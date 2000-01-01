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Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом

4.3
77 отзывов
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Вы покинете на один день Рим, чтобы увидеть родину мафиози и побывать в городе, которого не существует уже 2000 лет.

Наше путешествие продлится 14 часов.

Мы разделим наше знакомство с Неаполем на две части: обзорную автобусную и пешеходную экскурсию ⛳, а после отправимся изучать жизнь древних римлян в Помпеи.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €138 за человека

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Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом

Что вы увидите

  • Королевскую площадь, Театр Сан Карло, галерею Умберто, Анжуйскую крепость и площадь Плебисцита, археологическую зону Помпеи, общественные здания, рынок, Термы, пекарню, лупанарий (публичный дом)
  • Казарму гладиаторов и мн. др.
Групповая автобусная экскурсия ⛳ из Рима в Помпеи с обедом (первое или второе блюдо или пицца 🍕, гарнир, десерт 🍪, 1/4 вина и вода).
Панорамная часть экскурсии 🧭 на автобусе 🚌 по Неаполю включает осмотр Кастель-дель-Ово, фонтана ⛲ дель Карчиофо, района Позилипо. Во время пешеходной части Вы увидите Королевскую площадь, Театр Сан Карло, галерею Умберто, Анжуйскую крепость и площадь Плебисцита.
Во время экскурсии в археологическую зону Помпеи Вы увидите общественные здания, рынок, Термы, пекарню, лупанарий (публичный дом), Казарму гладиаторов и мн. др.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт Рим-Помпеи-Рим
  • входные билеты и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
  • обед
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 viale Castro Pretorio 66
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом
Поездка в Неаполь и Помпеи с обедом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rome W.
Rome W.
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77 отзывов оставили туристы

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