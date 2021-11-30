Вы получите по почте билеты, которыми сможете воспользоваться в любое время до указанной на них даты. Вы можете отправиться в круиз до или после дегустации французских блинчиков.

Чтобы принять участие в часовом круизе, поднимитесь на борт лодки на причале Bateaux Parisiens / Port de la Bourdonnais рядом с Эйфелевой башней. Во время круиза по Сене вы отдохнете, знакомясь с историей Парижа и любуясь его многочисленными памятниками, такими как Лувр, музей Орсе и собор Нотр-Дам, а также многочисленными мостами с уникальной архитектурой. Послушайте аудиогид, доступный на 14 языках, который также можно слушать через приложение на своем телефоне.

Затем (до или после круиза) покажите свой ваучер персоналу киоска Régalade de la Tour Eiffel у подножия Эйфелевой башни. Попробуйте французский блинчик с Nutella, сахаром, лимоном, джемом или взбитыми сливками. Полюбуйтесь живописным видом на Эйфелеву башню и речной набережной Парижа, наслаждаясь этим восхитительным французским деликатесом. Вы можете приобрести напиток в блинном киоске по более низкой цене.