10 отзывов оставили туристы

Увлекательная романтическая прогулка 👣 по Сене с вкуснейшим обедом. Меню из 3 блюд + напитки. Свежие блюда, приготовленные шефом на корабле 🛳️. Музыкальное сопровождение. Начало и окончание круиза на пристани у Эйфелевой башни.
Что входит
Входной билет на круиз по Сене с обедом по выбранному типу меню
Что не входит
Трансфер по запросу
Начало
🚩 Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 75007 Pari
Место завершения
🏁 Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 75007 Paris, Франция
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