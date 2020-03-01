Экскурсии для детей в Париже

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VIP-сопровождение: побывать на всех аттракционах без очереди и получить скидку 20% на входные билеты

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Парижский Диснейленд — место, где детские мечты превращаются в реальность.

Я помогу провести в нем время так, чтобы вы почувствовали сказку наяву, а не простаивали часы в очередях на каждый аттракцион.

Вы покатаетесь на американских горках, познакомитесь с Микки, впечатлитесь волшебными инсталляциями и получите скидку 20% на входные билеты и на продукцию во всех магазинах парка.
700 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у центрального входа в парк
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Сказочный Диснейленд
Сказочный Диснейленд

Что вас ожидает

Индивидуальное сопровождение на целый день
Я сделаю все, чтобы вы провели идеальный день в Диснейленде: помогу сориентироваться на огромной территории парка, не пропустить знаменитый парад диснеевских персонажей, выбрать подходящие именно вашей семье аттракционы, перевести непонятные вывески и правила и почувствовать себя желанными гостями в мире сказок и волшебства.

Незабываемые впечатления
Вы рассмотрите знакомый по мультфильмам замок Спящей красавицы, совершите космическое путешествие в тематическом секторе «Звездных войн», прокатитесь на вагонетке по следам Индианы Джонс и ощутите свободное падение в лифте ужасов. А еще познакомитесь с Пиратами Карибского моря, Робинзоном, Джеком Воробьем и другими легендарными персонажами. И это лишь малая часть развлечений!

Организационные детали

  • Мы встречаемся у входа в парк. По желанию, я могу организовать трансфер Париж-Диснейленд-Париж. Стоимость: 150 евро для 1–4 человек, 180 евро для 5–8 человек.
  • Билеты в Диснейленд не включены в стоимость. Можно купить их на месте или самостоятельно на официальном сайте парка.
  • Я проведу с вами в парке 8 часов, после этого вы сможете остаться в Диснейленде и продолжить отдыхать самостоятельно.
  • Рекомендую начать в 10 утра.
Сказочный Диснейленд
Сказочный Диснейленд
Сказочный Диснейленд
Сказочный Диснейленд
Сказочный Диснейленд
Сказочный Диснейленд
Сказочный Диснейленд
Сказочный Диснейленд
Сказочный Диснейленд
Сказочный Диснейленд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у центрального входа в парк.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Дмитрий, я работаю в сфере туризма во Франции более 10 лет. Обожаю Париж и его окрестности, поэтому с большим удовольствием проведу с вами день в сказочном Диснейленде, где сбываются мечты!
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Первое свидание с ПарижемПервое свидание с ПарижемПервое свидание с Парижем
152 за экскурсию
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Запечатлеть себя на фоне изящной архитектуры и узнать истории из прошлого
Я проведу вас по сияющему центру Парижа и познакомлю с его главными площадями и дворцами. Все они — это не просто истории королевских побед и свершений, но и истории любви, а также придворных интриг. Приготовьтесь окунуться в хитросплетения судеб и волшебную атмосферу Парижа! А если захотите, на память о прогулке у вас останется романтичный видеоролик.
Тайны двух островов для взрослых и детейТайны двух островов для взрослых и детейТайны двух островов для взрослых и детей
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