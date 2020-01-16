24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символы Рима – без суеты и толп туристов

Прогулка начнется от самого знаменитого амфитеатра — Колизея, далее мы пройдем по страницам истории от Римского форума до Витториано, в процессе экскурсии я расскажу вам историю Вечного города, начиная от истоков и до наших дней. Мы посетим площадь Навона, полюбуемся фонтаном Треви и храмом всех богов – Пантеоном. Вы узнаете, почему место убийства Цезаря называют «кошкин дом», а у Колизея и Римского форума поймете, с чего начиналась и как была разрушена Римская империя. Перенесетесь в 16 век, рассматривая самый масштабный проект Микеланджело – Капитолийский холм. И, конечно, насладитесь панорамой города с верхней ступеньки Испанской лестницы.

Римский кофе и традиционный рынок

Не обойдем вниманием и утренние ритуалы итальянцев – за чашечкой вкуснейшего кофе в Риме поговорим о том, почему в Италии принято завтракать за баром и почему капучино после полудня – это преступление. Затем по узким улочкам бывшего еврейского гетто выйдем к Кампо деи Фиори – старинному итальянскому рынку, где вы сможете попробовать лимончелло, сыры, трюфельную пасту и другие местные деликатесы. А я поделюсь кулинарными итальянскими традициями и подскажу, что непременно стоит отведать.

Секретные уголки города

Мы заглянем и в несколько потайных атмосферных мест города. Вы побываете на секретной панорамной площадке, где можно освежиться фрешем из сладких сицилийских апельсинов. Окажетесь на маленькой площади Минервы с обелиском слона, зайдете в укромный садик средневекового замка – настоящий оазис, где среди римских пальм летают попугаи и журчат струи травертинового фонтана. Когда солнце приблизится к зениту, мы сможем отдохнуть в тени деревьев виллы Боргезе у финальной точки маршрута.

🍕 В конце прогулки поделюсь личными списками самых аутентичных тратторий, пиццерий и джелатарий и подскажу, как спланировать дальнейший отдых, чтобы не терять драгоценное время!