Что вы увидите
- Колизей
- Римские Форумы
- Капитолий
- Пантеон
- Площадь Навона
- Fontana di Trevi
- Площадь Испании
- Ватикан
- Замок Святого Ангела
Обзорная экскурсия ⛳ на комфортабельном Мерседесе поможет погрузиться в многовековую атмосферу Рима, даже если у Вас в распоряжении всего несколько часов.
За время автопрогулки Вы увидите самые знаменитые достопримечательности 🏛️ города. Я познакомлю Вас с его культурой, расскажу про обычаи, интересные особенности и покажу тайные места.
Имеющаяся у меня лицензия NCC позволяет заезжать на территорию исторического центра Рима, так что мы сможем рассмотреть достопримечательности во всех деталях.
Во время экскурсии:
- 1. Познакомимся с визитной карточкой Рима - Колизеем, и я расскажу Вам об истории 📖 его создания, архитектуре и современном состоянии.
- 2. Посетим Римские Форумы. Вы узнаете интересные факты о “руинах” древнего Рима, как их называют в народе.
- 3. Погрузимся в атмосферу духовной жизни Рима и полюбуемся на Капитолий, созданный великим Микеланджело.
- 4. Внимательно рассмотрим наиболее хорошо сохранившийся древний храм - Пантеон, а также Площадь Навона (Piazza Navona), где проводились гонки на колесницах.
- 5. Сможем загадать желание и бросить монетку в самый крупный фонтан ⛲ в Риме - Fontana di Trevi.
- 6. Вблизи посмотрим на Площадь Испании, которая является центром римского квартала моды.
- 7. Увидим Ватикан, где Вы узнаете об интересных исторических фактах, легендах и мифах о Замке Святого Ангела и крупнейшей исторической христианской церкви в мире.
Что входит
- Услуги гида
- Проезд на автомобиле
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр С.
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