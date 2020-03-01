Marina проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней

Открыть секретные, мистические и скандальные истории на прогулке по неизведанным уголкам столицы

Marina
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Marina – ваш гид
Идея приключения — оживить представление о Вечном городе рассказами о знатных семействах и известных личностях, с их триумфами, поражениями, радостями и невзгодами.

Интриги рода Борджия, тайны римских пап и куртизанок, лучшее джелато и секретные фрески Рафаэля — это и многое другое на экскурсии по знаменитым и нетривиальным местам Рима.
125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Встреча на площади Фарнезе
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Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней

Что вас ожидает

Скандальные истории римских улиц
На прогулке по местам, связанным с дворянским родом Борджиа, вы узнаете о семействе, вошедшем в историю как великий покровитель мирового искусства и как одно из самых порочных и загадочных правящих домов в жизни Рима. Вы услышите о «сером кардинале в юбке» — жительнице дворца на площади Навона. А возле ярчайшего образца архитектуры Возрождения, над которым трудился сам Микеланджело, — дворца Фарнезе — откроете историю соблазнительницы Римского Папы Александра VI прекрасной Джулии Фарнезе.

Тайны площадей и дворцов
Вы увидите дворцы с фасадами, расписанными фресками, которые не отыскать самостоятельно в римских переулках. Поговорим и об удивительной оптической иллюзии — перспективе Борромини, автора самых необычных архитектурны решений своего времени. Также вы узнаете о мрачном прошлом и колоритном настоящем площади Кампо-деи-Фьори. А возле Замка Святого Ангела — о будоражащих кровь легендах о призраках, до сих пор блуждающих в стенах мистического сооружения.

Кофе, джелато и секретные фрески
Я покажу уютные аутентичные дворики, скрытые от глаз прохожих, расскажу, чем прославились живописные улицы Джулия и Коронари и обитатели их дворцов. Здесь вы сможете отведать одно из самых вкусных джелато в Риме. А еще во время прогулки мы сделаем паузу для ароматного кофе в кафе с видом на секретную фреску Раффаэля, о символике которой будет отдельный разговор.

Организационные детали

  • Покупка входных билетов не потребуется — по программе предусмотрен внешний осмотр объектов
  • Отдельно оплачивается кофе и мороженное
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Фарнезе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу. Любовь к Риму и искусству привела меня к получению второго высшего образования в сфере искусствоведения. Здесь же я окончила специализированные курсы для профессиональных гидов Mirabilia Urbis. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, которые связаны с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме на ура!
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Marina проводит ещё 3 экскурсии

Тайны нетуристического РимаТайны нетуристического РимаТайны нетуристического Рима
скидка20%
€130
104 за экскурсию
3 часа
28 отзывов
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Душевная поездка на винодельнюДушевная поездка на винодельнюДушевная поездка на винодельню
160 за экскурсию
4 часа
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
Вы отправитесь на винодельню неподалеку от Рима, где уже шесть поколений производят качественное красное, белое, игристое и десертное вино. Гостеприимные хозяева покажут свои владения, расскажут о семейных традициях, объяснят тонкости винного производства и проведут в старинный погреб. А затем пригласят на дегустацию и обед с блюдами из фермерских продуктов.
По Риму на рассветеПо Риму на рассветеПо Риму на рассвете
скидка20%
€150
120 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города
Отправляясь на экскурсию ранним утром, вы избежите жары и толп туристов. Я покажу вам знаковые места и скрытые уголки столицы, раскрою их секреты и поделюсь интересными историями. Вы увидите город в новом свете, узнаете, как он менялся с течением времени, и поймете величие античного Рима.

Необычные маршруты по Риму

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
120 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывались
104 за экскурсию
2.5 часа
33 отзыва
Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты
Синоним настоящего Рима — Трастевере — не стоит оставлять лишь на вечер или следующий приезд! Здесь всегда гостеприимно принимали людей всех профессий, национальностей и религий: вы увидите, как это отразилось на истории и в облике Трастевере. Приготовьтесь заплутать в улочках с гирляндами из сохнущего белья, отыскать произведения искусства в базиликах, открыть сюжеты за фасадами — и влюбиться в самый колоритный квартал Вечного города!
По Риму на SegwayПо Риму на SegwayПо Риму на Segway
78 за человека
3 часа
107 отзывов
Утренний тур по главным достопримечательностям
Обзорная экскурсия на сигвеях – это веселый, интересный и быстрый способ познакомиться с важнейшими объектами Рима. Вы проедете по улицам Вечного города, погрузитесь в античную историю и городской фольклор, увидите величественный Пантеон, Площадь Навона, фонтан Треви и другие потрясающие памятники архитектуры, без которых просто невозможно представить Рим!
Квест-приключение «Загадочный Рим»Квест-приключение «Загадочный Рим»Квест-приключение «Загадочный Рим»
130 за экскурсию
3 часа
27 отзывов
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания!
Римский квест — это веселая и легкая экскурсия, насыщенная интересными заданиями и необычными архитектурными объектами. Вы исследуете площади Рима и работы мастеров Возрождения, разгадаете логические ребусы и задачи — никуда не спеша, останавливаясь на кофе и мороженое, получая удовольствие от города. Ведь только так можно узнать и понять Рим!
Ватикан как увлекательный романВатикан как увлекательный романВатикан как увлекательный роман
От 124 за экскурсию
3 часа
32 отзыва
Путешествие по следам римских пап в Соборе Святого Петра
В одном из самых духовных мест на свете на протяжении веков случались удивительные, скандальные, забавные, любопытные и жуткие истории. На экскурсии вы откроете яркие страницы биографии Святого Престола, услышите о самых необычных папах, их святых деяниях и тёмных помыслах. И всё это — в роскошных интерьерах Собора Святого Петра, у колоннады Бернини и на пути к окутанному тайнами замку Святого Ангела.
По Риму на трамваеПо Риму на трамваеПо Риму на трамвае
116 за экскурсию
4 часа
60 отзывов
Все прелести разных районов города на альтернативной экскурсии
Если вы уже насладились всем, что, как правило, видят туристы в Риме, и вам хочется «чего-то большего», я предлагаю совершить необычную прогулку по Риму на трамвае. На этой альтернативной экскурсии вы увидите, каким разным может быть Рим: вам откроются интересные уголки города, а я расскажу всё об истории кварталов, которые мы посетим, и об их достопримечательностях.

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