GetYourGuide – Гид из Парижа

Как приятно любоваться самым романтичным городом на земле с палубы небольшого теплохода! Насладитесь прекрасными видами вечернего Парижа.



Мы проплывем по Сене через весь центр города и увидим Эйфелеву башню, Лувр, мост Александра III, Орсе, остров 🏝️ Сите и Нотр-Дам.



А аудиогид поможет Вам разобраться в запутанной истории 📖 этого древнего города.