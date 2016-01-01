Эта экскурсия ⛳ идеально подойдет всем, кто впервые путешествует по Вечному городу, интересуется историей 📖 Рима и хочет прочувствовать атмосферу итальянской жизни. Вы пройдете по самым красивым и знаковым местам города, рассмотрите архитектурные шедевры античности и эпохи барокко, откроете для себя любимые ресторанчики местных жителей и увидите настоящую Италию, знакомую по фильмам Феллини и Пазолини. Получите обширное представление об истории Рима и его главных достопримечательностях 🏛️. Вместе с лучшими гидами в Риме познакомьтесь с яркой жизнью Вечного города, его главными сокровищами, героями и легендами.

Вы увидите и посетите

Капитолийский холм с видом на Колизей, построенный для кровавых зрелищ, и развалины Римского Форума, центр политической, коммерческой и религиозной жизни Древнего Рима.

Площадь Венеции с монументом Витториано и грандиозным одноименным дворцом, с балкона которого выступал Муссолини.

Храмовый комплекс времен Древнего Рима на площади Ларго Арджентина, где был заколот заговорщиками Гай Юлий Цезарь.

Пантеон — единственная постройка времен Античности, избежавшая перестройки и разрушения.

Великолепная площадь Навона с Египетским обелиском и легендарным фонтаном Четырех рек.

Фонтан Треви - великий мировой шедевр барокко

Изысканная площадь Испании с фонтаном Баркачча и знаменитой Испанской лестницей.

Вы узнаете

Как зарождалась великая империя и колыбель цивилизации, как появились первые банки и рынки, как проходили Триумфы, вершилось правосудие и где устраивались казни; какой была мода и дресс код в Древнем Риме, распорядок дня и увлечения древнего римлянина, его яркий, но непростой быт.

Мы перенесёмся из эпохи Рима Империи через Средневековье в эпоху Возрождения и барочный Рим. Мы поговорим о папах и кардиналах, великих творческих гениях эпохи и их судьбах.

Мы узнаем, какая связь объединяет Рим от античности через Возрождение до сегодняшнего дня и что оставил современному поколению Рим разных эпох.