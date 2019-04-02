2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и секреты джелато

Прежде чем приготовить ваше идеальное мороженое, вы познакомитесь с историей этого лакомства. Узнаете о замороженных десертах Древнего Рима, Египта и Италии. Перенесётесь в 16 век, когда флорентиец Бернардо Буонталенти изобрёл первую в мире мороженицу, и узнаете о старейшей джелатерии, открывшейся в 1890 году и существующей до сих пор.

Приготовить джелато

Мастер-класс проведёт опытный маэстро: вы узнаете технологии приготовления правильного итальянского джелато и научитесь правильно сочетать ингредиенты. И конечно, приготовите мороженое с одним из традиционных вкусов (в сливках и в шоколаде, кофейное, забайон, фруктовое, ягодное). Кроме того, вас ждёт небольшая дегустация.