10 отзывов оставили туристы

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Экскурсия в художественные музеи Пети Пале и Жакмар-Андре в Париже

5
10 отзывов
Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
Познавательная прогулка 👣 по колоритным художественным галереям Парижа.

Вы познакомитесь с одной из самых больших и богатых частных коллекций искусства в музее Жакмар-Андре, а также побываете в грандиозном выставочном павильоне Пети-Пале.

Большое путешествие по разным эпохам и стилям – творения мастеров живописи, обзор редкой архитектуры и интерьеров.

В перерыве прогулка по прекрасному мосту Александра III.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €200 за экскурсию

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Экскурсия в художественные музеи Пети Пале и Жакмар-Андре в Париже
Экскурсия в художественные музеи Пети Пале и Жакмар-Андре в Париже
Увлекательная трех часовая экскурсия ⛳ во французские художественные музеи 🖼 Пети Пале и Музей Жакмар-Андре, которые находятся недалеко друг от друга. Экскурсия начинается с музея Пети Пале: обзор архитектуры и интерьера, выставка православных икон, французское искусство и мебель 18–19 веков Арт Нуво и Арт Деко. Далее небольшая прогулка 👣 по мосту Александра III, где можно сделать красивые 🤩 фотографии 📸. После посещение музея Жакмар-Андре, считается одним из самых красивых музеев в Париже. Здесь Вы увидите работы Каналетто, Буше, Фрагонара, Рембрандта, Боттичелли и других мастеров фламандской живописи, итальянского Возрождения и французской школы изобразительного искусства XVIII века.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание 3 часа
  • Услуги профессионального гида на русском языке
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Стоимость уточняется в зависимости от сезона
Начало и место завершения
🚩 По предварительному согласованию
Экскурсия в художественные музеи Пети Пале и Жакмар-Андре в Париже
Экскурсия в художественные музеи Пети Пале и Жакмар-Андре в Париже
Экскурсия в художественные музеи Пети Пале и Жакмар-Андре в Париже
Экскурсия в художественные музеи Пети Пале и Жакмар-Андре в Париже

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Галина О.
Галина О.
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10 отзывов оставили туристы

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