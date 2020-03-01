Nina проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Рим и римляне вчера и сегодня

В сердце Вечного города вы «пообщаетесь с говорящими статуями», которые поделятся историями о Риме и его жителях. Услышите занимательные рассказы и легенды о жизни римских аристократических фамилий и «чёрной знати», римских пап и их фавориток, а также увидите дом, где жила знаменитая куртизанка. Прогуляетесь по «папским» улицам, которые интересны не только историей и архитектурой, но и аутентичными магазинчиками и ресторанами. А также увидите фонтан Треви, Испанскую лестницу и другие атмосферные места из «Римских каникул» и «Сладкой жизни».

Удивительное рядом

Вы увидите шедевры великих художников и узнаете, где вечером послушать концерты органной музыки совершенно бесплатно. На Пьяцца дель Пополо с церквями-близнецами поговорим о возникновении Рима, о том, откуда появились братья Ромул и Рэм и почему здесь не обошлось без вмешательства богов. Конечно, я расскажу о римском барокко и покажу шедевры двух гениев и «заклятых врагов» Бернини и Борромини. Кроме того, вы посетите историческое кафе-студию, где встречались представители артистической среды и богемы. Здесь за чашечкой кофе вы полюбуетесь работами скульптора Антонио Канова.

Рим угощает

Я расскажу о римской кулинарии, подскажу, где попробовать настоящую «кучина романа», выпить вина и насладиться высокой кухней. Вместе мы зайдём в джелатерию, где много лет римская семья хранит рецепт великолепного домашнего мороженого и сладостей. Вы понаблюдаете за работой кондитеров и оцените вкус нежнейшего натурального лакомства.

Кому подходит экскурсия

Всем путешественникам старше 12 лет.