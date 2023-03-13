Экскурсия в Неаполь и Помпеи

Смешенная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Экскурсия в Неаполь и Помпеи
Экскурсия в Неаполь и Помпеи
Экскурсия в Неаполь и Помпеи
Экскурсия в Неаполь и Помпеи
Экскурсия в Неаполь и Помпеи
Экскурсия в Неаполь и Помпеи

Что вас ожидает 🤩

  • Город Помпеи
  • Город Неаполь
  • Вулкан Визувий
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Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия Неаполь+Помпеи. Великий город Помпеи подарит незабываемые впечатления и перенесет вас в эпоху Древнего Рима, вы познакомитесь с богатой античностью и великими строительными творениями Помпеянцев которые были популярны в первые века до н. э. Неаполь-родина самой настоящей пиццы-маргариты, которая готовится в дровяных печах, Неаполь-это рай для гурманов, где также можно отведать свежайшие морепродукты, после чего сделать красивейшие фотографии на фоне вулкана Визувий.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в археологический парк Помпеи (18 евро, от 18 до 25 лет - 2 евро для гражлан EU) Наушники (3 евро с человека). Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Водные развлечения
Необычные
На весь день
Обзорные
История и культура
На автобусе

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