Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря

Обзорная прогулка по местам Юлия Цезаря в Риме

5
7 отзывов
Индивидуальная
Мы прогуляемся по местам в центре Рима, связанным с жизнью и смертью Юлия Цезаря.

Я расскажу интересные факты из биографии великого диктатора, о том, какие обстоятельства привели его к гибели и какое влияние Цезарь оказал на последующую историю Римской империи.
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Alea jacta est, или Жребий Юлия Цезаря
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

«… Он был поражен двадцатью тремя ударами, только при первом испустив не крик даже, a стон… И среди стольких ран только одна оказалась смертельной… нанесенная в грудь… Он погиб на пятьдесят шестом году жизни и был сопричтен к богам, не только словами указов, но и убеждением толпы. Из его убийц почти никто не прожил после этого больше трех лет и никто не умер своей смертью. Некоторые поразили сами себя тем же кинжалом, которым они убили Цезаря» (Светоний, Божественный Юлий).

Программа

Маршрут экскурсии составлен таким образом, чтобы осмотреть самые интересные уголки исторического центра Рима, ассоциируя с ними события из жизни великого полководца и диктатора.

  • Вы познакомитесь с районом Монти,
  • Прогуляетесь между Императорскими форумами,
  • Поднимитесь на Капитолийский холм,
  • Сфотографируетесь с Устами истины,
  • Осмотрите Еврейское гетто,
  • Увидите кошачий рай на площади Торре Арджентина,
  • Узнаете, где же произошло убийство Цезаря.

Закончится наша прогулка на площади Кампо-деи-Фиори, знаменитой своим рынком, цветами и многочисленными ресторанчиками с римской кухней.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
K
17 дек 2018
Браво,Надежда! Мы в огромном восторге! Рекомендую всем!
Интересно,насыщенно,увлекательно,без надрыва, доброжелательно!
Надежда-мастер своего дела, очень добрый, всегда улыбчивый человек. А это очень располагает.
Много нового,неизвестного!
Огромное спасибо!
А
2 дек 2018
Надежда встретила нас возле нашего отеля, что было очень удобно для нас. Это была наша первая поездка в Рим и первая экскурсия. По ходу нашего маршрута мы отмечали места, где можно будет пообедать, место парковки, где будет рынок. Нам повезло с погодой и Рим вечером смотрелся красиво. Это была одна из лучших экскурсий в нашей практике. Рекомендую Надежду как гида. Не пожалеете.
Юлия
20 ноя 2018
Экскурсия очень понравилась и взрослым, и детям-подросткам. Увлекательно, динамично, не перегружено. Узнали много интересного не только о древних, но и о современных римлянах. Надежда порекомендовала хорошие рестораны и дала советы как лучше организовать оставшееся время в Риме, чем мы и воспользовались, и не пожалели! Спасибо!
С
7 ноя 2018
Благодаря Надежде наши школьные хаотичные знания о Древнем Риместали упорядоченными. Исторические личности стали восприниматься как обычные люди со своими достоинствами, недостатками и пороками
Дарина
11 авг 2018
Превосходный гид, четко разбирающийся в вопросе. Надежда с таким энтузиазмом рассказывала о жизни Древнего Рима, что сложилось впечатление, что она в нем сама жила. А теперь лишь делится с нами воспоминаниями! Легкая и интересная экскурсия заинтересовала нас настолько, что мы уже третий день подряд обсуждаем в нашей компании жизнь и судьбу Юлия Цезаря и не только. Мы влюбились в Рим и его историю благодаря Надежде, которая с радостью отвечала на все наши вопросы. У нас сложилась картинка о том времени (законы, обычаи, традиции, особенности архитектуры). Однозначно рекомендую эту экскурсию с Надеждой для всех, кому хочется узнать Древний Рим поближе и дополнить свои познания с обзорной экскурсии. Спасибо огромное!
А
26 ноя 2017
5+! Отличная экскурсию: много интересных исторических фактов, увлекательная подача, продуманный маршрут и приятная гид. Надежда, спасибо Вам большое!
Л
31 окт 2017
Экскурсия очень понравилась. Надежда прекрасно владеет материалом, сама прекрасный рассказчик и ещё очень светлый увлекающийся человек. От неё вы узнаете даже намного больше, чем заявлено в программе экскурсии.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏛История и архитектура🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Риме

Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Джина
5
62 отзыва
Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
120 за 1-8 чел.
Обзорная прогулка по Риму
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Обзорная прогулка по Риму
Во время нашей прогулки мы побываем в самом сердце города - на центральной площади, после чего поднимемся на Палатинский
130 за 1-3 чел.
Прогулки по неизвестному Риму
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
5
2 отзыва
Прогулки по неизвестному Риму
Более глубокое знакомство с городом на экскурсии по не самым туристическим местам
130 за 1-10 чел.
Обзорная прогулка по Риму и Ватикану
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Обзорная прогулка по Риму и Ватикану
Трехчасовая пешая экскурсия по городу Рим
130 за 1-3 чел.
Прогулка по барочному Риму
2.5 часа
Индивидуальная
Полина
Нет отзывов
Прогулка по барочному Риму
За тысячи лет Рим преодолел многочисленные взлеты и падения
80 за 1-5 чел.
Душевная обзорная прогулка по Риму
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алина
4.9
128 отзывов
Душевная обзорная прогулка по Риму
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
от 90 за 1-3 чел.
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
1.5 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Анастасия
5
107 отзывов
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Профессиональные красочные фотографии вас на фоне самых красивых и романтических мест столицы
140105 за 1-4 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
5
44 отзыва
По Риму с умом - и без ума от Рима
Узнать Вечный город во всем его многообразии на прогулке по знаковым и неизведанным местам
12185 за 1-5 чел.
Портрет Рима
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Портрет Рима
Яркие штрихи истории и характера Вечного города на обзорной прогулке по главным и скрытым местам
150 за 1-5 чел.
Обзорная прогулка по Риму
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
4.9
171 отзыв
Обзорная прогулка по Риму
Отправиться в прошлое и понять, как жили и живут римляне, на неформальной экскурсии по центру города
130 за 1-3 чел.
Фонтаны и площади Рима: все самое интересное
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Rome
5
3 отзыва
Фонтаны и площади Рима: все самое интересное
Отправляйтесь на прогулку по самым значимым местам Возрождения, чтобы увидеть настоящий Рим
55 за 1 человека
Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владислав
5
1 отзыв
Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима
Посетить первые кондитерские города и погрузиться в волшебные вкусовые ощущения
130 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Риме
ХОРОШО
🇮🇹
ТАМ