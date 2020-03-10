161 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Сориентироваться в достопримечательностях Рима

За несколько часов мы познакомим вас с главными визитными карточками Вечного города от памятников античности до шедевров римского барокко, расскажем интересные факты о них и поможем подметить самое важное. На пути нам встретятся:

Капитолийский холм с видом на Колизей и развалины Римского Форума;

площадь Венеции и дворец Витториано, с балкона которого выступал Муссолини:

храмовый комплекс на площади Ларго Арджентина, где был заколот заговорщиками Гай Юлий Цезарь;

Пантеон — единственная постройка времен античности, избежавшая перестройки и разрушения;

площадь Навона с Египетским обелиском и легендарным фонтаном Четырех рек;

фонтан Треви — одно из самых культовых мест Рима и шедевр барочной архитектуры;

изысканная площадь Испании с фонтаном Баркачча и знаменитой лестницей.

Нетривиальная история Вечного города

Вы узнаете, как была устроена жизнь в Древнем Риме: как зарождалась империя, как появились первые банки и рынки, как вершилось правосудие и где устраивались казни, какой была мода и дресс-код во времена античности, каким был распорядок дня древних римлян и многое другое. Затем вы перенесётесь в эпоху Возрождения и барочный Рим, узнаете о папах и кардиналах, великих творческих гениях и их судьбах. Проследите, какое наследие оставил современному поколению Рим разных эпох. И конечно, по пути разведаете излюбленные кафе и рестораны римлян, где на входе ожидают своей очереди посетители, а внутри господствует вкус настоящей итальянской кухни.