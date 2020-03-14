12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Получили весьма негативный опыт и думали, писать или не писать отзыв, потому что организаторы - весьма приятные люди. Но несоответствие ожидаемого и полученного было настолько сильно, что нельзя пропустить, иначе такие ситуации будут повторяться - не с этим, так с другим оператором экскурсий.



В целом экскурсия может быть довольно приятной



- город Сигнахи - милейшее место. В окрестностях Алазанской долины в хорошую погоду от видов захватывает дух. Крепостная стена весьма впечатляет длиной - главное, попросить объехать ее и забраться на все возможные места

- указанный домашний ресторанчик выше всяких похвал. Чудесная хозяйка, с которой было приятно поболтать, очень вкусная еда (пробуйте осетинские хачапури - это что-то). Мы даже уложились не в заявленные 30 евро на двоих, а в 25-30 лари с вином, кажется

- монастырь святой Нино - скромный, но симпатичный. Получилось попасть на службу - мне лично было интересно постоять и послушать, хоть я и не верующий

- водитель Мамука и правда очень аккуратный. Ехать было комфортно, а это важно - дорога длинная

- в пути заезжали к каким-то бабушкам, продающим продукты своего хозяйства. Все безусловно можно купить дешевле и в Тбилиси (и думаю, ничуть не хуже), но, когда владельцы лавки поняли, что мы не прочь потратить денег, устроили нам дегустацию чурчхелы, вина, сыра, солений - все очень вкусно и в колоритной компании. Совершенно не жалеем, что там остановились



Основной минус - описание тура совершенно не соответствовало действительности.



- "тур на винзавод" - никакого тура не было, процесс производства никак не освящается, пройтись по всем стадиям невозможно, про тонкости и различия вина - буквально пара слов про разные сорта. Попробовали 4 сорта вина (в описании указаны 5-6 + чача и коньяк) из одного пластикового стакана, температурой -3 градуса, бегом-бегом примерно за 10 минут. В общем уровень дегустации никакой. После этого экскурсовод (от завода, не наш), предложил пройти в магазин.



Мы рассчитывали в первую очередь пройтись по всему процессу приготовления вина, поэтому для нас этот пункт был самым большим разочарованием.



- в описании программы указан мастер-класс по приготовлению хинкали. Оказалось, что он за дополнительную плату, о чем нигде сказано не было.



- уровень рассказа, к сожалению, тоже далек от идеала. Гид-водитель Мамука - приятнейший человек. Но то ли оттого, что мы сразу расстроились из-за неудачной дегустации, то ли из-за чего-то еще, но в целом был не очень разговорчив и красноречив. Периодически приходилось специально вытягивать какие-то темы, хотя идеальным решением конфликта для меня был бы просто подробнейший рассказ про все. История Грузии - это сотни интереснейший фактов и историй. Это наша вторая экскурсия, так что сравнивать есть с чем и, к сожалению, не в пользу данного тура.



Справедливости ради, организаторы попытались загладить вину и после тура отвезли нас в винный магазин, где мы попробовали пару вин (из квеври и обычное промышленное) в нормальных условиях и коротко рассказали про отличия производства. Мы оценили жест, хотя разочарование не сильно было сглажено.



Подытоживая - это неплохой тур, если полностью выкинуть упоминание экскурсии на завод (либо договариваться о более профессиональном туре и дегустации), поправить информацию про хинкали, и совершенно точно снизить стоимость (на двоих нам стоило 75 евро / 216 лари). Аналогичный сервис можно было получить с любым разговорчивым таксистом за 120 лари.



Организаторам удачи в исправлении ошибок и совершенствовании тура!