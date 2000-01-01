Farolero W. проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия ⛳ ФАРОЛЕРО представляет собой театрализованное путешествие по центру курорта Красная Поляна ❤

Главное действующее лицо променада - легендарный фонарщик Farolero. Он знает город 🏙️, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории 📖.

Вам предоставят аудиогид и наушники (в них Вы и услышите главный аудиоспектакль) и плащ, который защитит Вас от ветра. Заботливые спутники фонарщика будут сопровождать Вас по маршруту.

Вы узнаете:

🎧 что делать, если в Красной Поляне зимой снега нет

🎧 какое истинное лицо олимпийского талисмана

🎧 в каком возрасте не поздно легендой стать

🎧 как звучит Краснополянский язык

А еще:

🎧 попробуете Красную Поляну на вкус

🎧 и даже научитесь дышать так, чтобы мечты исполнялись.

Ночные огни, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, странные находки и сюрпризы.

Ты окунёшься в настоящую сказку на улицах курорта!

Продолжительность 75 минут.

Маршрут 1. 5 км.

Ежедневно в вечернее время