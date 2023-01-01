17 отзывов оставили туристы

Особняк Боргезе был построен по заказу Кардинала Шипионе Боргезе архитекторами Фламинио Понцио и Васанцио с 1613 по 1614 года. Художественная коллекция, собранная Кардиналом Боргезе, благодаря выдающимся шедеврам стала известна во всей Европе.

В галерее собрана значительная коллекция работ Бернини, Рафаэля, Караваджо и Канова, чья скульптура Венера Победительница (1805 года), также известная как Полина Бонапарт, является самой известной работой в музее и считается его символом.

Коллекция размещается на двух этажах в 20 оформленных залах: нижний этаж в основном посвящен скульптуре, а верхний картинам.

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