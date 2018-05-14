Отправляйтесь на пешую экскурсию с гидом длиной в 2,5 часа и откройте для себя очаровательный и живописный квартал Монмартр — район Парижа на вершине холма.

Прогуляйтесь по его мощеным улочкам и пройдите по стопам знаменитых художников, которые когда-то здесь жили. Оцените жилище Винсента ван Гога, художественную студию Пабло Пикассо и пристанище Анри де Тулуз-Лотрека. Англоговорящий гид расскажет захватывающую историю Монмартра, поведает легенды о Прекрасной эпохе (Belle Époque), а также познакомит вас с пресловутыми кабаре, включая «Мулен Руж».

Побывайте в Сакре-Кёе — потрясающей белой базилике на холме в центре Монмартра. Полюбуйтесь невероятными панорамными видами на Париж во время заката.