Gianni B. проводит ещё 4 экскурсии

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ШОППИНГ- СОПРОВОЖДЕНИЕ

Castel Romano. Его территория составляет 25 000 кв. м.

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Отель Castel Romano, построенный в стиле, напоминающем Римскую империю, находится всего в 25 километрах от центра города.

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Поездки на шоппинг в Рим, так же, как и в другие регионы Италии могут быть очень удачными, если подойти к этому вопросу основательно. Без помощи сопровождающего лица очень трудно соориентироваться в многообразии маршрутов.

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