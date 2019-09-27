Воспользуйтесь круизной остановкой в порту Чивитавеккья, поезжайте в Рим на комфортабельном автомобиле, а по прибытии пересядьте на hop-on hop-off автобус с открытой крышей. Отправляйтесь из порта Чивитавеккья в 09:00 или 09:30 и прибудьте в Рим на Via Crescenzio? 19 рядом с Ватиканом. Это всего в 12 минутах ходьбы от автобусной hop-on hop-off остановки номер 6.

Затем вы сможете выходить на любой из 8 остановок, которые удобно расположены рядом с самыми важными памятниками в городе. Узнайте историю Рима на борту автобуса благодаря записанным комментариям, доступных на 9 языках (английском, французском, испанском, немецком, итальянском, русском, китайском, арабском и португальском). Воспользуйтесь бесплатными пешими экскурсиями по самым известным площадям, улицам и памятникам, чтобы получить еще более полное представление о городе.

Для вашего удобства hop-on hop-off автобусы курсируют ежедневно с 09:00 до 18:00 каждые 15-20 минут. Онлайн-ваучер можно активировать на любой из остановок. Первая остановка hop-on hop-off автобуса, где нужно активировать онлайн-ваучер, находится напротив железнодорожного вокзала Термини. Возвращайтесь в порт Чивитавеккья в 15:45. Отправляйтесь на автобусе от Piazza dell’ Independenza и выходите в 16:00 на автбоусной остановке via Crescenzio #2. По любым другим вопросам обращайтесь к сопровождающему во время утренней поездкм в Рим.