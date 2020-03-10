161 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Обзорная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Эта экскурсия идеально подойдет всем, кто впервые путешествует по Вечному городу, интересуется историей Рима и хочет прочувствовать атмосферу итальянской жизни.

Вы пройдете по самым красивым и знаковым местам города, рассмотрите архитектурные шедевры античности и эпохи барокко, отыщете любимые ресторанчики местных жителей и увидите настоящую Италию, знакомую по фильмам Феллини и Пазолини.
35 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Piazza Venezia
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У этой экскурсии161 отзыв
4.93
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие

Что вас ожидает

Сориентироваться в достопримечательностях Рима
За несколько часов мы познакомим вас с главными визитными карточками Вечного города от памятников античности до шедевров римского барокко, расскажем интересные факты о них и поможем подметить самое важное. На пути нам встретятся:

  • Капитолийский холм с видом на Колизей и развалины Римского Форума;
  • площадь Венеции и дворец Витториано, с балкона которого выступал Муссолини:
  • храмовый комплекс на площади Ларго Арджентина, где был заколот заговорщиками Гай Юлий Цезарь;
  • Пантеон — единственная постройка времен античности, избежавшая перестройки и разрушения;
  • площадь Навона с Египетским обелиском и легендарным фонтаном Четырех рек;
  • фонтан Треви — одно из самых культовых мест Рима и шедевр барочной архитектуры;
  • изысканная площадь Испании с фонтаном Баркачча и знаменитой лестницей.

Нетривиальная история Вечного города
Вы узнаете, как была устроена жизнь в Древнем Риме: как зарождалась империя, как появились первые банки и рынки, как вершилось правосудие и где устраивались казни, какой была мода и дресс-код во времена античности, каким был распорядок дня древних римлян и многое другое. Затем вы перенесётесь в эпоху Возрождения и барочный Рим, узнаете о папах и кардиналах, великих творческих гениях и их судьбах. Проследите, какое наследие оставил современному поколению Рим разных эпох. И конечно, по пути разведаете излюбленные кафе и рестораны римлян, где на входе ожидают своей очереди посетители, а внутри господствует вкус настоящей итальянской кухни.

Организационные детали

  • При заказе в одной группе трех мест и больше скидка для третьего и каждого последующего участника 25%. Чтобы воспользоваться скидкой, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав в нем количество участников.
  • В случае, если в группе количество участников превышает 5-6 человек, мы предоставляем наушники для вашего комфорта и сохранения качества экскурсии. Стоимость наушников входит в стоимость экскурсии.
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие
Как понять Рим и получить от него удовольствие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Piazza Venezia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Обзорную экскурсию в Риме проводят наши лучшие гиды: Алеся и её проверенная команда!
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161 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Замечательная экскурсия прошла в месте с гидом Марией. Интересно, не перегружено датами, легко и очень познавательно. Мария соединила информацию о далеком прошлом Рима с рассказом о жизни сегодняшних горожан. Экскурсию очень рекомендую для тех, кто впервые в городе. Помогает сориентироваться и погрузиться в атмосферу
6 марта 2020
Несмотря на ветренную и немного дождливую погоду экскурсия прошла отлично. Помимо маст си мест , экскурсоводом Марией были показаны такие уголки Рима , которые бы сами не нашли по путеводителям. Отличный материал и подача, однозначно рекомендую. Отдельно хочу отметить использование радионаушников даже в небольшой группе, это очень удобно. Спасибо за экскурсию!
1 марта 2020
Ольга - замечательный гид! Спасибо за познавательные 3,5 часа в вечном городе.
29 февраля 2020
Спасибо, все понравилось. Ольга очень опытный и всезнающий гид. Был получен огромный объем информации как о Риме, так и о истории региона в целом. Рекомендую.
23 февраля 2020
Отличная экскурсия! Гид Татьяна - замечательный рассказчик! Её экскурсия прошла интересно и увлекательно! Спасибо огромное!
17 февраля 2020
Хорошая, не утомительная, интересная обзорная экскурсия. Гид был полностью в материале, материал подавался легко, без перегрузки лишними деталями. Маршрут был проложен интересно и мы незаметно прошли от площади Венеции до площади Испании. Спасибо большое за экскурсию.
14 февраля 2020
Добрый день! Экскурсия у нас была на второй день пребывания в Риме. Провела ее Ольга. Спасибо ей большое. Все очень интересно, понятно, три часа пролетели незаметно.
5 февраля 2020
Экскурсию вела Ольга - замечательная) особенно понравились ее истории из семейной жизни ) про мужа итальянца или например как переходить дорогу ) рекомендую на 100%
2 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия! Узнали много интересного. Гид Ольга большая молодец! Рекомендую
29 января 2020
Отлично!!! Все понравилось!!
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