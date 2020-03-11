9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы отправимся с вами на автомобиле на озеро Альбано в маленький городок под названием Кастел Гандольфо, где находится одна из резиденций Папы Римского. Само озеро Альбано образовалось в кратере вулкана, благодаря чему со смотровой площадки Кастел Гандольфо открывается впечатляющей красоты пейзаж – голубое озеро находится словно в чаше, стены которой покрыты густым лесом. Полюбовавшись видом, мы спустимся вниз к озеру, чтобы совершить прогулку вдоль берега и отведать заветной поркетты в одном из прибрежных кафе вместе со свежевыпеченным хлебом, колбасками и типичными итальянскими маринадами — сухими помидорами, артишоками, баклажанами, каперсами, грибами, перцем, луком и, конечно, оливками.

Подкрепившись, при желании, можно поплавать в озере, а затем отправиться обратно в Рим, либо, если вас все еще будет мучать голод, мы вас доставим в Ариччу, путь в которую лежит через так называемый мост суицидов высотой 59 метров, с которого открывается захватывающий дух вид на лежащий внизу город. В 2000г. под мостом была натянута сеть, чтобы избежать несчастных случаев и остановить решивших поквитаться с жизнью. На центральной улице Ариччи рестораны соревнуются между собой в качестве предлагаемой поркетты и прочих местных деликатесов в сопровождении Романеллы — местного немного газированного вина, которое заставить повеселеть даже самого мрачного любителя поркетты. Во время ужина вас развлекут народной музыкой местные артисты. И если вам не удастся таки осилить весь заказанный вами ужин, вам с удовольствием завернут остатки с собой, так что поркетта вас будет ждать даже на завтрак следующего дня.