Gianni B. проводит ещё 4 экскурсии

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Поездка в Аутлет Кастель Романо/Castel Romano под Римом на весь день!

Gianni B.
Gianni B. – Гид из Рима
Италия — рай для шопоголиков.

Здесь находятся самые лучшие бутики с громкими именами.

А если подгадать, то брендовую вещь можно купить с огромной скидкой.

В аутлете Castel Romano есть все — Burberry, Calvin Klein, Levi's и еще десяток магазинов.

А скидки могут доходить до 70%! Я вам покажу настоящий итальянский шопинг и помогу вам составить новый гардероб.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €80 за человека

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Поездка в Аутлет Кастель Романо/Castel Romano под Римом на весь день!
Поездка в Аутлет Кастель Романо/Castel Romano под Римом на весь день!
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ШОППИНГ- СОПРОВОЖДЕНИЕ
Castel Romano. Его территория составляет 25 000 кв. м.
Товары таких марок, как Burberry, Versace и множества других, продаются здесь на 30-70% дешевле.
Прогулка включает в себя передвижение между Roma-Castel Romano на моем личном автомобиле 🚘 чтобы избежать высокой Стоимость такси
Проведите день в торговом центре Castel Romano Outlet Shopping Village Наслаждайтесь скидкой до 70% от фирменных этикеток, таких как Valentino
Получите консультацию у торгового помощника о том, что купить и где
Отель Castel Romano, построенный в стиле, напоминающем Римскую империю, находится всего в 25 километрах от центра города.
Купите дизайнерскую моду и ярлыки с большим брендом в 7-часовой поездке по магазинам в римскую торговую деревню Castel Romano Outlet.
Найдите сделки на фирменных брэндах, таких как Burberry, Calvin Klein, Levi's и другие. Отдохните в ресторанах и кафе….
Поездки на шоппинг в Рим, так же, как и в другие регионы Италии могут быть очень удачными, если подойти к этому вопросу основательно. Без помощи сопровождающего лица очень трудно соориентироваться в многообразии маршрутов.
Заручившись поддержкой Local Friend, можно максимально сэкономить на покупках и приобрести действительно самые лучшие вещи по самым интересным ценам.
Что входит
  • Услуги local friend в течение всей поездки
  • Трансфер Рим туда/обратно
Что не входит
  • питание и напитки
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Поездка в Аутлет Кастель Романо/Castel Romano под Римом на весь день!
Поездка в Аутлет Кастель Романо/Castel Romano под Римом на весь день!
Поездка в Аутлет Кастель Романо/Castel Romano под Римом на весь день!
Поездка в Аутлет Кастель Романо/Castel Romano под Римом на весь день!
Поездка в Аутлет Кастель Романо/Castel Romano под Римом на весь день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Gianni B.
Gianni B.
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Gianni B. проводит ещё 4 экскурсии

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