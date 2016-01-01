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Лучшее в историческом центре Рима

5
27 отзывов
Алеся М.
Алеся М. – Гид из Рима
Лучшее в историческом центре Рима
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €35 за человека

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Лучшее в историческом центре Рима
Лучшее в историческом центре Рима

Что вы увидите

  • Капитолийский холм с видом на Колизей
  • Площадь Венеции с монументом Витториано
  • Храмовый комплекс времен Древнего Рима на площади Ларго Арджентина
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Фонтан Треви
  • Площадь Испании Испанской лестницей.
Эта экскурсия ⛳ идеально подойдет всем, кто впервые путешествует по Вечному городу, интересуется историей 📖 Рима и хочет прочувствовать атмосферу итальянской жизни. Вы пройдете по самым красивым и знаковым местам города, рассмотрите архитектурные шедевры античности и эпохи барокко, откроете для себя любимые ресторанчики местных жителей и увидите настоящую Италию, знакомую по фильмам Феллини и Пазолини. Получите обширное представление об истории Рима и его главных достопримечательностях 🏛️. Вместе с лучшими гидами в Риме познакомьтесь с яркой жизнью Вечного города, его главными сокровищами, героями и легендами.
Вы увидите и посетите
Капитолийский холм с видом на Колизей, построенный для кровавых зрелищ, и развалины Римского Форума, центр политической, коммерческой и религиозной жизни Древнего Рима.
Площадь Венеции с монументом Витториано и грандиозным одноименным дворцом, с балкона которого выступал Муссолини.
Храмовый комплекс времен Древнего Рима на площади Ларго Арджентина, где был заколот заговорщиками Гай Юлий Цезарь.
Пантеон — единственная постройка времен Античности, избежавшая перестройки и разрушения.
Великолепная площадь Навона с Египетским обелиском и легендарным фонтаном Четырех рек.
Фонтан Треви - великий мировой шедевр барокко
Изысканная площадь Испании с фонтаном Баркачча и знаменитой Испанской лестницей.
Вы узнаете
Как зарождалась великая империя и колыбель цивилизации, как появились первые банки и рынки, как проходили Триумфы, вершилось правосудие и где устраивались казни; какой была мода и дресс код в Древнем Риме, распорядок дня и увлечения древнего римлянина, его яркий, но непростой быт.
Мы перенесёмся из эпохи Рима Империи через Средневековье в эпоху Возрождения и барочный Рим. Мы поговорим о папах и кардиналах, великих творческих гениях эпохи и их судьбах.
Мы узнаем, какая связь объединяет Рим от античности через Возрождение до сегодняшнего дня и что оставил современному поколению Рим разных эпох.
Что входит
  • 3 часа с гидом
  • наушники
Что не входит
  • осмотр платных достопримечательностей изнутри
  • входные билеты в культурные объекты: музеи, галереи, замки
  • питание
  • трансфер туриста к месту встречи на экскурсию и обратно в отель после экскурсии
Начало
🚩 Piazza Venezia в центре нижней ступени Vittoriano
Место завершения
🏁 Piazza di Spagna
Лучшее в историческом центре Рима
Лучшее в историческом центре Рима
Лучшее в историческом центре Рима
Лучшее в историческом центре Рима
Лучшее в историческом центре Рима
Лучшее в историческом центре Рима
Лучшее в историческом центре Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алеся М.
Алеся М.
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27 отзывов оставили туристы

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