Обзорная экскурсия ⛳ на комфортабельном Мерседесе поможет погрузиться в многовековую атмосферу Рима, даже если у Вас в распоряжении всего несколько часов.

За время автопрогулки Вы увидите самые знаменитые достопримечательности 🏛️ города. Я познакомлю Вас с его культурой, расскажу про обычаи, интересные особенности и покажу тайные места.

Имеющаяся у меня лицензия NCC позволяет заезжать на территорию исторического центра Рима, так что мы сможем рассмотреть достопримечательности во всех деталях.

Во время экскурсии: