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Обед на кораблике с круизом по Сене, Париж

5
10 отзывов
Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
Речная прогулка 👣 по Парижу на уютном кораблике.

Вы сможете насладиться вкусным обедом из трёх блюд с прекрасными видами на главные символы французской столицы ⭐️.

Посмотрите с воды на Эйфелеву башню, Лувр, Нотр-Дам, музей 🖼 Орсе и другие знаменитые места.

Прекрасные виды с Сены отлично сочетаются с вкусными деликатесами от шеф-повара.

Музыкальное сопровождение и винная карта дополнят романтическую атмосферу на борту.
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Обед на кораблике с круизом по Сене, Париж
Обед на кораблике с круизом по Сене, Париж
Увлекательная романтическая прогулка 👣 по Сене с вкуснейшим обедом. Меню из 3 блюд + напитки. Свежие блюда, приготовленные шефом на корабле 🛳️. Музыкальное сопровождение. Начало и окончание круиза на пристани у Эйфелевой башни.
Что входит
  • Входной билет на круиз по Сене с обедом по выбранному типу меню
Что не входит
  • Трансфер по запросу
Начало
🚩 Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 75007 Pari
Место завершения
🏁 Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 75007 Paris, Франция
Обед на кораблике с круизом по Сене, Париж
Обед на кораблике с круизом по Сене, Париж
Обед на кораблике с круизом по Сене, Париж

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Галина О.
Галина О.
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10 отзывов оставили туристы

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