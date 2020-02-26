7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увидеть главные здания Ле Корбюзье

Вы рассмотрите несколько наиболее примечательных зданий Ле Корбюзье на выбор. А выбор у нас велик: дом-студия художника Озанфана с потрясающей внутренней игрой пространства, дом Кук, дом Тернезьян в форме корабля, дом семьи Планекса, которая выделяется из всех построек Ле Корбюзье, Дом Армии Спасения, павильоны Швейцарии и Бразилии, жилой дом Молитор, а также вилла Ля Рош-Жаннере, которой был очарован сам Матисс. Каждое из этих строений по-своему примечательно, органично вписывается в парижский облик и открывает новую старицу в творчестве Ле Корбюзье.

Белоснежные виллы Савой и Штейн

Главным шедевром Ле Корбюзье, бесспорно, считается знаменитая вилла Савой, построенная в 1931 году. Если захотите, мы сможем отправиться за город, чтобы рассмотреть архитектуру и интерьеры виллы, которая сейчас фактически стала музеем. Вы узнаете, почему эта постройка является вершиной творчества Ле Корбюзье, как она повлияла на историю архитектуры и каким образом в создании виллы воплотились в жизнь 5 принципов Ле Корбюзье. Также внимания заслуживает и вилла Штейн, с её открытыми террасами и формами, напоминающими лайнеры-пароходы.

Творческий путь Ле Корбюзье

На экскурсии мы поговорим о развития архитектуры, о том, как она веками влияла на мышление людей и окружающий мир. Я расскажу вам о творческом поиске Ле Корбюзье, который перепробовал множество стилей, идей и форм, всегда выделяясь своим странным и непонятным характером.

Кому подойдет эта экскурсия

Всем путешественникам, которые увлекаются архитектурой и хотят открыть новые грани Парижа