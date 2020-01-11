14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рим от истоков до наших дней

Мы начнем знакомство с городом на Пьяцца-дель-Пополо — именно отсюда в Рим попадали все гости Вечного города, от варваров до художников и поэтов. Я расскажу, почему в Средние века это место считалось проклятым, раскрою секрет названия площади и поясню, почему она играет важную роль в современном Риме. Следом вы погуляете по одной из самых атмосферных и красивых улиц столицы — виа Маргутта — и узнаете, как она стала меккой художников, антикваров и других творческих личностей. А еще рассмотрите дом, где жил с семьей знаменитый Федерико Феллини.

История и легенды Вечного города

По исторической улице Виа дель Бабуино вы дойдете до площади Испании — точке скопления бутиков и модных кафе. Увидите место, где Гоголь написал большую часть первого тома Мертвых душ, отдохнёте у фонтана Баркачча, а потом пройдёте до фонтана Треви и посмотрите на него с особого ракурса без толп туристов. Также мы посетим величественный Пантеон и разгадаем секрет его купола. Завершится наша прогулка на площади Навона — я раскрою, почему она имеет необычную форму, откуда происходит ее название и как противостояние двух титанов Возрождения сделало из площади настоящее произведение искусства.

Рим изнутри

Чтобы окончательно прочувствовать римский колорит, мы свернём с широких и многолюдных улиц и заглянем в бывший монастырский дворик времён Ренессанса, где можно выпить чашечку кофе, наслаждаясь видом на фрески Рафаэля Санти… Там мы поговорим о современных жителях Вечного города: их повседневной жизни, заботах, потребностях и традициях. Напоследок я обязательно поделюсь с вами «вкусными местами» города и практическими советами.