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Семенов — родина хохломы, ложки и матрешки

Татьяна А.
Татьяна А. – Гид из Нижнего Новгорода
Увлекательная экскурсия ⛳ по «самому русскому» городку — Семёнову.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

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Семенов — родина хохломы, ложки и матрешки
Семенов — родина хохломы, ложки и матрешки

Что вы увидите

  • Экскурсия по городу
  • Музей «Золотая хохлома»
  • Дом Семена Ложкаря
  • Музей матрешки
  • Краеведческий музей
  • Дом-музей поэта Бориса Корнилова
Знаменитая хохлома Городок уютный и теплый, где развиты многие ремесла, составившие славу города. Здесь резали миллионы деревянных ложек, которыми ела вся Россия.
Их расписывают, превращая в изысканную вещь. Именно в Семёнове родилась хохлома, прославившая Россию на весь мир.
В музее «Золотая хохлома» вы увидите потрясающие произведения искусства.
Гулять тут надо пешком, разглядывая причудливые наличники. Семёнов называют еще маленьким Парижем, так как план города напоминает столицу Франции. Настоящий центр старообрядчества, хранящий древнее благочестие. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Аренда автомобиля.
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Личные расходы (обед, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, Нижний Новгород
Семенов — родина хохломы, ложки и матрешки
Семенов — родина хохломы, ложки и матрешки
Семенов — родина хохломы, ложки и матрешки
Семенов — родина хохломы, ложки и матрешки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна А.
Татьяна А.
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