Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Расслабьтесь во время часового речного круиза, любуясь такими достопримечательностями, как Лувр и собор Нотр-Дам
Оцените удобное расписание: круизы отправляются каждый час в течение дня
Попробуйте восхитительный французский блинчик у подножия Эйфелевой башни
Выберите блинчик с шоколадом, сахаром, лимоном, джемом или взбитыми сливками
Вы получите по почте билеты, которыми сможете воспользоваться в любое время до указанной на них даты. Вы можете отправиться в круиз до или после дегустации французских блинчиков.
Чтобы принять участие в часовом круизе, поднимитесь на борт лодки на причале Bateaux Parisiens / Port de la Bourdonnais рядом с Эйфелевой башней. Во время круиза по Сене вы отдохнете, знакомясь с историей Парижа и любуясь его многочисленными памятниками, такими как Лувр, музей Орсе и собор Нотр-Дам, а также многочисленными мостами с уникальной архитектурой. Послушайте аудиогид, доступный на 14 языках, который также можно слушать через приложение на своем телефоне.
Затем (до или после круиза) покажите свой ваучер персоналу киоска Régalade de la Tour Eiffel у подножия Эйфелевой башни. Попробуйте французский блинчик с Nutella, сахаром, лимоном, джемом или взбитыми сливками. Полюбуйтесь живописным видом на Эйфелеву башню и речной набережной Парижа, наслаждаясь этим восхитительным французским деликатесом. Вы можете приобрести напиток в блинном киоске по более низкой цене.
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение: Сена
Транспорт на время мероприятия: Обзорный круиз
Десерт
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Крупногабаритный багаж
Чемоданы и большие сумки
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 805 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
436
4
261
3
77
2
17
1
14
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
30 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
Все отлично. Креп очень хороший!
M
Mariana
27 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
Очень легкий доступ и вся доступная информация. Очень хорошая лодка, с условиями, в которых можно находиться как в помещении, так и на улице. Небольшой аудиогид во время поездки, который завершает впечатление.
P
Paola
26 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Поездка по Сене действительно увлекательная, аудиогид на итальянском языке составляет компанию и делает тур еще более интересным. Финальный креп делает все еще слаще.
M
MARIA FERNANDA
26 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Отличный сервис
M
Maglorie
25 ноя 2021
(Великобритания)
It was enjoyable and fun.
A
ANNA
25 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Хороший день
Simon
21 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Все впечатления действительно были безупречными, и поездка прошла вовремя и в соответствии с планом. Блинчик после этого тоже был восхитительным.
S
Sandrine
21 ноя 2021
(Франция)
Très bon moment en famille. De l espace pour s asseoir, les audio guides à disposition et des commentaires intéressants. Je recommande.
L
Luiz
20 ноя 2021
(Бразилия)
Оригинал (pt)
Замечательный опыт. Лучшие образы Парижа.
E
Ewa
19 ноя 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Хорошие виды
А
Аноним
18 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень хорошее соотношение цены и качества. Просто приложение аудиогида, которое работает не очень хорошо. Потрясающие виды.
А
Аноним
13 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Потрясающий опыт, особенно ночью
А
Аноним
13 ноя 2021
(Швейцария)
Оригинал (en)
Верхний ! Par contre l'organisation crêpe laisse à désirer…
C
Carolina
13 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Незабываемый опыт! Рекомендуется ехать днем. Его можно увидеть днем, а потом темнеет, и это красиво. ☺️
A
Aleksandar
12 ноя 2021
(Сербия)
Оригинал (en)
Лодка быстро переполняется в хорошую погоду, поэтому лучше постарайтесь приехать пораньше, чтобы занять свое место на верхней палубе.