Совершите ночной круиз по Сене и полюбуетесь вечерней иллюминацией Парижа.
Прослушав аудиогид на своем смартфоне на борту судна (на 14 языках), вы узнаете интересные факты об Эйфелевой башне, Лувре и других достопримечательностях 🏛️ панорамными видами с классического тримарана с террасой и открытыми проходами.
Проплывете мимо улиц Парижа, где современность сочетается с духом прошлого.
Насладитесь великолепием подсвеченных достопримечательностей – Эйфелевой башни, Дома инвалидов и музея Орсе.
Увидите жутких горгулий Нотр-Дама
Восхититесь величественными фасадами Лувра и Большого дворца
А также на маршруте много и других замечательных мест.
Важная информация:
Билет действует сутки
Заезды ежедневно апрель-сентябрь с 10:00, октябрь-март с 10:30
Что входит
Часовой круиз с аудиогидом
Что не входит
Смартфон с наушниками
Напитки и закуски
Фотографии на память
Начало и место завершения
🚩 Port de la Bourdonnais
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