10 отзывов оставили туристы

Галина О. – Гид из Парижа

Речная прогулка 👣 по Парижу на уютном кораблике.



Вы сможете насладиться вкусным обедом из трёх блюд с прекрасными видами на главные символы французской столицы ⭐️.



Посмотрите с воды на Эйфелеву башню, Лувр, Нотр-Дам, музей 🖼 Орсе и другие знаменитые места.



Прекрасные виды с Сены отлично сочетаются с вкусными деликатесами от шеф-повара.



Музыкальное сопровождение и винная карта дополнят романтическую атмосферу на борту.