«… Он был поражен двадцатью тремя ударами, только при первом испустив не крик даже, a стон… И среди стольких ран только одна оказалась смертельной… нанесенная в грудь… Он погиб на пятьдесят шестом году жизни и был сопричтен к богам, не только словами указов, но и убеждением толпы. Из его убийц почти никто не прожил после этого больше трех лет и никто не умер своей смертью. Некоторые поразили сами себя тем же кинжалом, которым они убили Цезаря» (Светоний, Божественный Юлий).

Программа

Маршрут экскурсии составлен таким образом, чтобы осмотреть самые интересные уголки исторического центра Рима, ассоциируя с ними события из жизни великого полководца и диктатора.

Вы познакомитесь с районом Монти,

Прогуляетесь между Императорскими форумами,

Поднимитесь на Капитолийский холм,

Сфотографируетесь с Устами истины,

Осмотрите Еврейское гетто,

Увидите кошачий рай на площади Торре Арджентина,

Узнаете, где же произошло убийство Цезаря.

Закончится наша прогулка на площади Кампо-деи-Фиори, знаменитой своим рынком, цветами и многочисленными ресторанчиками с римской кухней.