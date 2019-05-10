4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Здравствуйте! Меня зовут Лидия, мне 34 года, и я римоголик) Настолько, что в августе 2015 оставила хорошую работу в Москве и переехала в Рим! Журналист по первому образованию, сейчас я учусь в римском университете Roma Tre на факультете иностранных языков и свободно владею английским и итальянским. Несмотря на то, что прошло уже почти 4 года после переезда, «вечный город» до сих пор вызывает у меня мурашки, и я хочу поделиться этим ощущением с вами!