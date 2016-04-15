Понять и влюбиться в работы великого Караваджо

История жизни великого мастера и его культурной революции

5
1 отзыв
На этой экскурсии я расскажу историю жизни великого мастера и его революционный стиль.

Мы посетим все церкви, где находятся работы художника.

Поскольку в этих церквях находятся работы и многих других известных художников, в том числе Рафаеля, то мы познакомимся и с ними.
Понять и влюбиться в работы великого Караваджо

Практически в каждом музее Рима можно найти работы Караваджо, но самое ценное, что некоторые работы художника до сих пор находятся и в церквях Рима, где увидеть их можно совершенно бесплатно.

Программа

Я расскажу о Караваджо, о том, как он сумел отказаться от традиций прошлого и создать собственный, глубоко индивидуальный стиль. В отличие от прочих художников своего времени, писавших идеально-приторных красавиц и «богоумиленных» святых, Караваджо изображал реальных людей с их реальными недостатками. Святые у него — это старики с грязными мозолистыми ступнями, а Мадонна — заботливая мать с пухлой грудью кормящей женщины.

Такая новизна и оригинальность искусства сделали Караваджо революционной фигурой в культурной жизни Рима того времени, что, конечно же, не помешало священнослужителям-заказчикам отказываться от «неправильных» полотен. Художник постоянно экспериментировал с цветовой гаммой и изображениями луча света в темном пространстве. Он справедливо полагал, что его произведения будут совершенны только тогда, когда он научится правдоподобно-объемно изображать фигуры, отражающие луч света. Об этом и многом другом мы поговорим во время экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
площадь Popolo
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Здравствуйте. Меня зовут Анна и я профессиональный гид в Риме. Я родом из Санкт-Петербурга, а в Вечный город я переехала 10 лет назад по большой любви — любви к этому городу. Я получила диплом в Римском Университете, мы изучали историю Древнего Рима, археологию, историю искусств, во время учебы я начала показывать мой любимый город туристам. Так постепенно я стала гидом, чему безумно рада, ведь это профессия мечты! Я очень люблю необычные маршруты. Моя цель — чтобы на моей экскурсии вы узнали и увидели то, чего нет в путеводителях! Жду вас в Риме!
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1 реальный отзыв

А
15 апр 2016
Караваджо - очень необычный и уникальный художник, который жил как и писал - мощно и на полную. Анна передаст вам его дух и мироощущение по полной. Советую!

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