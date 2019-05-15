2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать лучшие итальянские сыры, вина, сладости и пиццу в историческом центре Вечного города

Nina
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Nina – ваш гид
Давайте проведем день в лучших итальянских традициях! Смешаем капельку красоты Вечного города с традиционными продуктами итальянской кухни и приправим все это душевными и аппетитными разговорами.

Вы не только насладитесь вкуснейшими продуктами в окружении главных сокровищ Рима, но узнаете о традициях итальянской кухни и виноделия, о культуре еды в Италии и о том, почему так популярна и полезна средиземноморская диета.
88 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Аперитив с видом на Рим — экскурсия и дегустации
Аперитив с видом на Рим — экскурсия и дегустации

Что вас ожидает

Дегустации деликатесов в сердце Вечного города
На прогулке вы насладитесь знаменитыми итальянскими деликатесами — выбрав один или несколько вариантов дегустации, вы отправитесь в аутентичные бары и кафе Рима, чтобы попробовать лучшие местные сыры или колбасы, сезонный трюфель или паштеты, римский стрит-фуд, знаменитое мороженое, кофе или вина. Выбор за вами! По пути мы вдохновимся лучшими видами Вечного города: панорамами Колизея, Римского форума, Пантеона, площади Навона и других культовых мест Рима. А завершить экскурсию можем обедом или ужином в ресторане с традиционной римской кухней или в пиццерии, где готовят вкуснейшую римскую пиццу в дровяной печи.

Дополнительный день: знакомство с кухней Лацио или Остии-Антики

  • Для самых больших поклонников итальянской кухни я подготовила приятный бонус: по вашему желанию мы можем посвятить дополнительный день знакомству с винодельческим регионом Лацио, где вы по достоинству оцените местое вино и продукты.
  • А если вы любите морепродукты, то, как настоящие римляне, мы поедем на побережье Остии наслаждаться свежевыловленными дарами моря: рыбой, креветками, кальмарами и мидиями. А после прогуляемся по древнему городу-музею Остии-Антике, погружаясь в его многовековую историю.

Кому подходит экскурсия

Всем путешественникам старше 12 лет.

Организационные детали

  • Я предложу несколько вариантов маршрута с разными дегустациями, а выбор остаётся за вами!
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Для тех, кто хочет посвятить гастрономической экскурсии более одного дня: поездка на метро из Рима до Остии обойдётся 1,5€ (в одну строну) и займёт 30 минут; билет на комфортабельный поезд — от 5-8 евро (в одну строну), время в пути от часа до полутора (стоимость дополнительного дня программы уточняйте у гида).
Аперитив с видом на Рим — экскурсия и дегустации
Аперитив с видом на Рим — экскурсия и дегустации
Аперитив с видом на Рим — экскурсия и дегустации
Аперитив с видом на Рим — экскурсия и дегустации

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nina
Nina
Ciao! Меня зовут Нина, я журналист, путешественница, поклонница итальянской кухни, гид по профессии и по призванию. Я нежно люблю Италию, и уже более 6 лет живу в Риме, прекрасно знаю город, его историю, культуру и искусство, увлекаюсь гастрономией и энологией, поэтому я с удовольствием организую и спланирую вашу поездку, покажу вам Рим и его окрестности, расскажу о достопримечательностях и вкусно накормлю.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 мая 2019
Экскурсией довольны, несмотря на очень прохладную для мая погоду, впечатления остались тёплыми. Нина - квалифицированный экскурсовод как с точки зрения римской истории, так и с точки зрения выбора мест для гастрономического туризма )
14 января 2019
Большое спасибо Нине за замечательную экскурсию. Время пролетело




Большое спасибо Нине за замечательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Отлично составлен маршрут. Посетили все значимые места. За интересным рассказом Нины время пролетело незаметно. Всем рекомендую именно этого экскурсовода. Настоящий профессионал, отлично знает историю Римской империи и просто приятный в общении человек влюбленный в город Рим. Получили много полезных советов, которые нам пригодились в последующие дни прибывания в этом красивейшем городе.

Nina проводит ещё 2 экскурсии

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