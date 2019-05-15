2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Дегустации деликатесов в сердце Вечного города
На прогулке вы насладитесь знаменитыми итальянскими деликатесами — выбрав один или несколько вариантов дегустации, вы отправитесь в аутентичные бары и кафе Рима, чтобы попробовать лучшие местные сыры или колбасы, сезонный трюфель или паштеты, римский стрит-фуд, знаменитое мороженое, кофе или вина. Выбор за вами! По пути мы вдохновимся лучшими видами Вечного города: панорамами Колизея, Римского форума, Пантеона, площади Навона и других культовых мест Рима. А завершить экскурсию можем обедом или ужином в ресторане с традиционной римской кухней или в пиццерии, где готовят вкуснейшую римскую пиццу в дровяной печи.
Дополнительный день: знакомство с кухней Лацио или Остии-Антики
Всем путешественникам старше 12 лет.