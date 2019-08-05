2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по вилле самого богатого семейства Италии 18-19 веков

Сергей
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Сергей – ваш гид
Для того, чтобы изучить архитектурные предпочтения высшего сословия и понять историческую роль «черной знати» в становлении Италии, мы отправимся на прогулку по роскошной вилле Рима, принадлежавшей самому богатому семейству Италии 18-19 веков – банкирам из рода Торлония.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Наследие рода Торлония
Наследие рода Торлония

Раньше на территории знаментиной виллы было расположено множество необычных сооружений: театр и амфитеатр, римские храмы и иудейские катакомбы, искусственные озера и мраморные обелиски, “этрусские захоронения” и даже рыцарские ристалища. Последний владелец виллы вел затворнический образ жизни, увлекался созданием витражей и построил знаменитый на всю Италию «Совиный Домик» – уникальное собрание произведений витражного искусства.

Сейчас вилла превращена в интересный музей, наполненный античными статуями, картинами и мозаиками. Посещение этого места – это не только осмотр изысканной архитектуры дворца, зданий и паркового ансамбля, спроектированного гениальным архитектором Валадьером, но и погружение во времена олигархической Италии и в бурную эпоху Дуче.

  • На экскурсии я расскажу вам о первых владельцах виллы – знатной аристократической богеме и финансовой элите Италии, определявшей экономическое, культурное и политическое лицо страны.
  • Вы узнаете, кому принадлежит известная фраза “выше меня – только Бог”.
  • Услышите пеструю многовековую историю виллы со времен вторжения войск Наполеона Бонапарта и до периода правления Бенито Муссолини, который неспроста именно ее сделал своей личной частной резиденцией.

Организационные детали

Вход на виллу – свободный, отдельно оплачиваются входные билеты в здания виллы (12 евро).
Мы встречаемся у центрального входа на Виллу Торлония со стороны via Nomentana.

Наследие рода Торлония
Наследие рода Торлония
Наследие рода Торлония
Наследие рода Торлония
Наследие рода Торлония
Наследие рода Торлония
Наследие рода Торлония

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Увлекаюсь литературой и обожаю историю Древнего Рима. Италия для меня - это прежде всего колыбель современной цивилизации, в бурной истории которой можно найти много отголосков событий, происходящих в наши дни. Продолжаю много путешествовать по разным городам мира, но давно окончательно осознал, что все-таки именно Рим – самый интересный и уникальный город. C 2009 года наслаждаюсь возможностью жить и работать в Вечном Городе. Мои экскурсии – это взгляд на современность через призму прошлого.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2019
Мы с Наталией не только полностью удовлетворены экскурсией, ее построением, содержанием, ритмом. И получили , несомненно, истинное наслаждение от общения с самим Сергеем, грамотным, эрудированным во многих областях истории, искусства, культуры, интеллигентным и симпатичным человеком. 3 часа пролетели незаметно, мы не устали, хотя был очень жаркий день. Беседы расширили области наших познаний и интересов не только по Италии, но и другим странам. Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям, коллегам, знакомым и пользователям Трипстера Сергея как интересного, знающего экскурсовода. Надеемся, в будущем не раз встретиться с ним.
5 января 2019
Интересная подача, глубокое знание истории рода Торлония и истории Италии. Такую экскурсию можно рекоммендовать и взрослым, и молодежи. Без информации этой экскурсии, посещение Ватикана было бы не столь котрастным. В следующий визит в Италию обязательно свяжемся с Сергеем для экскурии по "неизбитым маршрутам".

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