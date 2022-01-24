Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вот могучий Колизей, одно из самых знаковых зданий в истории! Конечно, с таким престижем приезжают полчища туристов. Но этот билет с приоритетным входом позволяет вам обойти плебса, как современный римский сановник, дает вам час, чтобы осмотреть Колизей, а затем посетить Римский форум и Палатин.
Ответы на вопросы
Что входит
Приоритетный доступ к Колизею, Римскому форуму и Палатинскому холму
Загружаемый мобильный буклет с полезными фактами и советами для вашего посещения
Что не входит
Минуйте линию безопасности
Экскурсия с гидом
Доступ на четвертый и пятый этажи Колизея
Доступ в метро
Доступ на арену
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.