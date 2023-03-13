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Описание

Экскурсия Неаполь+Помпеи. Великий город Помпеи подарит незабываемые впечатления и перенесет вас в эпоху Древнего Рима, вы познакомитесь с богатой античностью и великими строительными творениями Помпеянцев которые были популярны в первые века до н. э. Неаполь-родина самой настоящей пиццы-маргариты, которая готовится в дровяных печах, Неаполь-это рай для гурманов, где также можно отведать свежайшие морепродукты, после чего сделать красивейшие фотографии на фоне вулкана Визувий.