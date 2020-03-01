Nina проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Рим для своих, или что скрывает Вечный город

Секретные маршруты, сюжеты о настоящих римлянах, скрытые произведения искусства и лучшее джелато

Nina
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Nina – ваш гид
В шаге от известных достопримечательностей есть уютные изысканные улочки, аутентичные кафе и рестораны, а полюбоваться работами Микеланджело, Рафаэля и Караваджо можно не только в музеях.

Вы отправитесь в самое сердце Рима, туда, где проводят время коренные жители, обитатели ренессансных домов-палаццо.

Не просто узнаете историю Рима, но и пополните список любимых мест, погрузившись в красочную атмосферу Вечного города.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Рим для своих, или что скрывает Вечный город
Рим для своих, или что скрывает Вечный город

Что вас ожидает

Рим и римляне вчера и сегодня
В сердце Вечного города вы «пообщаетесь с говорящими статуями», которые поделятся историями о Риме и его жителях. Услышите занимательные рассказы и легенды о жизни римских аристократических фамилий и «чёрной знати», римских пап и их фавориток, а также увидите дом, где жила знаменитая куртизанка. Прогуляетесь по «папским» улицам, которые интересны не только историей и архитектурой, но и аутентичными магазинчиками и ресторанами. А также увидите фонтан Треви, Испанскую лестницу и другие атмосферные места из «Римских каникул» и «Сладкой жизни».

Удивительное рядом
Вы увидите шедевры великих художников и узнаете, где вечером послушать концерты органной музыки совершенно бесплатно. На Пьяцца дель Пополо с церквями-близнецами поговорим о возникновении Рима, о том, откуда появились братья Ромул и Рэм и почему здесь не обошлось без вмешательства богов. Конечно, я расскажу о римском барокко и покажу шедевры двух гениев и «заклятых врагов» Бернини и Борромини. Кроме того, вы посетите историческое кафе-студию, где встречались представители артистической среды и богемы. Здесь за чашечкой кофе вы полюбуетесь работами скульптора Антонио Канова.

Рим угощает
Я расскажу о римской кулинарии, подскажу, где попробовать настоящую «кучина романа», выпить вина и насладиться высокой кухней. Вместе мы зайдём в джелатерию, где много лет римская семья хранит рецепт великолепного домашнего мороженого и сладостей. Вы понаблюдаете за работой кондитеров и оцените вкус нежнейшего натурального лакомства.

Кому подходит экскурсия

Всем путешественникам старше 12 лет.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Рим для своих, или что скрывает Вечный город
Рим для своих, или что скрывает Вечный город
Рим для своих, или что скрывает Вечный город
Рим для своих, или что скрывает Вечный город
Рим для своих, или что скрывает Вечный город
Рим для своих, или что скрывает Вечный город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nina
Nina
Ciao! Меня зовут Нина, я журналист, путешественница, поклонница итальянской кухни, гид по профессии и по призванию. Я нежно люблю Италию, и уже более 6 лет живу в Риме, прекрасно знаю город, его историю, культуру и искусство, увлекаюсь гастрономией и энологией, поэтому я с удовольствием организую и спланирую вашу поездку, покажу вам Рим и его окрестности, расскажу о достопримечательностях и вкусно накормлю.
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Nina проводит ещё 2 экскурсии

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