6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Инста-Рим: прогулка с блогером

Посетить фотогеничные места, сохранить атмосферу на снимках и узнать о «вкусных» заведениях города

Natalia
Задать вопрос
Natalia – ваш гид
Рим — это не только Колизей, Ватикан и Испанская лестница: я покажу самые красивые уголки без толп туристов и раскрою его секреты.

Вы заглянете в скрытые дворики, о которых знают не все местные, посетите старинную библиотеку и полюбуетесь панорамой с уютной террасы.

В «блогерский» пакет входит отдых за чашкой кофе или с устрицами и бокалом просекко — и конечно, сотни фотографий для Инстаграма.
От 117 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Встреча на Via dei Banchi Vecchi
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Инста-Рим: прогулка с блогером
Инста-Рим: прогулка с блогером

Что вас ожидает

Инстаграмные локации
Прогулка начнется с одной из самых красивых обзорных площадок Рима. Сделав фотографии с видом крыш и куполов, мы отправимся исследовать живописные места города. Вы увидите внутренний двор палаццо 17 века, архитектура которого захватывает дух, и навестите очаровательный фонтан с самым приятным журчанием воды в Риме (да, есть и такой!). Прикоснетесь к древности у атмосферных развалин, где нет туристов. Аутентичные римские дворики раскроют свои тайны и сокровища. Я покажу вам первую в Европе библиотеку и дом самой известной римской куртизанки, а церковь-малышка и шумный итальянский рынок разнообразят список наших фото-локаций.

Советы от блогера и гастрономический перерыв
Во время прогулки я расскажу о жизни в Италии, итальянцах и их менталитете. Раскрою адреса классных мест, где можно недорого и вкусно поесть. Любителей устриц проведу в заведение со свежими морепродуктами и просекко. Ну, и какая инста-прогулка без апероля или чашечки капучино? В зависимости от ваших пожеланий я подберу классное место, где мы отдохнем и перекусим. И, конечно, я подскажу интересные ракурсы и идеи для съемки и сделаю для вас удачные фотографии.

Организационные детали

  • Съемка фото — на Iphone X или ваши устройства
  • Я отсылаю вам все исходники и примерно 10 фотографий для Инстаграма с моей фирменной обработкой
  • Еда и напитки не входят в стоимость
  • В летнее время прогулка проводится рано утром или вечером. В зависимости от времени некоторые места могут быть заменены на другие. Окончательный маршрут согласовывается индивидуально.
Инста-Рим: прогулка с блогером
Инста-Рим: прогулка с блогером
Инста-Рим: прогулка с блогером
Инста-Рим: прогулка с блогером
Инста-Рим: прогулка с блогером
Инста-Рим: прогулка с блогером
Инста-Рим: прогулка с блогером
Инста-Рим: прогулка с блогером
Инста-Рим: прогулка с блогером

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Via dei Banchi Vecchi.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Natalia
Natalia
Привет! Меня зовут Наталья, я гид по Риму и Инстаграм-блогер. Когда я впервые приехала в Рим, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот уже больше трех лет я живу в одном из самых красивых и удивительных городов мира. На своих экскурсиях я стараюсь показать вам настоящий Рим: с шумными итальянцами, с ароматом кофе, с секретными двориками и красивейшими фасадами. Я за непринужденный формат экскурсий и стараюсь преподносить историю без перечисления сухих фактов. Моя задача — чтобы вы интересно провели время, познакомились с городом и захотели сюда вернуться. Я знаю все самые вкусные места в Риме и поделюсь ими с вами! Ну и конечно, я всегда рада разделить с вами минуты dolce far niente за чашечкой кофе или бокалом вина в местной винотеке. Жду вас на моих экскурсиях!
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 февраля 2020
У нас получилась сразу и фото-экскурсия, и гастрономическая. Плюс походили по очень красивым и атмосферным местам, нетуристическим. С Наташей было очень легко и приятно гулять. Фотографии получились красивые, получили быстро. Мы остались очень довольны!
29 октября 2019
Сразу скажу, что цена неоправданно завышена. Прогулка в 2 часа по тихим улочкам Рима, не стоит столько. Красивые виды и фото не оправдались(( Разочарованы полностью((
25 сентября 2019
В экскурсии прекрасно все: маршрут, содержание, а фотки - просто шик (прям картинки). Буду рекомендовать друзьям и всем туристам советую!)
25 сентября 2019
Рим невероятно красив и прекрасен, и нам хотелось запомнить его не только в памяти, но и запечатлеть на красивых, атмосферных снимках. К сожалению, у нас немного опыта в фотографии, поэтому мы обратились к Наталье. Результат превзошёл все наши ожидания!) сама прогулка была максимально уютной и комфортной, были очень красивые локации, где мало туристов, а Наталья сделала потрясающие снимки. Более того, мы посетили насколько секретных мест и ресторанчиков, где очень вкусно кормят. Спасибо большое❤️️
7 августа 2019
Эту экскурсию заказывала больше для дочери подростка, но и самой конечно хотелось полюбоваться на Рим с утра ( а наша экскурсия началась в 8 утра). Я угадала- для дочери она стала одной из самых любимых экскурсий по Риму. Начну с того, что даже неправильно называть это экскурсией, это приятнейшая прогулка по уникальному городу утром, по колоритнейшим местам и в компании милейшей девушки-красавицы Натальи. При этом были очень интересные рассказы и факты о тех местах, где мы гуляли. Мы посетили удивительные по красоте дворики, рынок, где по совету Натальи приобрели всякие вкусности домой, ели вкуснейшее мороженое. Мы посетили такие места, что сами бы никогда туда не забрели, а главное-прохлада, утро, и шикарные, просто потрясающие фотографии, которые нам сделала Наталья с такими видами, что сам себе завидуешь. Это прогулка для души!!!! Я искренне всем советую!!!
3 августа 2019
Прекрасный день))
Чего только не было) прекрасные улицы города, лучший секретный кофе, лучший бутик сыров !
Фотки) да, обязательно ))))
Много интересной информации о городе и что было важно не скучные истории. Наташа рассказывала в интересном легком дружеском формате !

Было круто! Всем советую ))))

Natalia проводит ещё 2 экскурсии

Рим для кофемановРим для кофемановРим для кофеманов
111 за экскурсию
2 часа
13 отзывов
Пройти по лучшим римским кофейням в компании профессионального бариста
Кофе — тот напиток, с которого начинается и которым заканчивается день каждого римлянина. На моей прогулке вы пройдете по самым знаковым кофейным местам Рима, попробуете лучший эспрессо в городе, познакомитесь с итальянскими кофейными традициями и лучше поймете повседневную культуру Вечного города. Все точки нашего маршрута расположились в историческом центре Рима, поэтому вы не только насладитесь ароматным кофе, но и познакомитесь с городскими достопримечательностями.
Гастрономическая прогулка по РимуГастрономическая прогулка по РимуГастрономическая прогулка по Риму
144 за экскурсию
2.5 часа
23 отзыва
Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек
Один из лучших способов познакомиться с городом — попробовать его на вкус. Приглашаю на историко-гастрономическую прогулку по очаровательным местам Рима. Вы узнаете, как питались древние римляне, какие блюда дошли до наших дней, какой кофе предпочитают итальянцы, почему римский стрит-фуд может быть деликатесом, что такое итальянский аперитив и куда ходят местные жители.

Необычные маршруты по Риму

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
120 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Тайны нетуристического РимаТайны нетуристического РимаТайны нетуристического Рима
скидка20%
€130
104 за экскурсию
3 часа
28 отзывов
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывались
104 за экскурсию
2.5 часа
33 отзыва
Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты
Синоним настоящего Рима — Трастевере — не стоит оставлять лишь на вечер или следующий приезд! Здесь всегда гостеприимно принимали людей всех профессий, национальностей и религий: вы увидите, как это отразилось на истории и в облике Трастевере. Приготовьтесь заплутать в улочках с гирляндами из сохнущего белья, отыскать произведения искусства в базиликах, открыть сюжеты за фасадами — и влюбиться в самый колоритный квартал Вечного города!
По Риму на SegwayПо Риму на SegwayПо Риму на Segway
78 за человека
3 часа
107 отзывов
Утренний тур по главным достопримечательностям
Обзорная экскурсия на сигвеях – это веселый, интересный и быстрый способ познакомиться с важнейшими объектами Рима. Вы проедете по улицам Вечного города, погрузитесь в античную историю и городской фольклор, увидите величественный Пантеон, Площадь Навона, фонтан Треви и другие потрясающие памятники архитектуры, без которых просто невозможно представить Рим!
Квест-приключение «Загадочный Рим»Квест-приключение «Загадочный Рим»Квест-приключение «Загадочный Рим»
130 за экскурсию
3 часа
27 отзывов
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания!
Римский квест — это веселая и легкая экскурсия, насыщенная интересными заданиями и необычными архитектурными объектами. Вы исследуете площади Рима и работы мастеров Возрождения, разгадаете логические ребусы и задачи — никуда не спеша, останавливаясь на кофе и мороженое, получая удовольствие от города. Ведь только так можно узнать и понять Рим!
Ватикан как увлекательный романВатикан как увлекательный романВатикан как увлекательный роман
От 124 за экскурсию
3 часа
32 отзыва
Путешествие по следам римских пап в Соборе Святого Петра
В одном из самых духовных мест на свете на протяжении веков случались удивительные, скандальные, забавные, любопытные и жуткие истории. На экскурсии вы откроете яркие страницы биографии Святого Престола, услышите о самых необычных папах, их святых деяниях и тёмных помыслах. И всё это — в роскошных интерьерах Собора Святого Петра, у колоннады Бернини и на пути к окутанному тайнами замку Святого Ангела.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы