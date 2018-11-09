Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим

Тайные знаки, римский модерн и вилла Муссолини — увидеть город в новом амплуа

5
1 отзыв
Если вы уже кинули монетку в фонтан Треви и сфотографировали must-see места, предлагаю сделать следующий шаг в отношениях с Римом.

Неподалёку от суетливого центра вы пройдётесь по кварталу Коппеде, где найдёте масонские символы и оккультные намеки.

А затем отправитесь на виллу Торлония: увидите апартаменты Муссолини, полюбуетесь витражами и прогуляетесь по парку.

В итоге вы взглянете на другой Рим — красивый и богатый историей, но необремененный вниманием толпы.
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим
Масонский либерти и буржуазный фашизм: это тоже Рим

Что вас ожидает

Стиль либерти с двойным дном

Модерн в Риме — редкий гость, и тем интереснее оказаться в его эпицентре, квартале, носящем имя своего создателя Джино Коппеде, которого при определенной смелости можно назвать Дэвидом Линчем от архитектуры. Здесь вас ждут красивейшие дворцы с обилием странных и, на первый взгляд, совершенно произвольных деталей. И если вы неравнодушны к тайным знакам и теориям заговоров, здесь вам будет что разоблачить, ведь оригинальная символика — это не каприз художника, а закодированные тезисы масонства и эзотерики.

Семейный очаг Муссолини

Вы отправитесь на расположенную неподалёку от Коппеде виллу Торлония, где жил со своим семейством Бенито Муссолини. Здесь вы убедитесь, что повседневная жизнь итальянского дуче проходила в весьма нескромных декорациях конца 1800-х: интерьеры украшены фресками в античном стиле, изысканными напольными мозаиками и дорогими породами камня.

Домик Совы и живописный парк

После прогулки по главному palazzo виллы мы сменим обстановку и заглянем в Домик Совы — уютный флигель, словно сошедший со страниц скандинавских сказок о гномах. Симпатичные комнатки в стиле либерти очаруют разноцветными отблесками и лучами света, проникающими сквозь сложносочиненные витражи. Компактные размеры виллы позволят вам прогуляться по местному парку: вы полюбуетесь личным театром-оранжереей семейства Торлония, площадкой для игровых турниров, мавританской теплицей и фальшивыми развалинами.

Завершить прогулку можно бокалом чего-нибудь бодрящего в обожаемом римлянами заведении, которое расположилось в бывшем семейном кинотеатре Муссолини.

Организационные детали

  • Расстояние от квартала Коппеде до Виллы Торлония можно преодолеть, проехав несколько остановок на трамвае или на такси.
  • В стоимость экскурсии не включены билеты на виллу (11€ на человека).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ave
Ave
Привет! Меня зовут Анна, мне 28 лет. Я профессиональный гид, но в первую очередь — гид по призванию. Стараюсь проживать каждый день как маленький праздник. И ещё я очень любопытная: обожаю «расследовать», то есть ввязываться во всякие небольшие авантюры, благодаря которым я узнаю новые места, новые заведения и новых людей. Верю, что во всех сферах жизни нужно уметь объяснять сложное простым языком и таким образом делать далекое — близким, непонятное — понятным. Хорошая экскурсия — это приключение, во время которого надо не столько запоминать имена и даты, сколько открывать для себя новые горизонты, удивляться, чувствовать запахи, пробовать еду, смаковать напитки и даже ходить в гости. Делиться секретными находками, влюблять в окружающие меня реалии — это еще одна моя страсть. Я по-настоящему счастлива, когда мне удаётся зажечь в глазах людей искорку любопытства и вдохновения. Потому что чем больше неравнодушных, добрых и смелых, тем лучше жизнь вокруг нас
Задать вопрос

1 реальный отзыв

С
9 ноя 2018
Если вы уже что-то видели в Риме, или даже считаете себя знатаком, вам обязательно надо посетить экскурсию Анны. Без этого взгляд на Рим будет несколько однобоким. Безусловное знание материала и легкая подача просто поражают воображение. Спасибо, Аня!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

🎩Индивидуальные👣Пешком⚙️Необычные#Домбай

Еще несколько похожих предложений в Риме

Тиволи — город императорских вилл
Индивидуальная экскурсия
4.8
20
130
за 1-6 чел.
Тиволи — город императорских вилл
Экскурсия в город античных руин и исторических памятников в окружении живописной природы
Крыши Рима
Индивидуальная экскурсия
5
3
150
за 1-4 чел.
Крыши Рима
Взглянуть на город с новых ракурсов, открыть тайные дворики и понаблюдать за течением римской жизни
Магия ночного Рима
Индивидуальная экскурсия
4.8
33
3ч 30м
55
за 1 чел.
Магия ночного Рима
Чтобы почувствовать романтическую магию Рима, каждый турист должен увидеть город в темное время суток...
Понедельник, среда, пятница в 19:00
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Индивидуальная фото-прогулка
5
37
1ч 30м
80
за 1-5 чел.
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
Фотопрогулка по одному из самых живописных уголков города, где живут коренные римляне
Второй раз в Риме: новый взгляд на город
Индивидуальная экскурсия
5
8
2ч 30м
128
103
за 1-5 чел.
Второй раз в Риме: новый взгляд на город
Колоритный Трастевере, Апельсиновый сад, еврейское гетто, остров Тиберина и старинные кварталы
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
Индивидуальная экскурсия
4.8
12
2ч 30м
104
89
за 1-6 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
Погружение в историю Древнего Рима и знакомство с его достопримечательностями на автомобиле
Фотопрогулка по утреннему Риму
Индивидуальная фото-прогулка
4.8
20
1ч 30м
120
за 1-3 чел.
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
125
за 1-6 чел.
Интриги и тайны Рима от Возрождения до наших дней
Открыть секретные, мистические и скандальные истории на прогулке по неизведанным уголкам столицы
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
Индивидуальная экскурсия
4.9
52
280
за 1-4 чел.
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
Автомобильная экскурсия в «cамый красивый парк Европы»
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
4.6
535
2ч 30м
20
за 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Чтобы увидеть основные исторические локации Рима, вам понадобится всего 2 часа и влюбленный в город...
Ежедневно в 15:00
Рим – город загадок
Индивидуальная экскурсия
4.7
6
130
за 1-3 чел.
Рим – город загадок
Раскрыть секреты знаменитых улиц, площадей и фонтанов Вечного города
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Индивидуальная экскурсия
5
8
2ч 30м
65
за 1-6 чел.
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Экскурсия по вечернему Риму на автомобиле блестящий шанс полюбоваться Римом в отблесках фонарей
Пн-вск: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00

Ave проводит ещё 5 экскурсий

Колизей и Форум: античность не для галочки
Индивидуальная экскурсия
5
7
150
за 1-2 чел.
Колизей и Форум: античность не для галочки
Знакомство с величайшими памятниками Древнего Рима и погружение в его интригующую историю
Рим для ценителей
Индивидуальная экскурсия
5
2
125
за 1-4 чел.
Рим для ценителей
Секретная библиотека, оптические иллюзии Борромини и древняя аптека с коллекцией ядов
Второе свидание с Римом
Индивидуальная экскурсия
5
19
200
за 1-3 чел.
Второе свидание с Римом
Городской рынок Campo dei fiori, фрески Рафаэля, живописный Трастевере и секретные уголки Рима
Рим для интровертов
Индивидуальная экскурсия
5
20
225
за 1-3 чел.
Рим для интровертов
Утренняя прогулка по Вечному городу без суеты и толпы вездесущих туристов
Рим с нуля
Индивидуальная экскурсия
5
111
225
за 1-4 чел.
Рим с нуля
Обзорная экскурсия по главным культурным и историческим объектам Вечного города
У нас ещё много экскурсий 😎 в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Риме
🇮🇹