Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья

Сэкономьте время и деньги благодаря трансферу от круизного терминала Чивитавеккья до центра Рима

4.2
99 отзывов
В группе
до 50 чел.
Сэкономьте время и деньги благодаря трансферу от круизного терминала Чивитавеккья до центра Рима и обратно, а также поднимитесь на борт экскурсионного автобуса Hop-On Hop-Off, чтобы за день оценить лучшие места Вечного города.
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья
Рим: hop-on hop-off тур с трансфером из порта Чивитавеккья

Что вы увидите 🤩

  • Круизный порт Чивитавеккья
  • Пьяцца Навона
  • Пантеон
  • Испанская лестница
  • Фонтан Треви
  • Римский форум
  • Замок Святого Ангела
  • Ватикан
  • Уста истины
  • Площадь Венеции
  • Колизей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. В свободное время отправляйтесь в тур по достопримечательностям на hop-on hop-off автобусе
  2. Отправляйтесь из круизного терминала Чивитавеккья в Рим и обратно без каких-либо проблем
  3. Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi и наушниками на борту экскурсионного автобуса
  4. Побывайте на бесплатных пеших экскурсиях
  5. Узнайте историю Рима благодаря комментариям в автобусе (доступны на 9 языках)
Воспользуйтесь круизной остановкой в порту Чивитавеккья, поезжайте в Рим на комфортабельном автомобиле, а по прибытии пересядьте на hop-on hop-off автобус с открытой крышей. Отправляйтесь из порта Чивитавеккья в 09:00 или 09:30 и прибудьте в Рим на Via Crescenzio? 19 рядом с Ватиканом. Это всего в 12 минутах ходьбы от автобусной hop-on hop-off остановки номер 6.
Затем вы сможете выходить на любой из 8 остановок, которые удобно расположены рядом с самыми важными памятниками в городе. Узнайте историю Рима на борту автобуса благодаря записанным комментариям, доступных на 9 языках (английском, французском, испанском, немецком, итальянском, русском, китайском, арабском и португальском). Воспользуйтесь бесплатными пешими экскурсиями по самым известным площадям, улицам и памятникам, чтобы получить еще более полное представление о городе.
Для вашего удобства hop-on hop-off автобусы курсируют ежедневно с 09:00 до 18:00 каждые 15-20 минут. Онлайн-ваучер можно активировать на любой из остановок. Первая остановка hop-on hop-off автобуса, где нужно активировать онлайн-ваучер, находится напротив железнодорожного вокзала Термини. Возвращайтесь в порт Чивитавеккья в 15:45. Отправляйтесь на автобусе от Piazza dell’ Independenza и выходите в 16:00 на автбоусной остановке via Crescenzio #2. По любым другим вопросам обращайтесь к сопровождающему во время утренней поездкм в Рим.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от круизного терминала Чивитавеккья до центра Рима и обратно
  • Ассистенты на каждой остановке hop-on-hop-off автобуса в Риме
  • Экскурсия по Риму на hop-on hop-off автобусе с открытой крышей
  • Бесплатный Wi-Fi и наушники на борту hop-on hop-off автобуса
  • Бесплатные пешие экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • В связи с мерами по борьбе с COVID-19 может произойти изменение в графике движения, изменение маршрутов, а также сокращение или отмена остановок. Обновленную информацию можно найти на сайте или в приложении местного туроператора
  • Hop-on hop-off автобусы подходят для людей с ограниченными возможностями здоровья, но пассажирам необходимо сделать несколько шагов, чтобы подняться в салон
  • Воспользуйтесь комфортным трансфером от круизного терминала Чивитавеккья до Рима. Регистрация пройдет в 19:15 в круизном туристическом центре в Чивитавеккье
  • Бесплатный шаттл работает только в те дни, когда в порту находятся круизные корабли
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 99 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
29
3
15
2
5
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
27 сен 2019
(США)
Дайте себе много времени, чтобы вернуться. В Риме очень многолюдно и много машин. Мы стремились вернуться на автобусе в 15:30, там было так много трафика, что мы не успели, и нам пришлось сесть на автобус в 16:00 обратно в порт. Автобус было немного сложно найти, это хороший маршрут, если вы любите или не против прогуляться.
А
8 ноя 2018
(Ирландия)
Хоп в автобусном туре был приятным. Единственной сложностью было получить трансфер до тренера из порта. Было трудно найти маршрутный автобус, и там не было никого, чтобы направить нас. Как только мы нашли маршрутный автобус, это был легкий трансфер до места, где мы встретили автобус, чтобы отвезти нас в Рим. Я думаю, что точки подъема и опускания должны быть четко обозначены.
А
16 авг 2019
(Великобритания)
Very rushed to do in one day

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