Персональная прогулка с гидом по Парижу

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Парижу
Персональная прогулка с гидом по Парижу
Персональная прогулка с гидом по Парижу
Персональная прогулка с гидом по Парижу

Что вас ожидает 🤩

  • Елисейский дворец
  • Триумфальная арка
  • Эйфелева башня
  • Бурбонский дворец
  • Музей д'Орсе
  • Люксембургский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Парижу. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 6 человек. При размере группы более, чем 6 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Так как показать все самое важное в Париже за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

На красном маршруте: Елисейские поля, мост Александра III, Собор Инвалидов, красавицу Эйфелеву башню, Триумфальную арку и другие интересные места города.

На синем маршруте: площадь согласия, Бурбонский дворец, музей д'Орсе, церковь Сен-Сюльпис, Люксембургский сад, а также посетим другие места, которые известны только местным жителям.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культураПешие прогулки-экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Париже

Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Криста
5
12 отзывов
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
На 2-х часовой пешеходной экскурсии по центру Парижа мы увидим самые красивые здания города, включая Дом Инвалидов
89 за 1 человека
Париж - пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
1 отзыв
Париж - пересекая столетия. Большая прогулка по Парижу 5 часов
Большая увлекательная прогулка по французской столице
280 за 1-15 чел.
Топ 25 в Париже с веселым гидом
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Vadim
4.9
38 отзывов
Топ 25 в Париже с веселым гидом
Вы увидите ТОП-25 достопримечательностей Парижа, и узнаете секреты местных жителей: лучшие места для завтрака
50 за 1 человека
Ночной Париж
3 часа
Индивидуальная
Ольга
5
5 отзывов
Ночной Париж
На автомобиле гид заберет вас прямо у отеля, чтобы на 3 часа вы смогли окунуться в красоты ночного Парижа
286 за 1-5 чел.
Наполеон и Париж
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Криста
Нет отзывов
Наполеон и Париж
Во время прогулки по Наполеоновскому Парижу вы увидите основные памятники, построенные при Наполеоне I - мост Искусств
30 за 1 человека
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Криста
4.6
44 отзыва
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Маршрут нашей пешеходной экскурсии петляет между шумной улицей Риволи и богемно-студенческим Латинским кварталом
45 за 1 человека
Ежедневная прогулка по Парижу
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Tripster
4.7
227 отзывов
Ежедневная прогулка по Парижу
Узнать и полюбить город за 2 часа
25 за 1 человека
Квартал Монпарнас - безумные годы Парижа
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
1 отзыв
Квартал Монпарнас - безумные годы Парижа
Вас ждёт индивидуальная пешеходная экскурсия по самому необычному району Парижа
185 за 1-10 чел.
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
5
2 отзыва
Романтичная прогулка по центру Парижа с видеосъёмкой
Знакомиться с городом в удовольствие, позволив видеокамере заснять ваши впечатления
130 за 1-4 чел.
Весь Париж - и пара коньков в придачу
3 часа
Индивидуальная
Анастасия
Нет отзывов
Весь Париж - и пара коньков в придачу
Большая прогулка для любителей роликов по самым знаковым местам Парижа
30 за 1 человека
Париж с открытки: инстаграм-прогулка
3 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Анна
5
29 отзывов
Париж с открытки: инстаграм-прогулка
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
от 221 за 1-4 чел.
Прогулка по Парижу на сегвеях (90 мин.)
2 часа
🛴 На самокатах
Индивидуальная
Irina
Нет отзывов
Прогулка по Парижу на сегвеях (90 мин.)
Увлекательная поездка на современных и удобных сегвеях, во время которой вы увидите Париж с разных сторон: исторической
65 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Париже
ХОРОШО
🇫🇷
ТАМ