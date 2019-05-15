2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дегустации деликатесов в сердце Вечного города

На прогулке вы насладитесь знаменитыми итальянскими деликатесами — выбрав один или несколько вариантов дегустации, вы отправитесь в аутентичные бары и кафе Рима, чтобы попробовать лучшие местные сыры или колбасы, сезонный трюфель или паштеты, римский стрит-фуд, знаменитое мороженое, кофе или вина. Выбор за вами! По пути мы вдохновимся лучшими видами Вечного города: панорамами Колизея, Римского форума, Пантеона, площади Навона и других культовых мест Рима. А завершить экскурсию можем обедом или ужином в ресторане с традиционной римской кухней или в пиццерии, где готовят вкуснейшую римскую пиццу в дровяной печи.

Дополнительный день: знакомство с кухней Лацио или Остии-Антики

Для самых больших поклонников итальянской кухни я подготовила приятный бонус: по вашему желанию мы можем посвятить дополнительный день знакомству с винодельческим регионом Лацио , где вы по достоинству оцените местое вино и продукты.

, где вы по достоинству оцените местое вино и продукты. А если вы любите морепродукты, то, как настоящие римляне, мы поедем на побережье Остии наслаждаться свежевыловленными дарами моря: рыбой, креветками, кальмарами и мидиями. А после прогуляемся по древнему городу-музею Остии-Антике, погружаясь в его многовековую историю.

Кому подходит экскурсия

Всем путешественникам старше 12 лет.