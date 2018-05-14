Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оцените очаровательный и живописный район Монмартр
Посетите площадь Тертр, «Мулен Руж» и дом Ван Гога
Откройте для себя необычные уголки Парижа, которые туристы часто упускают
Полюбуйтесь на эффектную базилику Сакре-Кёр
Отправляйтесь на пешую экскурсию с гидом длиной в 2,5 часа и откройте для себя очаровательный и живописный квартал Монмартр — район Парижа на вершине холма.
Прогуляйтесь по его мощеным улочкам и пройдите по стопам знаменитых художников, которые когда-то здесь жили. Оцените жилище Винсента ван Гога, художественную студию Пабло Пикассо и пристанище Анри де Тулуз-Лотрека. Англоговорящий гид расскажет захватывающую историю Монмартра, поведает легенды о Прекрасной эпохе (Belle Époque), а также познакомит вас с пресловутыми кабаре, включая «Мулен Руж».
Побывайте в Сакре-Кёе — потрясающей белой базилике на холме в центре Монмартра. Полюбуйтесь невероятными панорамными видами на Париж во время заката.
Ответы на вопросы
Что входит
Пешая экскурсия
Гид
Посещение базилики Сакре-Кёр
Туры для посетителей на инвалидных креслах организуются только по запросу
Что не входит
Еда и напитки
Чаевые (по желанию)
Перевозка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Тур рассчитан на группы не более восьми человек, чтобы каждый получил достаточно внимания
Для проведения полуиндивидуального тура нужно минимум два участника (либо вам предложат другую дата визита или полный возраст средств)
В Лувр нельзя проносить большие сумки и чемоданы
Тур включает пешие этапы. Тур не подходит для посетителей на инвалидных колясках и с ограниченными возможностями передвижения
Музей может быть закрыт без предупреждения от руководства. В этом случае посетителям предложат альтернативное время, если время открытия музея задержится более чем на час от запланированного начала тура. GetYourGuide не предлагает возврат средств или скидку
В некоторых помещениях музея действуют правила, согласно которым нельзя шуметь или разговаривать. Коллекции музея могут меняться в течение года
Укажите полные имена, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты, по которым с вами можно связаться в поездке
Требования к участникам
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 72 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Anna
14 мая 2018
(Канада)
Наш гид, Феликс, знал Монмартр как свои пять пальцев. Феликс вел нас по узким улочкам и улочкам Монмартра, от «Мулен Руж» до базилики Святого Сердца, при этом давая нам информацию и восхитительные рассказы о местах, которые мы посетили. Он принес свой планшет и дополнил информацию об этом прекрасном районе фотографиями до и после многих мест, которые мы посетили. Через его изображения на Скрижали мы увидели эволюцию района Монмартр. Феликс угостил нас традиционным багетом, выпеченным в удостоенной наград пекарне. Мы провели восхитительные два часа, путешествуя по этому культовому району.
M
Mary
2 июня 2019
(США)
Наш гид Анастасия была отличной. У нее большой опыт в истории искусства, и она смогла придать достопримечательностям цвет, контекст и жизнь. Это был наш любимый район в Париже, и я уверен, что мы пропустили бы так много его истории, если бы не совершили пешеходную экскурсию с гидом. Настоятельно рекомендую.
А
Аноним
5 июля 2021
(Испания)
Loved everything about this place. The guide, Oliver was amazing and so well versed in art and art history. He really made the city come alive with the knowledge he presented. The area was gorgeous and I couldn’t have asked for a better tour to end my trip.