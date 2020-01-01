Что вас ждёт

В рамках экскурсии 🧭 мы посетим башню в бывшем селе Копосово — ныне Сормовский район Нижнего Новгорода, пожарную каланчу в посёлке Ляхово и, конечно, будем любоваться многосекционной сетчатой гиперболоидной опорой электропередач на Оке, которую отреставрировали в 2020 году и сделали потрясающую подсветку.

Обязательно поговорим об изобретениях великого инженера Владимира Шухова, отметим, что ещё из его работ можно посмотреть в Нижнем Новгороде и области, изучим подробно башни — на одну из них даже можно будет, при желании, забраться.

Важная информация: