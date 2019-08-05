2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Раньше на территории знаментиной виллы было расположено множество необычных сооружений: театр и амфитеатр, римские храмы и иудейские катакомбы, искусственные озера и мраморные обелиски, “этрусские захоронения” и даже рыцарские ристалища. Последний владелец виллы вел затворнический образ жизни, увлекался созданием витражей и построил знаменитый на всю Италию «Совиный Домик» – уникальное собрание произведений витражного искусства.

Сейчас вилла превращена в интересный музей, наполненный античными статуями, картинами и мозаиками. Посещение этого места – это не только осмотр изысканной архитектуры дворца, зданий и паркового ансамбля, спроектированного гениальным архитектором Валадьером, но и погружение во времена олигархической Италии и в бурную эпоху Дуче.