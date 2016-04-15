Практически в каждом музее Рима можно найти работы Караваджо, но самое ценное, что некоторые работы художника до сих пор находятся и в церквях Рима, где увидеть их можно совершенно бесплатно.

Программа

Я расскажу о Караваджо, о том, как он сумел отказаться от традиций прошлого и создать собственный, глубоко индивидуальный стиль. В отличие от прочих художников своего времени, писавших идеально-приторных красавиц и «богоумиленных» святых, Караваджо изображал реальных людей с их реальными недостатками. Святые у него — это старики с грязными мозолистыми ступнями, а Мадонна — заботливая мать с пухлой грудью кормящей женщины.

Такая новизна и оригинальность искусства сделали Караваджо революционной фигурой в культурной жизни Рима того времени, что, конечно же, не помешало священнослужителям-заказчикам отказываться от «неправильных» полотен. Художник постоянно экспериментировал с цветовой гаммой и изображениями луча света в темном пространстве. Он справедливо полагал, что его произведения будут совершенны только тогда, когда он научится правдоподобно-объемно изображать фигуры, отражающие луч света. Об этом и многом другом мы поговорим во время экскурсии.