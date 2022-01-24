Колизей, Римский форум и Палатин: приоритетный вход

Самый быстрый билет в Колизей с цифровым гидом

4.8
1719 отзывов
Входной билет
Колизей, Римский форум и Палатин: приоритетный вход
Колизей, Римский форум и Палатин: приоритетный вход
Колизей, Римский форум и Палатин: приоритетный вход
Колизей, Римский форум и Палатин: приоритетный вход
Колизей, Римский форум и Палатин: приоритетный вход
Колизей, Римский форум и Палатин: приоритетный вход
Колизей, Римский форум и Палатин: приоритетный вход
Колизей, Римский форум и Палатин: приоритетный вход
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вот могучий Колизей, одно из самых знаковых зданий в истории! Конечно, с таким престижем приезжают полчища туристов. Но этот билет с приоритетным входом позволяет вам обойти плебса, как современный римский сановник, дает вам час, чтобы осмотреть Колизей, а затем посетить Римский форум и Палатин.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Приоритетный доступ к Колизею, Римскому форуму и Палатинскому холму
  • Загружаемый мобильный буклет с полезными фактами и советами для вашего посещения
Что не входит
  • Минуйте линию безопасности
  • Экскурсия с гидом
  • Доступ на четвертый и пятый этажи Колизея
  • Доступ в метро
  • Доступ на арену
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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