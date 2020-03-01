Экскурсии для детей в Париже

Что вас ожидает

Индивидуальное сопровождение на целый день

Я сделаю все, чтобы вы провели идеальный день в Диснейленде: помогу сориентироваться на огромной территории парка, не пропустить знаменитый парад диснеевских персонажей, выбрать подходящие именно вашей семье аттракционы, перевести непонятные вывески и правила и почувствовать себя желанными гостями в мире сказок и волшебства.

Незабываемые впечатления

Вы рассмотрите знакомый по мультфильмам замок Спящей красавицы, совершите космическое путешествие в тематическом секторе «Звездных войн», прокатитесь на вагонетке по следам Индианы Джонс и ощутите свободное падение в лифте ужасов. А еще познакомитесь с Пиратами Карибского моря, Робинзоном, Джеком Воробьем и другими легендарными персонажами. И это лишь малая часть развлечений!