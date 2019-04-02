2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Мастер-класс: готовим итальянское мороженое

Почувствовать себя истинным джелатаро!

Елена
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Елена – ваш гид
Итальянцы знают толк в красоте и вкусах, а римское джелато — это настоящая вкусная красота! Мы предлагаем вам на два часа превратиться в настоящего маэстро мороженого — джелатаро — и приготовить ваше собственное мороженое.

Во время мастер-класса вас также ждёт экскурс в историю лакомства и небольшая дегустация.
95 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча Пьяца Навона
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Мастер-класс: готовим итальянское мороженое
Мастер-класс: готовим итальянское мороженое

Что вас ожидает

История и секреты джелато
Прежде чем приготовить ваше идеальное мороженое, вы познакомитесь с историей этого лакомства. Узнаете о замороженных десертах Древнего Рима, Египта и Италии. Перенесётесь в 16 век, когда флорентиец Бернардо Буонталенти изобрёл первую в мире мороженицу, и узнаете о старейшей джелатерии, открывшейся в 1890 году и существующей до сих пор.

Приготовить джелато
Мастер-класс проведёт опытный маэстро: вы узнаете технологии приготовления правильного итальянского джелато и научитесь правильно сочетать ингредиенты. И конечно, приготовите мороженое с одним из традиционных вкусов (в сливках и в шоколаде, кофейное, забайон, фруктовое, ягодное). Кроме того, вас ждёт небольшая дегустация.

Организационные детали

  • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: мастер-класс может быть проведен минимум для 2 человек (это требования пиццерии). Если в группе будет только 1 человек, к сожалению, мне придется отменить экскурсию — или я предложу вам перенести ее на другой день. Если вы всё же хотите, чтобы мастер-класс состоялся только для 1 человека, то стоимость будет выше на 40€.
  • Важно: бронирование за 3-4 дня.
  • Встреча в районе вокзала Термини.
Мастер-класс: готовим итальянское мороженое
Мастер-класс: готовим итальянское мороженое
Мастер-класс: готовим итальянское мороженое

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 11:00, в пятницу в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура Пьяца Навона.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, я лицензированный гид. Вот уже много лет моя профессиональная деятельность тесно связана со сферой туризма. А от вечного города Рим у меня не проходящий синдром Стендаля :) В ходе моей работы я объединилась с другими профессиональными гидами , и мы вместе предоставляем свои услуги не только в Риме, но и в других регионах Италии. Совместно мы делаем путешественников счастливыми — это наш главный девиз! Мы очень дружелюбно, позитивно и интересно проводим экскурсии, с удовольствием делимся своими знаниями и секретами итальянской жизни. Для меня, как для человека любящего свое дело, важно уметь чувствовать аудиторию, стараться быть с людьми на одной волне, понять их ожидания. Только опираясь на интерес слушателей, можно нести доброе, прекрасное и вечное. Во время путешествия нестрашно чего-то не услышать, вот не увидеть что-то интересное — это обидно. Со мной всегда легко, весело и увлекательно и вкусно!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 апреля 2019
Отличное погружение в тайны фабрики мороженого. Видя счастливые глаза ребенка - понимаешь что ДА! Отлично провели время между километрами прогулок. И кстати, получили рецепт оригинального мороженого, будем готовить и вспоминать чудесные приключения.
6 января 2019
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Елена проводит ещё 6 экскурсий

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