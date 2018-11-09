Что вас ожидает

Стиль либерти с двойным дном

Модерн в Риме — редкий гость, и тем интереснее оказаться в его эпицентре, квартале, носящем имя своего создателя Джино Коппеде, которого при определенной смелости можно назвать Дэвидом Линчем от архитектуры. Здесь вас ждут красивейшие дворцы с обилием странных и, на первый взгляд, совершенно произвольных деталей. И если вы неравнодушны к тайным знакам и теориям заговоров, здесь вам будет что разоблачить, ведь оригинальная символика — это не каприз художника, а закодированные тезисы масонства и эзотерики.

Семейный очаг Муссолини

Вы отправитесь на расположенную неподалёку от Коппеде виллу Торлония, где жил со своим семейством Бенито Муссолини. Здесь вы убедитесь, что повседневная жизнь итальянского дуче проходила в весьма нескромных декорациях конца 1800-х: интерьеры украшены фресками в античном стиле, изысканными напольными мозаиками и дорогими породами камня.

Домик Совы и живописный парк

После прогулки по главному palazzo виллы мы сменим обстановку и заглянем в Домик Совы — уютный флигель, словно сошедший со страниц скандинавских сказок о гномах. Симпатичные комнатки в стиле либерти очаруют разноцветными отблесками и лучами света, проникающими сквозь сложносочиненные витражи. Компактные размеры виллы позволят вам прогуляться по местному парку: вы полюбуетесь личным театром-оранжереей семейства Торлония, площадкой для игровых турниров, мавританской теплицей и фальшивыми развалинами.

Завершить прогулку можно бокалом чего-нибудь бодрящего в обожаемом римлянами заведении, которое расположилось в бывшем семейном кинотеатре Муссолини.

Организационные детали