке крестила Грузию, и услышите легенду о том, почему она похоронена именно в этом месте. Около монастыря вы сможете окунуться в целебные воды святого источника.

Город за «Великой грузинской стеной» и вкусный обед
Сигнахи тепло называют городом влюблённых: здесь можно пожениться в любое время суток. Вы прогуляетесь по симпатичным улочкам, которые отличаются итальянским стилем, увидите крепостную стену – вторую в мире по длине – и полюбуетесь панорамами солнечной Алазанской долины. А после вас ждёт гостеприимный домашний ресторанчик, где насладитесь традиционными кахетинскими блюдами.

В сезон, с 15 июня по 15 июля, вы также полюбуетесь лавандовыми полями Кахетии — это настоящий грузинский Прованс! (билет стоит 4 лари с человека).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включен транспорт, дегустация, входные билеты и питьевая вода.
  • Обед оплачивается отдельно (средний чек на человека 15€).
  • На экскурсии с вам будет гид-водитель. Если вы хотите услышать максимально подробную историческую информацию, то помимо водителя с вами будет профессиональный гид (доплата 30€).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человека и/или по другому маршруту (в таком случае стоимость рассчитывается индивидуально).
  • Мы также можем предложить вам трансфер от аэропорта до вашего отеля: для 1-4 человек 10€, для 1-8 человек 20€.
Каxети: вера и любовь, вино и застолье!
Каxети: вера и любовь, вино и застолье!
Каxети: вера и любовь, вино и застолье!
Каxети: вера и любовь, вино и застолье!
Каxети: вера и любовь, вино и застолье!
Каxети: вера и любовь, вино и застолье!
Каxети: вера и любовь, вино и застолье!
Каxети: вера и любовь, вино и застолье!

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00 и 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Мейдан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Alexi
Alexi
Я украинец, родился и вырос в Тбилиси. Очень люблю Грузию и хочу поделиться частичкой своей любви с каждым путешественником, который познакомится со мной! Экскурсии провожу вместе с командой гидов, каждый из которых знает и любит своё дело. До встречи в Грузии!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Красивые места, самобытная кухня, древние легенда... Экскурсия должна была быть очень интересной. НО. Впечатление от поездки испортила гид Диана. Своим непрофессионализмом и некорректным поведением.
Эта экскурсия была первой среди запланированных, пришлось отказаться ото всех последующих и вернуть внесенные предоплаты.
9 июня 2019
Ездили на экскурсию в Кахетию с Платоном. Поездка очень понравилась и взрослым и ребенку. Маршрут составлен очень грамотно, успели все посмотреть не спеша,наслаждаясь каждым моментом. На застолье ооочень много еды,вина и чачи. В общем всем советую данную экскурсию, большое спасибо Платону и организаторам!
2 марта 2019
30.12.18. заказал экскурсию у Вас! Ну вот и напишу отзыв. Сам заявленный гид не приехал (и не собирался), предложил другого, тот заболел))))))))) замена была дважды, приехал просто таксист, ничего не знал об истории, ничего не рассказывал, просто прокатились и погуляли по красивым местам Грузии. Гид и таксист (водитель) я думаю это разные вещи. Никому не рекомендую. С таким же успехом можно договориться с любым таксистом в Тбилиси. Отвратительная организация.
13 ноября 2018
Отличная поездка по прекрасной стране! Все зависит от вашего настроя! Все спрашивайте и всем интересуйтесь, и вам все с удовольствием расскажут и покажут.
8 октября 2018
27 сентября съездили на экскурсию в Кахетию. Нашим гидом и водителем был обаятельный и очень деликатный Мамука. Мамука в прошлом автогонщик, машину водит очень аккуратно, без лихачества.
Неудачным моментом было посещение винзавода КТВ, точнее, оказалось, цеха розлива. Прогон толпы из 20 человек вдоль емкостей с вином, где в один и тот же пластиковый стаканчик наливают для дегустации вино, не имеет ничего общего с общепринятой культурой экскурсии и дегустации любого аккредитованного винзавода с маркой.
В остальном же Мамука постарался сгладить даже не самую удачную погоду для экскурсии — густой туман и морось. Он больше похож не на гида, а на хорошего друга, который искренне хочет познакомить вас с любимой Кахетией. Все, с кем он общается — продавцы, хозяева кафе, личных хозяйств — воспринимают его как родного и это отношение переносится на его клиентов.
Несмотря на некоторые шероховатости, воспоминания о поездке остались самые теплые! Жаровы.
2 октября 2018
Все просто замечательно! Аккуратный водитель! Все доступнотрассказывал! Напоили , накормили! Немного неповезло с погодой , но сильно не расстроились! Обязательно буду рекомендовать ! Ещё раз спасибо !
22 сентября 2018
Нам с мужем экскурсия в целом понравилась, а вот нашим друзьям - не вполне. У нас маленький ребенок, поэтому мы были рады ненавязчивому рассказу, когда было настроение у малыша, спокойной прогулке без напряга и минимуму лестниц. Друзьям же хотелось больше именно экскурсии (гид рассказывал, в основном, отвечая на вопросы, а не сам) и больше посмотреть. Отдельно заметим, что в программе была опция мастер-класса по хинкали. Ее нам вообще в ходе дня не предложили, а, оказывается, друзья очень хотели и ждали.

В целом, страна прекрасная, виды отличные, еда наивкуснейшая - поэтому всем рекомендуем!
13 сентября 2018
Да все в общем-то хорошо. Мамука приятный водитель и человек. Аккуратно возит (для Грузии проблема). Все симпатично. Спасибо!
31 августа 2018
Получили весьма негативный опыт и думали, писать или не писать отзыв, потому что организаторы - весьма приятные люди. Но несоответствие ожидаемого и полученного было настолько сильно, что нельзя пропустить, иначе такие ситуации будут повторяться - не с этим, так с другим оператором экскурсий.

В целом экскурсия может быть довольно приятной

- город Сигнахи - милейшее место. В окрестностях Алазанской долины в хорошую погоду от видов захватывает дух. Крепостная стена весьма впечатляет длиной - главное, попросить объехать ее и забраться на все возможные места
- указанный домашний ресторанчик выше всяких похвал. Чудесная хозяйка, с которой было приятно поболтать, очень вкусная еда (пробуйте осетинские хачапури - это что-то). Мы даже уложились не в заявленные 30 евро на двоих, а в 25-30 лари с вином, кажется
- монастырь святой Нино - скромный, но симпатичный. Получилось попасть на службу - мне лично было интересно постоять и послушать, хоть я и не верующий
- водитель Мамука и правда очень аккуратный. Ехать было комфортно, а это важно - дорога длинная
- в пути заезжали к каким-то бабушкам, продающим продукты своего хозяйства. Все безусловно можно купить дешевле и в Тбилиси (и думаю, ничуть не хуже), но, когда владельцы лавки поняли, что мы не прочь потратить денег, устроили нам дегустацию чурчхелы, вина, сыра, солений - все очень вкусно и в колоритной компании. Совершенно не жалеем, что там остановились

Основной минус - описание тура совершенно не соответствовало действительности.

- "тур на винзавод" - никакого тура не было, процесс производства никак не освящается, пройтись по всем стадиям невозможно, про тонкости и различия вина - буквально пара слов про разные сорта. Попробовали 4 сорта вина (в описании указаны 5-6 + чача и коньяк) из одного пластикового стакана, температурой -3 градуса, бегом-бегом примерно за 10 минут. В общем уровень дегустации никакой. После этого экскурсовод (от завода, не наш), предложил пройти в магазин.

Мы рассчитывали в первую очередь пройтись по всему процессу приготовления вина, поэтому для нас этот пункт был самым большим разочарованием.

- в описании программы указан мастер-класс по приготовлению хинкали. Оказалось, что он за дополнительную плату, о чем нигде сказано не было.

- уровень рассказа, к сожалению, тоже далек от идеала. Гид-водитель Мамука - приятнейший человек. Но то ли оттого, что мы сразу расстроились из-за неудачной дегустации, то ли из-за чего-то еще, но в целом был не очень разговорчив и красноречив. Периодически приходилось специально вытягивать какие-то темы, хотя идеальным решением конфликта для меня был бы просто подробнейший рассказ про все. История Грузии - это сотни интереснейший фактов и историй. Это наша вторая экскурсия, так что сравнивать есть с чем и, к сожалению, не в пользу данного тура.

Справедливости ради, организаторы попытались загладить вину и после тура отвезли нас в винный магазин, где мы попробовали пару вин (из квеври и обычное промышленное) в нормальных условиях и коротко рассказали про отличия производства. Мы оценили жест, хотя разочарование не сильно было сглажено.

Подытоживая - это неплохой тур, если полностью выкинуть упоминание экскурсии на завод (либо договариваться о более профессиональном туре и дегустации), поправить информацию про хинкали, и совершенно точно снизить стоимость (на двоих нам стоило 75 евро / 216 лари). Аналогичный сервис можно было получить с любым разговорчивым таксистом за 120 лари.

Организаторам удачи в исправлении ошибок и совершенствовании тура!
25 августа 2018
Ездили на экскурсию с сыном-подростком. Алексей не смог провести с нами экскурсию сам, с нами поехал другой гид - Мамука. Общение получилось очень теплым и доверительным, разговаривали всю дорогу - за тему экскурсии, и просто за жизненные вопросы. Мамука оказался ярким примером настоящего грузинского дружелюбия и гостеприимства, о котором мы все слышим. Надегустировались вин, заехали в настоящий кахетинский дом и угостились домашними продуктами (заодно и прикупили гостинцев), посетили Бодбе, насмотрелись красот Алазанской долины и Сигнахи, вкусно пообедали в домашнем ресторанчике. Мы остались очень довольны своей поездкой. И водитель Мамука просто замечательный, вел машину очень аккуратно, что немаловажно. Ставим 5. Спасибо!
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