4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

«Вечный город» и завораживающий мир кино Мы пройдем по главным кинематографическим местам Рима. Чтобы передохнуть, заглянем в одно из лучших кафе столицы, куда заходила Лиз Гилберт в исполнении прекрасной Джулии Робертс. А также посетим старейшую в городе парикмахерскую из фильма «Ешь, молись, люби». Кроме этого, в программе экскурсии:
Церковь Санта-Мария-дель-Пополо — здесь, в капелле Киджи, был убит первый кардинал в «Ангелах и демонах». Вы узнаете, почему Ватикан запретил съемочной группе приближаться к римским церквям и на какую хитрость пришлось пойти Рону Ховарду и его команде.
Виа Маргутта — улица «Римских каникул» и Федерико Феллини. А еще именно здесь вы почувствуете себя героем комедии Вуди Аллена «Римские приключения».
Испанская лестница — считается, что ее построили два итальянца, но я покажу вам видеодоказательство, что это не так!
Фонтан Треви — визитная карточка фильма Феллини «Сладкая жизнь».
Гранд отель «Плаза», в котором живут агенты А.Н.К.Л. и Джон Уик. На самом деле, этого места не существует в реальном городе. Кино — великая иллюзия, а «киношники» — великие обманщики. И они очень любят собирать свои кинематографические места из нескольких реальных локаций.
Церковь святой Марии Магдалины — одна из немногих римских церквей в стиле рококо и место действия фильма «Однажды в Риме».
Пьяцца-делла-Ротонда — здесь, в одном из многочисленных кафе, когда-то сидели Брэд Питт и Кэтрин Зета-Джонс во время съемок «Двенадцати друзей Оушена».
Площадь Навона — на ней разворачивается действие практически всех фильмов, снятых в Риме. Я расскажу, какую непростительную ошибку совершил Дэн Браун, когда писал «Ангелов и демонов».
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Пьяцца-делль-Пополо.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Лидия, мне 34 года, и я римоголик) Настолько, что в августе 2015 оставила хорошую работу в Москве и переехала в Рим! Журналист по первому образованию, сейчас я учусь в римском университете Roma Tre на факультете иностранных языков и свободно владею английским и итальянским. Несмотря на то, что прошло уже почти 4 года после переезда, «вечный город» до сих пор вызывает у меня мурашки, и я хочу поделиться этим ощущением с вами!
Отличная экскурсия, накануне желательно пересмотреть фильмы о Риме, тогда впечатления ярче!
Юлия
1 мая 2019
Отличная Экскурсия!! Рекомендуем заранее посмотреть Фильмы, по местам которых пройдёт Экскурсия!
Виктор
11 апреля 2019
Отличная экскурсия. Хорошо продуманный маршрут позволяет на Рим с другой стороны. Мы даже предположить не могли о том какие фильмы снимались в этом городе. Было очень мило и забавно, к тому же сама тематика создаёт очень непринужденную, творческую атмосферу! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Лидие!
Светлана
4 апреля 2019
Добрый день! В нашу первую поездку в Рим, выбрали данную экскурсию для разнообразия пребывания))) Лидия не только провела нас по съемкам месть фильмов, но и показала нам уголки Рима, до которых не всякий доходит гуляя по улочкам))) Это были легкие, увлекательные и быстро пролетевшие 4 часа))) Спасибо, будем рады вновь встретится)))
Главные достопримечательности и тайные уголки города на увлекательной обзорной экскурсии
Вы не только увидите «визитные карточки» итальянской столицы, но и попадете в укромные места, скрытые от глаз туристов. Услышите истории, скрывающиеся за красивыми фасадами, раскроете местные секреты и почувствуете себя настоящим жителем Рима!
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты
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Обзорная экскурсия на сигвеях – это веселый, интересный и быстрый способ познакомиться с важнейшими объектами Рима. Вы проедете по улицам Вечного города, погрузитесь в античную историю и городской фольклор, увидите величественный Пантеон, Площадь Навона, фонтан Треви и другие потрясающие памятники архитектуры, без которых просто невозможно представить Рим!
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания!
Римский квест — это веселая и легкая экскурсия, насыщенная интересными заданиями и необычными архитектурными объектами. Вы исследуете площади Рима и работы мастеров Возрождения, разгадаете логические ребусы и задачи — никуда не спеша, останавливаясь на кофе и мороженое, получая удовольствие от города. Ведь только так можно узнать и понять Рим!
Прочувствовать дыхание Вечного города без спешки и шумных туристов
Если вы не любите толпиться у достопримечательностей и стоять в длинных очередях, добро пожаловать на мою утреннюю прогулку! Мы обойдем главные локации Рима до нашествия туристов с фотоаппаратами, насладимся превосходным кофе с корнетти и заглянем в секретные места Вечного города — от садика с попугаями до потайной обзорной площадки.