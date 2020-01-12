23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек

Natalia
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Natalia – ваш гид
Один из лучших способов познакомиться с городом — попробовать его на вкус.

Приглашаю на историко-гастрономическую прогулку по очаровательным местам Рима.

Вы узнаете, как питались древние римляне, какие блюда дошли до наших дней, какой кофе предпочитают итальянцы, почему римский стрит-фуд может быть деликатесом, что такое итальянский аперитив и куда ходят местные жители.
144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Campi dei Fiori
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У этой экскурсии23 отзыва
4.61
Гастрономическая прогулка по Риму
Гастрономическая прогулка по Риму

Что вас ожидает

Местные деликатесы на городских рынках и в старинных лавочках
Прогулка начнется с яркого городского рынка на одной из самых красивых и оживленных площадей Рима. Здесь вы познакомитесь со всем разнообразием итальянских овощей и фруктов, научитесь отличать пармезан от пекорино и попробуете знаменитые итальянские соусы и черный трюфель. И, конечно, мы не уйдем отсюда не выпив лимончелло!

Всех любителей морепродуктов я отведу в рыбную лавку, где вас ждут свежайшие устрицы (под бокал проссеко, если желаете)) Здесь же недалеко расположилась старейшая мясная лавка Рима – вы попробуете лучшие салями и прошутто.

Следом, пройдя по лабиринту римских улочек в очень интересный и живописный квартал бывшего еврейского гетто, вы заглянете в старую пекарню без вывески, где пекут лучший пирог с рикоттой, а за неприглядной дверью прячется настоящее сырное царство.
Завершим нашу прогулку чашечкой лучшего кофе в Риме.

Прогулка по историческому центру города
Наш маршрут пролегает по историческому сердцу Рима. В течение прогулки вы не только попробуете самое вкусное из итальянской кухни, но и увидите красивейшие римские достопримечательности: Кампо-деи-Фиори, Фонтан Черепах, Дворец Маттеи, Портик Октавии, театр Марцелла, Пантеон и очень красивую церковь с секретом.

Организационные детали

  • Дегустации не включены в стоимость и оплачиваются на месте (примерно 20-25 евро с человека)
  • Я подарю вам свой путеводитель по лучшим ресторанам города, чтобы все дни в Риме были очень вкусными
  • Я скорректирую маршрут по вашему желанию и с учетом гастрономических предпочтений и ограничений
  • По вашему желанию в конце экскурсии мы можем отправиться в энотеку, чтобы познакомиться с лучшими итальянскими винами
Гастрономическая прогулка по Риму
Гастрономическая прогулка по Риму
Гастрономическая прогулка по Риму
Гастрономическая прогулка по Риму
Гастрономическая прогулка по Риму
Гастрономическая прогулка по Риму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Campi dei Fiori.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Привет! Меня зовут Наталья, я гид по Риму и Инстаграм-блогер. Когда я впервые приехала в Рим, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот уже больше трех лет я живу в одном из самых красивых и удивительных городов мира. На своих экскурсиях я стараюсь показать вам настоящий Рим: с шумными итальянцами, с ароматом кофе, с секретными двориками и красивейшими фасадами. Я за непринужденный формат экскурсий и стараюсь преподносить историю без перечисления сухих фактов. Моя задача — чтобы вы интересно провели время, познакомились с городом и захотели сюда вернуться. Я знаю все самые вкусные места в Риме и поделюсь ими с вами! Ну и конечно, я всегда рада разделить с вами минуты dolce far niente за чашечкой кофе или бокалом вина в местной винотеке. Жду вас на моих экскурсиях!
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Хорошая, простая , неутомительная прогулка. Рекомендуем
6 ноября 2019
Экскурсия прошла хорошо. Наталья показала несколько мест, где можно приобрести сыры и мясо. Выслала список ресторанов и кафе. Экскурсия легкая и приятная, как будто прогулка со знакомой живущей в Италии, душевно! Спасибо!
Возможно могла бы стоить чуть дешевле.
14 августа 2019
Отлично провели время, узнали много о Риме. Рекомендую. Большое спасибо Наталья!
8 июля 2019
Наталья провела нас по вкусным местам Рима, по дороге рассказывая о встречающихся достопримечательностях. Мы побывали в редких, для экскурсий, районах, и, пробовали все самое вкусное. Отличная экскурсия, и отличный гид
29 июня 2019
Очень понравилась экскурсия, посетили очень вкусные места Рима: самое вкусное мороженое, самый вкусный кофе, самая старая в Риме колбасная лавка. При этом Наталья ненавязчиво провела по историческим местам. И вкусно и интересно, два в одном, рекомендую!
9 мая 2019
Очень понравилось! Экскурсовод- замечательная,умная, обаятельная девушка! Экскурсия получилась ненавязчивая, достаточно информативная, но не перегруженная. Очень самобытные, изобильные продуктовые лавки, вкусный кофе и много уютных ресторанчиков и Кафе! Пригодится в туристическом поиске! От души советуем!
5 мая 2019
В Риме впервые. Очень понравился гастрономический экскурс от Натальи.
Рекомендую всем!
24 марта 2019
Рекомендуем Трипстеру подбирать более профессиональных экскурсоводов. Следите за кадрами
20 марта 2019
Огромное спасибо Наташе за супер интересную экскурсию - мы действительно смогли "попробовать Рим"! Все прошло в очень тёплой атмосфере, познавательно, не навязчиво, бутики и дегустации все как на подбор!!!
Ооочень рекомендуем!!! Экскурсия так запомнилась, что вспоминаем до сих пор, рассказываем и делимся впечатлениями! Действительно не стандартный способ познакомиться с городом!!!
Наташа - ты молодец!!!
С уважением,
Лина и Дима Духовные
12 марта 2019
Мы много переписывались с разными гидами по Риму, но большинство узнав, что экскурсия в воскресенье просто писали, что смысла нет, рынки закрыты, а основное действие происходит там. Очень обидно повела себя Алеся, которую все хвалят, но которая за 2(!) месяца дала нам добро, несмотря на акцент, что это воскресенье, а за 10 дней до экскурсии отказалась, сославшись именно на воскресенье.
Наталья, возможно, не сильно опытный гид, но нашла выход (у нас был тольао один день в Риме), она повела нас на фермерский, который работает в вскр, там мы напробовались лимончеллы в различных ее проявлениях, соусов. Затем в мясную старинную и сырную. Потом суппли и джелато))
По пути был рассказ о еврейском гетто, в котором, кстати, попробовали артишоки.
Да, жаль только, не было включено в маршрут Колизей, фонтан Треви, но мимо Пантелна мы прошли. Несмотря на начало марта людей было оооочень много и была очередь внутрь, поэтому стоять не стали. Но, считаю, что добавленного часа вполне должно было хватить на Колизей и Треви. Просто сын и дочь были в Риме впервые.
В целом Наталья молодец, долго не могли встретиться и начать, но в итоге нашлись и это время не повлияло на продолжительность экскурсии. Видно, что ей нравится Рим и ее занятие) Спасибо)
Ещё 13 отзывов

Natalia проводит ещё 2 экскурсии

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