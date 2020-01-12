23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Местные деликатесы на городских рынках и в старинных лавочках

Прогулка начнется с яркого городского рынка на одной из самых красивых и оживленных площадей Рима. Здесь вы познакомитесь со всем разнообразием итальянских овощей и фруктов, научитесь отличать пармезан от пекорино и попробуете знаменитые итальянские соусы и черный трюфель. И, конечно, мы не уйдем отсюда не выпив лимончелло!

Всех любителей морепродуктов я отведу в рыбную лавку, где вас ждут свежайшие устрицы (под бокал проссеко, если желаете)) Здесь же недалеко расположилась старейшая мясная лавка Рима – вы попробуете лучшие салями и прошутто.

Следом, пройдя по лабиринту римских улочек в очень интересный и живописный квартал бывшего еврейского гетто, вы заглянете в старую пекарню без вывески, где пекут лучший пирог с рикоттой, а за неприглядной дверью прячется настоящее сырное царство.

Завершим нашу прогулку чашечкой лучшего кофе в Риме.

Прогулка по историческому центру города

Наш маршрут пролегает по историческому сердцу Рима. В течение прогулки вы не только попробуете самое вкусное из итальянской кухни, но и увидите красивейшие римские достопримечательности: Кампо-деи-Фиори, Фонтан Черепах, Дворец Маттеи, Портик Октавии, театр Марцелла, Пантеон и очень красивую церковь с секретом.