Групповая автобусная экскурсия ⛳ из Рима в Помпеи с обедом (первое или второе блюдо или пицца 🍕, гарнир, десерт 🍪, 1/4 вина и вода).

Панорамная часть экскурсии 🧭 на автобусе 🚌 по Неаполю включает осмотр Кастель-дель-Ово, фонтана ⛲ дель Карчиофо, района Позилипо. Во время пешеходной части Вы увидите Королевскую площадь, Театр Сан Карло, галерею Умберто, Анжуйскую крепость и площадь Плебисцита.

Во время экскурсии в археологическую зону Помпеи Вы увидите общественные здания, рынок, Термы, пекарню, лупанарий (публичный дом), Казарму гладиаторов и мн. др.