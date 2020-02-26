7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вилла Савой и другие шедевры Ле Корбюзье

Познакомиться с творчеством главного архитектора-новатора ХХ века

Marie
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Marie – ваш гид
Вам предстоит погрузиться в Париж 20-х годов и познакомиться с архитектурой одного из самых удивительных гениев XX века – Ле Корбюзье.

Я проведу вас по самым знаменитым зданиям архитектора, расскажу их историю создания и обращу внимание на любопытные детали интерьера.

За несколько часов нашей прогулки вы поймете, почему именно Ле Корбюзье считается королем архитекторов-реформаторов, повлиявшим на всю мировую архитектуру.
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€105
90 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча метро Jasmin
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Вилла Савой и другие шедевры Ле Корбюзье
Вилла Савой и другие шедевры Ле Корбюзье

Что вас ожидает

Увидеть главные здания Ле Корбюзье
Вы рассмотрите несколько наиболее примечательных зданий Ле Корбюзье на выбор. А выбор у нас велик: дом-студия художника Озанфана с потрясающей внутренней игрой пространства, дом Кук, дом Тернезьян в форме корабля, дом семьи Планекса, которая выделяется из всех построек Ле Корбюзье, Дом Армии Спасения, павильоны Швейцарии и Бразилии, жилой дом Молитор, а также вилла Ля Рош-Жаннере, которой был очарован сам Матисс. Каждое из этих строений по-своему примечательно, органично вписывается в парижский облик и открывает новую старицу в творчестве Ле Корбюзье.

Белоснежные виллы Савой и Штейн
Главным шедевром Ле Корбюзье, бесспорно, считается знаменитая вилла Савой, построенная в 1931 году. Если захотите, мы сможем отправиться за город, чтобы рассмотреть архитектуру и интерьеры виллы, которая сейчас фактически стала музеем. Вы узнаете, почему эта постройка является вершиной творчества Ле Корбюзье, как она повлияла на историю архитектуры и каким образом в создании виллы воплотились в жизнь 5 принципов Ле Корбюзье. Также внимания заслуживает и вилла Штейн, с её открытыми террасами и формами, напоминающими лайнеры-пароходы.

Творческий путь Ле Корбюзье
На экскурсии мы поговорим о развития архитектуры, о том, как она веками влияла на мышление людей и окружающий мир. Я расскажу вам о творческом поиске Ле Корбюзье, который перепробовал множество стилей, идей и форм, всегда выделяясь своим странным и непонятным характером.

Кому подойдет эта экскурсия

Всем путешественникам, которые увлекаются архитектурой и хотят открыть новые грани Парижа

Организационные детали

  • План экскурсии индивидуальный, мы можем лично договориться и посмотреть вместе именно те здания, которые вам будут интересны. Я построю оптимальный маршрут, чтобы тратить меньше времени на перемещение между объектами.
  • До любого из перечисленных выше зданий легко добраться на метро и общественном транспорте, поэтому дополнительные расходы будут связаны только с покупкой билетов на транспорт и посещением виллы Савой: 10 евро дорога + необходимо купить билет, чтобы посмотреть интерьер.
Вилла Савой и другие шедевры Ле Корбюзье
Вилла Савой и другие шедевры Ле Корбюзье
Вилла Савой и другие шедевры Ле Корбюзье
Вилла Савой и другие шедевры Ле Корбюзье
Вилла Савой и другие шедевры Ле Корбюзье
Вилла Савой и другие шедевры Ле Корбюзье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Jasmin.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marie
Marie
Меня зовут Мария, я архитектор из Москвы, закончила Московский архитектурный институт и Национальную архитектурную школу Пари-Малакэ (Paris-Malquais) при школе Изящных искусств. Я более трех лет изучаю архитектуру XX века и современную архитектуру, в частности творчество и архитектуру Ле Корбюзье. Ему посвящен и мой диплом в Москве, для которого я работала в фонде Ле Корбюзье в Париже, перевела на русский пять книг великого мастера, написала несколько статей. Зная историю создания, посетив много раз все постройки Ле Корбюзье в Париже, я буду счастлива поделиться своими знаниями с любителями архитектуры, желающими погрузиться в Париж 20-50х годов и узнать новое.
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Большое спасибо Марии за очень хорошую экскурсию на виллу Савуа: поездка (маршрут) продумана, пешая прогулка по городку Пуасси, затем осмотр виллы со всеми подробностями и с разных ракурсов. Мария-очень внимательный и знающий материал гид. Она сможет заинтересовать не только профессионалов (архитекторов), но и даже случайных туристов, пришедших за компанию. Это была уже наша вторая экскурсия с Марией. Приеду ещё обязательно!
Александра
13 марта 2019
Отличное знание истории архитектуры, биографии и творческого пути Корбюзье.
Даже если вы не знаете много о нем, Вам будет материал преподнесен в очень простой форме.
Экскурсовод знает не только "строго по маршруту" как к сожалению нередко бывает, но и в любую сторону архитектуры.
Я в восторге. Очень рекомендую. Не утомительно и очень насыщено информативно!
Ольга
1 марта 2019
Мы с друзьями посетили экскурсию , которую провела Мария - молодая девушка, но уже хороший гид. Она любит и знает архитектуру, особенности творческого почерка, личную историю Ле Корбюзье. Мы получили удовольствие от прогулки по 16 округу Парижа и интересного рассказа Марии.
30 января 2019
Огромное спасибо Марии за отличную экскурсию по архитектурным шедеврам Ле Корбюзье. Было очень познавательно и интересно увидеть Париж глазами жителей 16 округа, окунуть в атмосферу архитектуры начала 20-го века (и современной тоже) с прекрасной парижанкой. Успехов и удачи, Мария! Жду новых экскурсий по архитектурным (современным, но, к сожалению, мало посещаемым) шедеврам Парижа.
25 октября 2018
Мне как давнему клиенту Трипстера был очень отрадно увидеть экскурсию с такой изысканной темой. Маша, будучи архитектором, не только в совершенстве владеет материалом, но и является субъектом научных исследований по теме экскурсии. Шесть шедевров Корбюзье были подробно продемонстрированы во время пешей прогулки. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что Маша способна провести любую архитектурную экскурсию для самых взыскательных профессионалов.
22 сентября 2018
Прекрасный милый экскурсовод, увлеченный свои делом. Мария смогла заразить своим энтузиазмом моего сына, будущего архитектора. Спасибо, Мария!
Андрей
1 мая 2018
Очень понравилась экскурсия. Мария знает очень много об архитектуре Парижа и о современной жизни города.

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