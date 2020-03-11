9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дегустационная экскурсия в пригород Рима — место летней резиденции Папы и знатоков нежнейшей свинины

Natalia
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Natalia – ваш гид
Типичная римская поркетта — это нежнейшее мясо запеченного специальным образом поросенка, приправленное травами, которые лишь немного оттеняют его вкус.

Я предлагаю вам посетить места, где в поркетте знают толк и прекрасно умеют ее готовить, и, кроме всего прочего, где можно насладиться природой и красивыми пейзажами региона Лацио.
От 118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.33
Мир поркетты
Мир поркетты

Программа

Мы отправимся с вами на автомобиле на озеро Альбано в маленький городок под названием Кастел Гандольфо, где находится одна из резиденций Папы Римского. Само озеро Альбано образовалось в кратере вулкана, благодаря чему со смотровой площадки Кастел Гандольфо открывается впечатляющей красоты пейзаж – голубое озеро находится словно в чаше, стены которой покрыты густым лесом. Полюбовавшись видом, мы спустимся вниз к озеру, чтобы совершить прогулку вдоль берега и отведать заветной поркетты в одном из прибрежных кафе вместе со свежевыпеченным хлебом, колбасками и типичными итальянскими маринадами — сухими помидорами, артишоками, баклажанами, каперсами, грибами, перцем, луком и, конечно, оливками.

Подкрепившись, при желании, можно поплавать в озере, а затем отправиться обратно в Рим, либо, если вас все еще будет мучать голод, мы вас доставим в Ариччу, путь в которую лежит через так называемый мост суицидов высотой 59 метров, с которого открывается захватывающий дух вид на лежащий внизу город. В 2000г. под мостом была натянута сеть, чтобы избежать несчастных случаев и остановить решивших поквитаться с жизнью. На центральной улице Ариччи рестораны соревнуются между собой в качестве предлагаемой поркетты и прочих местных деликатесов в сопровождении Романеллы — местного немного газированного вина, которое заставить повеселеть даже самого мрачного любителя поркетты. Во время ужина вас развлекут народной музыкой местные артисты. И если вам не удастся таки осилить весь заказанный вами ужин, вам с удовольствием завернут остатки с собой, так что поркетта вас будет ждать даже на завтрак следующего дня.

Организационные детали

Стоимость экскурсии включает трансфер из Рима и обратно, но не включает стоимость обеда/ужина.

Мир поркетты
Мир поркетты
Мир поркетты

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Работаю и учусь в Риме, обожаю Италию с подлинной итальянской страстью, которой могу заразить любого. Я предлагаю только то, что попробовала сама и могу найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсия интересная, Наталия интересно обо все рассказывает: все начинается еще в Риме... Чувствуется она непросто знает материал: она с удовольствием рассказывает про это, без суеты, внимательно слушает вопросы, старается ответить наиболее полно и развернуто. Почему только 3 звездочки? В экскурсии не написано, что они с семьей ( был ребенок) Я в отзывах смотрела и думала это единичный случай может быть. Поэтому сзади было тесно сидеть ( детское кресло и 2 взрослых). Потом детям нужно свое внимание: я сама очень люблю детей, зачем детям чужие тети? И еще не было прогулки вдоль озера: мы так и не поняли, то ли парковаться негде было, до ли дорога закрыта. Прогулка была по городу Кастель-Гандольфо, очень уютно и красиво. Поркетта была хороша.
11 января 2019
Были на экскурсии в январе, скорее рекомендовала бы ее в летние месяцы, когда можно искупаться в озере, в нашем случае получилась приятная прогулка в сопровождении Наталии , ее детей и мужа.
10 сентября 2016
Сама по себе идея экскурсии - великолепна! Воплощение - слабое. Экскурсии как таковой нет, по сути тебя везут в составе семьи "экскурсовода" (мама, папа и ребенок) на ужин, завозя по дороге полюбоваться прекраснейшим озером. По моему субьективному мнению и на основе собственного опыта, индивидуальная экскурсия представляет собой совершенно другое. Наталье - удачи, пусть развиваются
5 сентября 2016
В Риме мы уже более 10 раз. И когда появился свободный воскресный день, мы стали искать что-нибудь необычное. Искренне благодарны Трипстеру за информацию о прекрасном гиде Наташе и об этой экскурсии. Первая часть экскурсии была очень познавательной и интересной. Мы посетили резиденцию Папы и Наташа профессионально, интересно и увлекательно рассказала нам об этом изумительном месте. А потом был "праздник живота". Наташа рассказала нам все о Мире поркетты, провела нас в изумительный ресторанчик к своим друзьям, где нас угостили многочисленными вкусностями. Особенно хочется отметить исключительную доброжелательность Наталии. Узнав при предварительной переписке, что мы уже не молодые люди, она сама предложила заехать за нами в отель. И после экскурсии отвезла нас до места.
Очень благодарны Наташе за подаренный нам праздник!
27 июля 2015
Экскурсия прошла прекрасно. Наталия и Даниель - очень доброжелательные люди. Мы не только покушали вкуснейшую поркетту, которая таяла во рту, но и искупались в озере Альбано, а так же Наталия показала городок Castello Gondolfo. Было интересно и весело. Спасибо большое!!!
27 марта 2015
Большое спасибо замечательным Наталии, Даниэле и маленькому Константино)) Мы прекрасно провели день нашего рождения в компании доброжелательных, приветливых, компетентных людей! Все было организовано на отличном уровне! Поркетта - вкуснотища!! Будем рекомендовать этих гидов и эту экскурсию))
13 ноября 2013
Путешествовали вдвоем с дочкой-третьеклашкой. Спасибо Наталье и Даниэлю за чудесный день.

С утра нас ждал Бомарцо — парк монстров. Зеленый парк с водопадиками, фантастическими, мифологическими фигурами. Иногда смешными, иногда жутковатыми. Мы весело погуляли. Потом мы поехали в городок Ариччу, где попробовали поркетту, вкуснейшие оливки, закуски, десерты и веселое вино. Теперь итальянская кухня у моей дочки на первом месте. Сытые и довольные направились в городок Кастел Гандольфо, в резиденцию Папы Римского. Озеро Альбано - красивейшее место. Просто отдых для глаз. День прошел интересно, познавательно и неутомительно.

Спасибо.
Anna
18 сентября 2013
Наталия и Даниэле, огромное спасибо за ЧУДЕСНО поведенное время, поркетту, озеро, летнюю резиденцию Папы — все это часто вспоминаем, этот сказочный городок и улочки с замечательными кафешками и ресторанчиками! Экскурсия Мир Поркетты — это настоящая Италия, такая как мы себе ее представляли. Отдельное спасибо за экскурсию по Риму. За этот короткий срок, что мы там были столько увидеть с пятилетним ребенком, просто нереально, но вы смоли нас провести по всем великолепным и главным достопримечательностям Рима!
20 августа 2013
Вообще-то я давно езжу в Италию, причем, в разные города и регионы и считала себя знатоком и страны, и ее кухни, но на этой экскурсии мне помогли избавиться от моего заблуждения.

Помогала обаятельная пара Наташа и Даниэль. Они повезли меня в Ариччу (Aricca) - "столицу" родины поркетты, где в одной из многочисленных остерий мы ее попробовали. Правда, "попробовали" - это фигура речи, вводящая в заблуждение.

Из-за стола я встала, еле дыша, да еще с собой мне вручили пакет еды, которую мы не смогли одолеть за обед. Потому что в процессе дегустации поркетту сопровождают многочисленные "друзья и близкие". Там были: оливки и запеченные баклажаны, громадные ломти брускеты с помидорами, жареная картошка, моцарелла буфалло и рикотта, пршут и два вида колбасы. Ну, и собственно поркетта. Назвать ее разновидностью буженины язык не поворачивается. Тем не менее это запеченная свинина со специями и травами. Мясо потрясающей нежности и сочности. Запекают его на сильном огне, в результате свиная шкурка становится хрустящей, как сухарик. Кусочки этой жареной шкурки обязательно кладут вместе с тонкими пластами мяса на... хотела написать - тарелку. На бумагу. Традиционно поркетту подают на белой вощеной бумаге. Всю эту роскошь мы легким красным вином и болтали.

Прелесть таких нестандартных экскурсий в том числе в неформальном общении на любые темы: жизнь у них и у нас, отношение итальянских мужчин к женщинам, налоги в Италии, стоимость съемной квартиры, прошедший католический праздник, характерные особенности итальянских женщин. За поездку я не только открыла новый для себя итальянский специалитет, я видела летнюю резиденцию Папы Римского, погуляла по игрушечному Кастель Гандольфо (Castel Gandolfo), ахнула от вида на озеро Альбано, которое было когда-то кратером вулкана.

Общение с Наташей и Даниэлем было для меня очень комфортным. Симпатичные, приветливые, позитивные ребята. Я буду рада встретиться с ними снова. Экскурсию рекомендую всем своим друзьям, собирающимся в Рим.

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