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Вечерний часовой круиз «Огни Парижа»

4.3
13 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Парижа
Как приятно любоваться самым романтичным городом на земле с палубы небольшого теплохода! Насладитесь прекрасными видами вечернего Парижа.

Мы проплывем по Сене через весь центр города и увидим Эйфелеву башню, Лувр, мост Александра III, Орсе, остров 🏝️ Сите и Нотр-Дам.

А аудиогид поможет Вам разобраться в запутанной истории 📖 этого древнего города.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная

  • €17 за человека

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Вечерний часовой круиз «Огни Парижа»
Вечерний часовой круиз «Огни Парижа»

Что вы увидите

  • Эйфелева Башня
  • Дом инвалидов
  • Музей Орсе
  • Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)
  • Лувр
  • Большой дворец
  • Улицы Парижа
Что вас ждет в круизе по Сене
  • Совершите ночной круиз по Сене и полюбуетесь вечерней иллюминацией Парижа.
  • Прослушав аудиогид на своем смартфоне на борту судна (на 14 языках), вы узнаете интересные факты об Эйфелевой башне, Лувре и других достопримечательностях 🏛️ панорамными видами с классического тримарана с террасой и открытыми проходами.
  • Проплывете мимо улиц Парижа, где современность сочетается с духом прошлого.
  • Насладитесь великолепием подсвеченных достопримечательностей – Эйфелевой башни, Дома инвалидов и музея Орсе.
  • Увидите жутких горгулий Нотр-Дама
  • Восхититесь величественными фасадами Лувра и Большого дворца
  • А также на маршруте много и других замечательных мест.

Важная информация:

  • Билет действует сутки
  • Заезды ежедневно апрель-сентябрь с 10:00, октябрь-март с 10:30
Что входит
  • Часовой круиз с аудиогидом
Что не входит
  • Смартфон с наушниками
  • Напитки и закуски
  • Фотографии на память
Начало и место завершения
🚩 Port de la Bourdonnais
Вечерний часовой круиз «Огни Парижа»
Вечерний часовой круиз «Огни Парижа»
Вечерний часовой круиз «Огни Парижа»
Вечерний часовой круиз «Огни Парижа»

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
GetYourGuide
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13 отзывов оставили туристы

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