10 отзывов оставили туристы

Увлекательная трех часовая экскурсия ⛳ во французские художественные музеи 🖼 Пети Пале и Музей Жакмар-Андре, которые находятся недалеко друг от друга. Экскурсия начинается с музея Пети Пале: обзор архитектуры и интерьера, выставка православных икон, французское искусство и мебель 18–19 веков Арт Нуво и Арт Деко. Далее небольшая прогулка 👣 по мосту Александра III, где можно сделать красивые 🤩 фотографии 📸. После посещение музея Жакмар-Андре, считается одним из самых красивых музеев в Париже. Здесь Вы увидите работы Каналетто, Буше, Фрагонара, Рембрандта, Боттичелли и других мастеров фламандской живописи, итальянского Возрождения и французской школы изобразительного искусства XVIII века.