Елена проводит ещё 4 экскурсии

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  4. На яхте вокруг острова Понца

Сказочные виды Тирренского моря, история о родине императоров, купание в гротах и паста от капитана!

Елена
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Елена – ваш гид
В пятичасовом путешествие вдоль берегов острова Понца вы оцените его красоту со всех ракурсов и познакомитесь с насыщенной историей региона Лацио.

Во время остановок в гротах и пещерах сможете вдоволь накупаться и рассмотреть подводный мир.

А также отведаете пасту в прекрасном исполнении капитана с прохладным вином.
250 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 9 часов
До 10 человек
Встреча на вокзале г. Анцио
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На яхте вокруг острова Понца
На яхте вокруг острова Понца

Что вас ожидает

На пароме к острову Понца: морское путешествие начинается!
Рано утром, в 8:00, мы встретимся на вокзале Анцио, познакомимся и после кофе-тайма отправимся на пароме к острову Понца. Время в пути составит 50 минут. По дороге (и в течение предстоящего плавания) я расскажу о древней истории этого места, впервые заселенного еще неандертальцами, о родине великих императоров, античных памятниках — руинах вилл, акведуках — и гротах, где римляне выращивали рыбу.

Пять незабываемых часов на яхте
Прибыв на остров, вы переместитесь на яхту и отправитесь в пятичасовое плавание вдоль всей береговой линии острова. Будет несколько остановок на самых красивых каменистых пляжах, в бухтах, морских пещерах и голубых гротах, где вы сможете поплавать и понырять. А на обед капитан приготовит для вас фантастическую пасту и подаст прохладное вино.

Обаяние вечернего Анцио
В 16:00 вы вернетесь в порт, прогуляетесь по улочкам живописного города и в 17:30 отправитесь в обратный путь до Анцио, где вас будет ждать еще несколько исторических заметок о наследии Древнего Рима. А перед отправлением в Рим останется время для обмена впечатлениями и завершающего аперитива в романтической атмосфере вечернего города.

В случае непредвиденных погодных условий (шторм, сильный ветер)
Мы предложим вам альтернативный вариант — полноценную экскурсию по городам Анцио и Неттуно, с посещением местной императорской винодельни и дегустацией вин, а также дегустацией морепродуктов (устрицы, лангусты). Также вы сможете отдохнуть на пляже, а если захотите — мы организуем ужин или мастер-класс по приготовлению пасты на яхте.

Организационные детали

Как добраться

  • До места встречи в г. Анцио участники добираются самостоятельно.
  • Из Рима идет поезд с вокзала Термини, направление г. Неттуно. Время в пути 1 час 5 минут.
  • В стоимость экскурсии не входят билеты на поезд (7,2 евро туда-обратно) и паром от Анцио до острова Понца (62 евро туда-обратно, время в пути 1 час).

Что нужно иметь в виду

  • Если у вас есть особые диетические ограничения или аллергия, вам нужно будет самим позаботиться об обеде, так как меню на лодке стандартное (паста и напитки — вино, вода, кофе; входит в стоимость экскурсии).
  • Пожалуйста, возьмите с собой полотенца, солнцезащитный крем, купальник и маску для ныряний (по желанию).
  • В случае отмены тура в последнюю минуту из-за шторма вам будет предложен альтернативный вариант — его стоимость (со всеми дегустациями) составит 150 евро/человека. Ужин/мастер-класс на яхте в стоимость не входит.

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.

На яхте вокруг острова Понца
На яхте вокруг острова Понца
На яхте вокруг острова Понца
На яхте вокруг острова Понца
На яхте вокруг острова Понца
На яхте вокруг острова Понца
На яхте вокруг острова Понца
На яхте вокруг острова Понца
На яхте вокруг острова Понца
На яхте вокруг острова Понца
На яхте вокруг острова Понца

Экскурсия проводится во вторник и субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на вокзале г. Анцио.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, я лицензированный гид. Вот уже много лет моя профессиональная деятельность тесно связана со сферой туризма. А от вечного города Рим у меня не проходящий синдром Стендаля :) В ходе моей работы я объединилась с другими профессиональными гидами , и мы вместе предоставляем свои услуги не только в Риме, но и в других регионах Италии. Совместно мы делаем путешественников счастливыми — это наш главный девиз! Мы очень дружелюбно, позитивно и интересно проводим экскурсии, с удовольствием делимся своими знаниями и секретами итальянской жизни. Для меня, как для человека любящего свое дело, важно уметь чувствовать аудиторию, стараться быть с людьми на одной волне, понять их ожидания. Только опираясь на интерес слушателей, можно нести доброе, прекрасное и вечное. Во время путешествия нестрашно чего-то не услышать, вот не увидеть что-то интересное — это обидно. Со мной всегда легко, весело и увлекательно и вкусно!
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Елена проводит ещё 4 экскурсии

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