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Экскурсия по шуховским башням

Анна С.
Анна С. – Гид из Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде и вокруг города сохранилось несколько башен конструкции великого инженера Владимира Шухова, некоторые из них —уникальные.

Наш маршрут посвящен изобретениям великого инженера Владимира Шухова, тому, где они нашли применение, их уникальности для времени постройки и сейчас.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по шуховским башням
Экскурсия по шуховским башням

Что вы увидите

  • Шуховская башня в Копосово
  • Пожарная каланча в селе Ляхово
  • Гиперболоидная многосекционная сетчатая опора на реке Ока
Что вас ждёт
В рамках экскурсии 🧭 мы посетим башню в бывшем селе Копосово — ныне Сормовский район Нижнего Новгорода, пожарную каланчу в посёлке Ляхово и, конечно, будем любоваться многосекционной сетчатой гиперболоидной опорой электропередач на Оке, которую отреставрировали в 2020 году и сделали потрясающую подсветку.
Обязательно поговорим об изобретениях великого инженера Владимира Шухова, отметим, что ещё из его работ можно посмотреть в Нижнем Новгороде и области, изучим подробно башни — на одну из них даже можно будет, при желании, забраться.

Важная информация:

  • Стоимость экскурсии 🧭 указана вместе с арендой автомобиля. Если у вас свой транспорт сообщите пожалуйста заранее.
Что входит
  • Комфортабельный микроавтобус
  • Интересная экскурсия по всему маршруту
  • Горячий чай.
Что не входит
  • Личные расходы (перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 ул. Стрелка 3А, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Пл. Ленина, Нижний Новгород
Экскурсия по шуховским башням
Экскурсия по шуховским башням
Экскурсия по шуховским башням
Экскурсия по шуховским башням

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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