Знаменитая хохлома Городок уютный и теплый, где развиты многие ремесла, составившие славу города. Здесь резали миллионы деревянных ложек, которыми ела вся Россия.

Их расписывают, превращая в изысканную вещь. Именно в Семёнове родилась хохлома, прославившая Россию на весь мир.

В музее «Золотая хохлома» вы увидите потрясающие произведения искусства.

Гулять тут надо пешком, разглядывая причудливые наличники. Семёнов называют еще маленьким Парижем, так как план города напоминает столицу Франции. Настоящий центр старообрядчества, хранящий древнее благочестие. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.