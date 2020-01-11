14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Старинные площади, величественные фонтаны и колоритные улицы Вечного города на обзорной экскурсии

Анна
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Анна – ваш гид
Я проведу вас по сказочно красивому центру Рима и раскрою историю его знаковых мест и легендарных личностей, которые жили и творили здесь в разные эпохи.

Вы ощутите празднично-карнавальную и одновременно аристократическую атмосферу итальянской столицы, познакомитесь с менталитетом ее жителей и непременно захотите вернуться сюда вновь!
€115
81 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Пьяцца-дель-Пополо
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Рим от истоков до наших дней
Мы начнем знакомство с городом на Пьяцца-дель-Пополо — именно отсюда в Рим попадали все гости Вечного города, от варваров до художников и поэтов. Я расскажу, почему в Средние века это место считалось проклятым, раскрою секрет названия площади и поясню, почему она играет важную роль в современном Риме. Следом вы погуляете по одной из самых атмосферных и красивых улиц столицы — виа Маргутта — и узнаете, как она стала меккой художников, антикваров и других творческих личностей. А еще рассмотрите дом, где жил с семьей знаменитый Федерико Феллини.

История и легенды Вечного города
По исторической улице Виа дель Бабуино вы дойдете до площади Испании — точке скопления бутиков и модных кафе. Увидите место, где Гоголь написал большую часть первого тома Мертвых душ, отдохнёте у фонтана Баркачча, а потом пройдёте до фонтана Треви и посмотрите на него с особого ракурса без толп туристов. Также мы посетим величественный Пантеон и разгадаем секрет его купола. Завершится наша прогулка на площади Навона — я раскрою, почему она имеет необычную форму, откуда происходит ее название и как противостояние двух титанов Возрождения сделало из площади настоящее произведение искусства.

Рим изнутри
Чтобы окончательно прочувствовать римский колорит, мы свернём с широких и многолюдных улиц и заглянем в бывший монастырский дворик времён Ренессанса, где можно выпить чашечку кофе, наслаждаясь видом на фрески Рафаэля Санти… Там мы поговорим о современных жителях Вечного города: их повседневной жизни, заботах, потребностях и традициях. Напоследок я обязательно поделюсь с вами «вкусными местами» города и практическими советами.

Организационные детали

  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда
Рим — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Пьяцца-дель-Пополо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Ciao! Меня зовут Анна. Недавно я исполнила самую заветную мечту своего детства — переехала жить в Рим, и именно здесь нашла дело, которое приносит мне настоящее счастье. Я знакомлю гостей города с реальной итальянской жизнью, неизвестной, а где-то и забытой историей, потрясающей кухней, местными традициями и обычаями. Я не провожу экскурсии — я предлагаю вам отправиться на душевную прогулку по Риму, чтобы найти в нём что-то своё и влюбиться в него безвозвратно.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании. Время пролетело очень быстро.. Понравилось и взрослым и детям. Большое спасибо Анне.
4 января 2020
В Риме мы первый раз , поэтому сразу же заказали себе обзорную экскурсию. Огромное спасибо нашему гиду Анне, которая , не смотря на сложную ситуацию в начале экскурсии из-за новогоднего парада в районе площади Пополо, смогла превратить наше первое знакомство с этим замечательным городом в незабываемое историческое путешествие по культовым местам и совершенно очаровательным укромным уголкам города, которые простой турист никогда не найдёт. Для первого знакомства эта экскурсия отличный вариант!
26 декабря 2019
Чудесная, нежная экскурсия. Вместе с Екатериной прошли по крайне живописному и красивому маршруту, составив превосходное первое представление о Риме. Спасибо большое Екатерине, что она сориентировала нас. Также спасибо ей большое за интересный, содержательный рассказ о многих памятниках, которые мы посещали в ходе экскурсии, а также о традициях и жизненном укладе жителей Рима. Очень рады, что начали знакомство с историей и культурой Вечного Города с этой экскурсии.
22 декабря 2019
Анна молодец, идёт на встречу, прислушивпется к можеданиям. Спасибо большое.
13 декабря 2019
Душевная прогулка. Спасибо огромное Анне!
30 ноября 2019
Анна - чудесный гид!
Экскурсия прошла легко и незаметно, время пролетело очень быстро - расставаться очень не хотелось - настолько душевно беседовали.
Анна действительно знает очень многие исторические аспекты и рассказывает о любимом городе с любовью!
Вернёмся в Рим ещё раз и обязательно устроим ещё одну экскурсию, но уже более длительную.
Несомненно буду рекомендовать Анну всем друзьям, кто приедет в Рим.
Экскурсия подойдёт всем, кого интересует История Рима и всем, кто хочет хорошо и с улыбкой провести время!
Очень интересные места и много полезной информации.
Ане огромный респект!
12 ноября 2019
Невероятно увлекательная экскурсия, с элементами интересных историй, а не просто перечисление исторических дат. Анна прекрасный рассказчик и приятный собеседник.
В конце экскурсии Анна дала «пароли-явки» знаковых местечек Рима , сходили по рекомендации, очень вкусно !
11 ноября 2019
Были на экскурсии 31.10.19г. Аня очень отзывчивый гид. Предложила перенести время экскурсии пораньше, чтобы было меньше туристов. И действительно, ходили очень комфортно по городу. Экскурсия прошла на одном дыхании и комфортно.
3 ноября 2019
Думали: три часа пешком, да мы же захотим есть, пить, отдохнуть, отвлечься)) но нет, вообще не устали, время пролетело незаметно. Анна веселый, умный, остроумный рассказчик. Экскурсия особенно подходит для первого знакомства с Римом, после нее легко ориентироваться в городе, и впечатление о нем сразу очень сильное. Довольны, спасибо))
28 октября 2019
Все было супер. Всем рекомендуем.
Ещё 4 отзыва

Анна проводит ещё 1 экскурсию

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