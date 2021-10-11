Теплая встреча с волшебным Городцом

Вдохновляющая прогулка по одному из древнейших городов на Средней Волге

5
1 отзыв
Волнующие волжские пейзажи, пряничные дома с наличниками, целый квартал уютных музеев, улицы, сохранившие облик 19 века, и пряники, рецепт которых передавался строго по наследству.

Кажется, в нашем маленьком Городце поместилась вся русская душа.

И на встрече я помогу подобрать к ней свой ключ, рассказав о местных легендах, историях и старинных традициях.
Теплая встреча с волшебным Городцом
Теплая встреча с волшебным Городцом
Теплая встреча с волшебным Городцом
Теплая встреча с волшебным Городцом
Теплая встреча с волшебным Городцом
Теплая встреча с волшебным Городцом
Теплая встреча с волшебным Городцом
Теплая встреча с волшебным Городцом
Теплая встреча с волшебным Городцом
Теплая встреча с волшебным Городцом
Теплая встреча с волшебным Городцом
Теплая встреча с волшебным Городцом

Что вас ожидает

Музейный квартал

Начнем путешествие с образцового места, где у каждого здания есть интересное прошлое. На трех тихих, приветливых улицах находится восемь музеев. Вы посетите один из них, «Городец на Волге». Именно так наш город называли в летописях. В музее вы узнаете о самом важном ремесле — судостроении. На бывшей улице Купеческой я познакомлю вас со старинными усадьбами 19 века и объясню, чем обязан Городец местным купцам. А на набережной вы оцените панорамы Волги и колоритное соседство простых крестьянских изб с графским поместьем.

Назад в Средневековье

У оборонительного сооружения 12 века поговорим о ценности городецкого вала — столь древних памятников истории по всей России сохранились единицы! С его гребня вы откроете незабываемый вид на древний город, его центр — Княжью гору и святое озеро, почитаемое городчанами. Я помогу представить размеры средневекового Городца и осознать масштабы его строительства.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, я заберу вас в Нижнем Новгороде и отвезу обратно
  • В стоимость включена экскурсия в музей «Городец на Волге»
  • По понедельникам экскурсия проводится со скидкой и без посещения музея
  • Опциональное посещение других музеев, интерактивные программы и мастер-классы оплачиваются отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Руслан
Руслан
Профессиональный экскурсовод и местный житель. Родился и живу на городецкой земле. На экскурсиях рассказываю не только легенды и сказания, но и исторические факты земли городецкой. Также готов пояснить и технические особенности, ведь по образованию я не только гуманитарий, но и технарь. Безмерно люблю свой город, самый древний в Нижегородской области. О Городце можно рассказывать бесконечно, но лучше приехать и увидеть все самим, а я постараюсь сделать ваше посещение незабываемым!
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1 реальный отзыв

Е
11 окт 2021
Огромная благодарность Руслану за необычную, полную подачу материала с показом фотографий объектов в разные времена. Руслан рассказывал нам и показывал все самые интересные места и исторические факты. Городец поразил нас.
Общая оценка экскурсии - отлично.

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