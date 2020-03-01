Елена проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

На пароме к острову Понца: морское путешествие начинается!

Рано утром, в 8:00, мы встретимся на вокзале Анцио, познакомимся и после кофе-тайма отправимся на пароме к острову Понца. Время в пути составит 50 минут. По дороге (и в течение предстоящего плавания) я расскажу о древней истории этого места, впервые заселенного еще неандертальцами, о родине великих императоров, античных памятниках — руинах вилл, акведуках — и гротах, где римляне выращивали рыбу.

Пять незабываемых часов на яхте

Прибыв на остров, вы переместитесь на яхту и отправитесь в пятичасовое плавание вдоль всей береговой линии острова. Будет несколько остановок на самых красивых каменистых пляжах, в бухтах, морских пещерах и голубых гротах, где вы сможете поплавать и понырять. А на обед капитан приготовит для вас фантастическую пасту и подаст прохладное вино.

Обаяние вечернего Анцио

В 16:00 вы вернетесь в порт, прогуляетесь по улочкам живописного города и в 17:30 отправитесь в обратный путь до Анцио, где вас будет ждать еще несколько исторических заметок о наследии Древнего Рима. А перед отправлением в Рим останется время для обмена впечатлениями и завершающего аперитива в романтической атмосфере вечернего города.

В случае непредвиденных погодных условий (шторм, сильный ветер)

Мы предложим вам альтернативный вариант — полноценную экскурсию по городам Анцио и Неттуно, с посещением местной императорской винодельни и дегустацией вин, а также дегустацией морепродуктов (устрицы, лангусты). Также вы сможете отдохнуть на пляже, а если захотите — мы организуем ужин или мастер-класс по приготовлению пасты на яхте.