4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Магия кино в Риме

Погулять по местам съемок знаменитых фильмов и узнать их удивительные истории

Лидия
Задать вопрос
Лидия – ваш гид
Ежегодно на улицах Рима снимаются десятки кинолент.

Одни давно вошли в золотой фонд кинематографа, другие недавно вышли в прокат.

Я покажу вам как знаменитые кинолокации, Испанскую лестницу из «Римских каникул» и фонтан Треви из «Сладкой жизни», так и места из картин последних лет.

Вы узнаете, как именно проходили съемки и какие трюки использовали режиссеры.

А еще я обязательно возьму планшет с кадрами и короткими видео из всех фильмов, чтобы вы смогли освежить их в памяти и сравнить кино с реальностью!
115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Пьяцца-делль-Пополо
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Магия кино в Риме
Магия кино в Риме

Что вас ожидает

«Вечный город» и завораживающий мир кино
Мы пройдем по главным кинематографическим местам Рима. Чтобы передохнуть, заглянем в одно из лучших кафе столицы, куда заходила Лиз Гилберт в исполнении прекрасной Джулии Робертс. А также посетим старейшую в городе парикмахерскую из фильма «Ешь, молись, люби». Кроме этого, в программе экскурсии:

  • Церковь Санта-Мария-дель-Пополо — здесь, в капелле Киджи, был убит первый кардинал в «Ангелах и демонах». Вы узнаете, почему Ватикан запретил съемочной группе приближаться к римским церквям и на какую хитрость пришлось пойти Рону Ховарду и его команде.
  • Виа Маргутта — улица «Римских каникул» и Федерико Феллини. А еще именно здесь вы почувствуете себя героем комедии Вуди Аллена «Римские приключения».
  • Испанская лестница — считается, что ее построили два итальянца, но я покажу вам видеодоказательство, что это не так!
  • Фонтан Треви — визитная карточка фильма Феллини «Сладкая жизнь».
  • Гранд отель «Плаза», в котором живут агенты А.Н.К.Л. и Джон Уик. На самом деле, этого места не существует в реальном городе. Кино — великая иллюзия, а «киношники» — великие обманщики. И они очень любят собирать свои кинематографические места из нескольких реальных локаций.
  • Церковь святой Марии Магдалины — одна из немногих римских церквей в стиле рококо и место действия фильма «Однажды в Риме».
  • Пьяцца-делла-Ротонда — здесь, в одном из многочисленных кафе, когда-то сидели Брэд Питт и Кэтрин Зета-Джонс во время съемок «Двенадцати друзей Оушена».
  • Площадь Навона — на ней разворачивается действие практически всех фильмов, снятых в Риме. Я расскажу, какую непростительную ошибку совершил Дэн Браун, когда писал «Ангелов и демонов».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Магия кино в Риме
Магия кино в Риме
Магия кино в Риме
Магия кино в Риме
Магия кино в Риме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Пьяцца-делль-Пополо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Лидия
Лидия
Здравствуйте! Меня зовут Лидия, мне 34 года, и я римоголик) Настолько, что в августе 2015 оставила хорошую работу в Москве и переехала в Рим! Журналист по первому образованию, сейчас я учусь в римском университете Roma Tre на факультете иностранных языков и свободно владею английским и итальянским. Несмотря на то, что прошло уже почти 4 года после переезда, «вечный город» до сих пор вызывает у меня мурашки, и я хочу поделиться этим ощущением с вами!
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 мая 2019
Отличная экскурсия, накануне желательно пересмотреть фильмы о Риме, тогда впечатления ярче!
1 мая 2019
Отличная Экскурсия!! Рекомендуем заранее посмотреть Фильмы, по местам которых пройдёт Экскурсия!
11 апреля 2019
Отличная экскурсия. Хорошо продуманный маршрут позволяет на Рим с другой стороны. Мы даже предположить не могли о том какие фильмы снимались в этом городе. Было очень мило и забавно, к тому же сама тематика создаёт очень непринужденную, творческую атмосферу! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Лидие!
4 апреля 2019
Добрый день! В нашу первую поездку в Рим, выбрали данную экскурсию для разнообразия пребывания))) Лидия не только провела нас по съемкам месть фильмов, но и показала нам уголки Рима, до которых не всякий доходит гуляя по улочкам))) Это были легкие, увлекательные и быстро пролетевшие 4 часа))) Спасибо, будем рады вновь встретится)))

Лидия проводит ещё 1 экскурсию

Влюбиться в Рим за три часа!Влюбиться в Рим за три часа!Влюбиться в Рим за три часа!
123 за экскурсию
3.5 часа
13 отзывов
Главные достопримечательности и тайные уголки города на увлекательной обзорной экскурсии
Вы не только увидите «визитные карточки» итальянской столицы, но и попадете в укромные места, скрытые от глаз туристов. Услышите истории, скрывающиеся за красивыми фасадами, раскроете местные секреты и почувствуете себя настоящим жителем Рима!

Необычные маршруты по Риму

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
120 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Тайны нетуристического РимаТайны нетуристического РимаТайны нетуристического Рима
130 за экскурсию
3 часа
28 отзывов
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывались
104 за экскурсию
2.5 часа
33 отзыва
Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты
Синоним настоящего Рима — Трастевере — не стоит оставлять лишь на вечер или следующий приезд! Здесь всегда гостеприимно принимали людей всех профессий, национальностей и религий: вы увидите, как это отразилось на истории и в облике Трастевере. Приготовьтесь заплутать в улочках с гирляндами из сохнущего белья, отыскать произведения искусства в базиликах, открыть сюжеты за фасадами — и влюбиться в самый колоритный квартал Вечного города!
По Риму на SegwayПо Риму на SegwayПо Риму на Segway
78 за человека
3 часа
107 отзывов
Утренний тур по главным достопримечательностям
Обзорная экскурсия на сигвеях – это веселый, интересный и быстрый способ познакомиться с важнейшими объектами Рима. Вы проедете по улицам Вечного города, погрузитесь в античную историю и городской фольклор, увидите величественный Пантеон, Площадь Навона, фонтан Треви и другие потрясающие памятники архитектуры, без которых просто невозможно представить Рим!
Квест-приключение «Загадочный Рим»Квест-приключение «Загадочный Рим»Квест-приключение «Загадочный Рим»
130 за экскурсию
3 часа
27 отзывов
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания!
Римский квест — это веселая и легкая экскурсия, насыщенная интересными заданиями и необычными архитектурными объектами. Вы исследуете площади Рима и работы мастеров Возрождения, разгадаете логические ребусы и задачи — никуда не спеша, останавливаясь на кофе и мороженое, получая удовольствие от города. Ведь только так можно узнать и понять Рим!
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадейПо Риму на рассвете: очарование безлюдных площадейПо Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
140 за экскурсию
3.5 часа
24 отзыва
Прочувствовать дыхание Вечного города без спешки и шумных туристов
Если вы не любите толпиться у достопримечательностей и стоять в длинных очередях, добро пожаловать на мою утреннюю прогулку! Мы обойдем главные локации Рима до нашествия туристов с фотоаппаратами, насладимся превосходным кофе с корнетти и заглянем в секретные места Вечного города — от садика с попугаями до потайной обзорной площадки.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы