63 отзыва оставили туристы

София Ю. – Гид из Рима

Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.



Посетив её вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.



Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.



Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.