Персональная прогулка с гидом по Риму

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Риму
Персональная прогулка с гидом по Риму
Персональная прогулка с гидом по Риму
Персональная прогулка с гидом по Риму

Что вас ожидает 🤩

  • Фонтан Треви
  • Площадь Испании
  • Площадь Навона
  • Пантеон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Риму. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 6 человек. При размере группы более, чем 6 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Так как показать все самое важное в Риме за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Достопримечательности "Красного маршрута": Большой Цирк, холм Палатин, Бычий Форум, Уста Истины, Капитолий, Площадь Венеции, Пантеон, площадь Навона, фонтан Четырех рек, дворец Мадама, фонтан Треви, Ларго Арджентина.

Достопримечательности "Синего маршрута": Сад Роз, холм Авентин, Апельсиновый сад, Базилика Святой Сабины, вилла Мальтийского ордена, набережная Тибра, понте Ротто, понте Фабрицио, Район бывшего еврейского гетто, район Трастевере, площадь Трилуссы, улица Джулия, вилла Фарнезина, знаменитая площадь Кампо де Фьори, потайные улочки, площади и мосты Рима.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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