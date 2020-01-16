24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей

Прочувствовать дыхание Вечного города без спешки и шумных туристов

Дарья
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Дарья – ваш гид
Если вы не любите толпиться у достопримечательностей и стоять в длинных очередях, добро пожаловать на мою утреннюю прогулку! Мы обойдем главные локации Рима до нашествия туристов с фотоаппаратами, насладимся превосходным кофе с корнетти и заглянем в секретные места Вечного города — от садика с попугаями до потайной обзорной площадки.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.46
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей

Что вас ожидает

Символы Рима – без суеты и толп туристов
Прогулка начнется от самого знаменитого амфитеатра — Колизея, далее мы пройдем по страницам истории от Римского форума до Витториано, в процессе экскурсии я расскажу вам историю Вечного города, начиная от истоков и до наших дней. Мы посетим площадь Навона, полюбуемся фонтаном Треви и храмом всех богов – Пантеоном. Вы узнаете, почему место убийства Цезаря называют «кошкин дом», а у Колизея и Римского форума поймете, с чего начиналась и как была разрушена Римская империя. Перенесетесь в 16 век, рассматривая самый масштабный проект Микеланджело – Капитолийский холм. И, конечно, насладитесь панорамой города с верхней ступеньки Испанской лестницы.

Римский кофе и традиционный рынок
Не обойдем вниманием и утренние ритуалы итальянцев – за чашечкой вкуснейшего кофе в Риме поговорим о том, почему в Италии принято завтракать за баром и почему капучино после полудня – это преступление. Затем по узким улочкам бывшего еврейского гетто выйдем к Кампо деи Фиори – старинному итальянскому рынку, где вы сможете попробовать лимончелло, сыры, трюфельную пасту и другие местные деликатесы. А я поделюсь кулинарными итальянскими традициями и подскажу, что непременно стоит отведать.

Секретные уголки города
Мы заглянем и в несколько потайных атмосферных мест города. Вы побываете на секретной панорамной площадке, где можно освежиться фрешем из сладких сицилийских апельсинов. Окажетесь на маленькой площади Минервы с обелиском слона, зайдете в укромный садик средневекового замка – настоящий оазис, где среди римских пальм летают попугаи и журчат струи травертинового фонтана. Когда солнце приблизится к зениту, мы сможем отдохнуть в тени деревьев виллы Боргезе у финальной точки маршрута.

🍕 В конце прогулки поделюсь личными списками самых аутентичных тратторий, пиццерий и джелатарий и подскажу, как спланировать дальнейший отдых, чтобы не терять драгоценное время!

По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Ciao! Меня зовут Даша, мне 26 лет, я искусствовед, художник и тревел-блогер. Когда-то я влюбилась в Италию окончательно и бесповоротно и решила остаться навсегда. Здесь у каждого есть своя страсть, Рим — это моя. Много лет я изучаю итальянскую культуру, историю и архитектуру, а общение с местными жителями помогло мне открыть много тайных уголков Рима, которые скрыты от глаз обычного туриста. Я помогаю взглянуть на колорит Вечного города совсем другими глазами и составляю авторские экскурсии индивидуально, в темпе, который удобен именно вам.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 января 2020
Экскурсия по Риму прошла замечательно. Большое спасибо Даше за интересный рассказ о городе и его достопримечательностях. За очень интересный маршрут, дигустацию местных продуктов на рынке, красивые смотровые площадки города.
30 декабря 2019
Дарье большое спасибо за экскурсию. В принципемы за 3,5 часа познакомились со всеми знаковыми местами Рима и так как экскурсия проходила в первый день, мы определились с планами на следющие дни пребывания в Риме. Нам стало понятно, куда идти и что смотреть. Дарья очень внимательна и наша прогулка прошла на одном дыхании. Отдельное спасибо за список вкусных мест. Рекомендую, кто первый раз в Риме, после такой прогулки уже заблудиться и запутаться в многочисленных улочках невозможно.
18 ноября 2019
Мы решили взять экскурсию и получили массу впечатлений, а все благодаря нашему экскурсоводу!

Даша - удивительная девушка и замечательный экскурсовод, три часа пролетели незаметно, что не помешало нам увидеть основные достопримечательности, услышать интересный рассказ не только про историю Рима, архитектуру и памятники, но и про жизнь обычных итальянцев и итальянок)

Побывали на площади трёх фонтанов, бросили монетки в фонтан Треви, поднялись на смотровую площадку, услышали историю строительства Пантеона, увидели Испанскую лестницу и место убийства Цезаря и многое многое другое)

А ещё Даша показала нам дворики, которые итальянцы прячут от глаз туристов)
И, конечно же порекомедовала нам, что ещё посмотреть и где вкусно поесть)

Рекомендую всем туристам) Уверена, Даша сможет заинтересовать любого человека)
Екатерина
2 ноября 2019
Даша, спасибо огромное за экскурсию. У нас в группе был ещё и фотограф, Даша терпеливо ждала , когда все нафоткаются)) провела с нами Времени больше положенного, очень интересно рассказывала и даже мне, человеку , который ни раз в Риме, показала новые и интересные места. Очень приятный человек и собеседник. Еще и после экскурсии ответила на наши вопросы , нужно было спросить у знающего человека)) большое спасибо, всем очень рекомендую!! надеюсь,что видимся не последний раз))
30 октября 2019
Это не экскурсия , а прогулка! Кому-то такой формат нужен)
23 октября 2019
Экскурсовод практически про Рим ничего не рассказала. Потом мы уже с книгой - гидом увидили совсем другой Рим. Прошлись по основным достопримечательностям. Пока шли, ничего не было слышно, так как наушников не было. Это не экскурсия, а прогулка с посещением рынка. Совет: не тратьте дегьги и время зря
1 октября 2019
Несмотря на то, чо шел дождь, экскурсия рошла на ура! Узнали много нового для себя и посмотрели главные достопримечательнсти и не толко! Было очень приятно обсщаться с Дашей. Порекомендовала очень вкусные места с аутентичной едои! Рекомендуем!
30 сентября 2019
мы остались очень довольны! Дарья, провела настолько познавательно интересную экскурсию, в понятной легкой для восприятия и памяти манере. провела нас не только традиционным маршрутом нашей прогулки по Риму, но и показала великолепные не туристические места! Познакомила с гостраномическими пристрастиям и римлян! Мы рекомендуем всем! День провели очень восхитительно! Мы влюбилась в Рим! Спасибо Дарье!
25 сентября 2019
Действительно очень приятная, милая девушка Дарья. Общение простое,дружеское. Маршрут составлен грамотно,программа длилась 4 часа,что полностью оправдывает средства. Помимо вопросов на исторические темы,Даша ответила на сторонние,типа про сим карту,транспорт в городе и т.д. Это первая из запланированных экскурсий,и я правильно сделал что взял её,т.к. это реальное ознакомление с историческим центром позволило иметь представление о городе и планах на последующие дни. Плюс это действительно Рим без туристов!!! К концу экскурсии (к 12 часам) народу на улицах гораздо прибавилось,а к обеду стали толпы! Настоятельно рекомендую брать эту экскурсию тем,кто впервые в Риме,нам очень помогло в дальнейшем пребывании.
23 сентября 2019
Чтобы почувствовать место, в программе путешествия , окунуться в атмосферу и просто увидеть нетуристические местечки обязательно должны быть экскурсии от местных жителей. Причем Дарья подстроила маршрут с учетом того, что я в Риме не первый раз. Еще раз спасибо.
Ещё 14 отзывов

Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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