6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Инстаграмные локации

Прогулка начнется с одной из самых красивых обзорных площадок Рима. Сделав фотографии с видом крыш и куполов, мы отправимся исследовать живописные места города. Вы увидите внутренний двор палаццо 17 века, архитектура которого захватывает дух, и навестите очаровательный фонтан с самым приятным журчанием воды в Риме (да, есть и такой!). Прикоснетесь к древности у атмосферных развалин, где нет туристов. Аутентичные римские дворики раскроют свои тайны и сокровища. Я покажу вам первую в Европе библиотеку и дом самой известной римской куртизанки, а церковь-малышка и шумный итальянский рынок разнообразят список наших фото-локаций.

Советы от блогера и гастрономический перерыв

Во время прогулки я расскажу о жизни в Италии, итальянцах и их менталитете. Раскрою адреса классных мест, где можно недорого и вкусно поесть. Любителей устриц проведу в заведение со свежими морепродуктами и просекко. Ну, и какая инста-прогулка без апероля или чашечки капучино? В зависимости от ваших пожеланий я подберу классное место, где мы отдохнем и перекусим. И, конечно, я подскажу интересные ракурсы и идеи для съемки и сделаю для вас удачные фотографии.