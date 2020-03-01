Marina проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Скандальные истории римских улиц

На прогулке по местам, связанным с дворянским родом Борджиа, вы узнаете о семействе, вошедшем в историю как великий покровитель мирового искусства и как одно из самых порочных и загадочных правящих домов в жизни Рима. Вы услышите о «сером кардинале в юбке» — жительнице дворца на площади Навона. А возле ярчайшего образца архитектуры Возрождения, над которым трудился сам Микеланджело, — дворца Фарнезе — откроете историю соблазнительницы Римского Папы Александра VI прекрасной Джулии Фарнезе.

Тайны площадей и дворцов

Вы увидите дворцы с фасадами, расписанными фресками, которые не отыскать самостоятельно в римских переулках. Поговорим и об удивительной оптической иллюзии — перспективе Борромини, автора самых необычных архитектурны решений своего времени. Также вы узнаете о мрачном прошлом и колоритном настоящем площади Кампо-деи-Фьори. А возле Замка Святого Ангела — о будоражащих кровь легендах о призраках, до сих пор блуждающих в стенах мистического сооружения.

Кофе, джелато и секретные фрески

Я покажу уютные аутентичные дворики, скрытые от глаз прохожих, расскажу, чем прославились живописные улицы Джулия и Коронари и обитатели их дворцов. Здесь вы сможете отведать одно из самых вкусных джелато в Риме. А еще во время прогулки мы сделаем паузу для ароматного кофе в кафе с видом на секретную фреску Раффаэля, о символике которой будет отдельный разговор.