17 отзывов оставили туристы

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Галерея Боргезе: онлайн бронирование билета

4.8
17 отзывов
RomeInside
RomeInside – Гид из Рима
Посетите знаменитую галерею Боргезе, которая хранит шедевры живописи и скульптуры разных эпох.

Подумав о входном билете заранее, вы точно сможете попасть в музей 🖼 - в галерее может находиться не больше 200 человек одновременно, и билеты 🎫 могут закончится.

Вероятность купить билет день в день в кассах музея не велика.

А с электронным билетом в галерею Боргезе (который вам обменяют в кассе на обычный) вы сможете сразу отправиться исследовать работы таких гениев, как Караваджо, Бернини, Рафаэля и Канов в выбранный вами день.
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Галерея Боргезе: онлайн бронирование билета
Галерея Боргезе: онлайн бронирование билета
Особняк Боргезе был построен по заказу Кардинала Шипионе Боргезе архитекторами Фламинио Понцио и Васанцио с 1613 по 1614 года. Художественная коллекция, собранная Кардиналом Боргезе, благодаря выдающимся шедеврам стала известна во всей Европе.
В галерее собрана значительная коллекция работ Бернини, Рафаэля, Караваджо и Канова, чья скульптура Венера Победительница (1805 года), также известная как Полина Бонапарт, является самой известной работой в музее и считается его символом.
Коллекция размещается на двух этажах в 20 оформленных залах: нижний этаж в основном посвящен скульптуре, а верхний картинам.

Обратите внимание:

  • Детям до 6 лет вход бесплатный.
  • Билеты возврату не подлежат.
Что входит
  • Входной билет вне очереди
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Площадь Музея Боргезе 5, Рим
Галерея Боргезе: онлайн бронирование билета
Галерея Боргезе: онлайн бронирование билета
Галерея Боргезе: онлайн бронирование билета
Галерея Боргезе: онлайн бронирование билета
Галерея Боргезе: онлайн бронирование билета

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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RomeInside
RomeInside
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17 отзывов оставили туристы

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