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Познать Рим за 3 часа

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1 отзыв
Александр С.
Александр С. – Гид из Рима
Во время поездки по Вечному городу вы с комфортом познакомитесь с его главными достопримечательностями 🏛️, архитектурой и историей 📖, загляните в самые потаённые уголки.

Посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, а также научитесь в нём ориентироваться.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €282 за экскурсию

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Познать Рим за 3 часа
Познать Рим за 3 часа

Что вы увидите

  • Колизей
  • Римские Форумы
  • Капитолий
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Fontana di Trevi
  • Площадь Испании
  • Ватикан
  • Замок Святого Ангела
Обзорная экскурсия ⛳ на комфортабельном Мерседесе поможет погрузиться в многовековую атмосферу Рима, даже если у Вас в распоряжении всего несколько часов.
За время автопрогулки Вы увидите самые знаменитые достопримечательности 🏛️ города. Я познакомлю Вас с его культурой, расскажу про обычаи, интересные особенности и покажу тайные места.
Имеющаяся у меня лицензия NCC позволяет заезжать на территорию исторического центра Рима, так что мы сможем рассмотреть достопримечательности во всех деталях.

Во время экскурсии:

  • 1. Познакомимся с визитной карточкой Рима - Колизеем, и я расскажу Вам об истории 📖 его создания, архитектуре и современном состоянии.
  • 2. Посетим Римские Форумы. Вы узнаете интересные факты о “руинах” древнего Рима, как их называют в народе.
  • 3. Погрузимся в атмосферу духовной жизни Рима и полюбуемся на Капитолий, созданный великим Микеланджело.
  • 4. Внимательно рассмотрим наиболее хорошо сохранившийся древний храм - Пантеон, а также Площадь Навона (Piazza Navona), где проводились гонки на колесницах.
  • 5. Сможем загадать желание и бросить монетку в самый крупный фонтан ⛲ в Риме - Fontana di Trevi.
  • 6. Вблизи посмотрим на Площадь Испании, которая является центром римского квартала моды.
  • 7. Увидим Ватикан, где Вы узнаете об интересных исторических фактах, легендах и мифах о Замке Святого Ангела и крупнейшей исторической христианской церкви в мире.
Что входит
  • Услуги гида
  • Проезд на автомобиле
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Познать Рим за 3 часа
Познать Рим за 3 часа
Познать Рим за 3 часа
Познать Рим за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр С.
Александр С.
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