Индивидуальные экскурсии в Риме

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Погрузиться в прошлое Вечного города на фоне панорам с трех смотровых площадок-холмов

Федерико
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Федерико – ваш гид
Это экскурсия по трем высочайшим смотровым и романтичным местам, которые любим мы, римляне.

Вы «покорите» Авентин, Яникул и Монте Марио; узнаете о концепции города на 7 холмах и образовании Италии; перенесетесь в Древний Рим и откроете тайны Мальтийского ордена.

Перемещаться между холмами будем на машине, поэтому успеем полюбоваться видами и сделать фото.
€150
128 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Встреча в районе метро Республика
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Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина

Что вас ожидает

Холм Авентин — вид на три государства
Наша встреча начнется с поисков замочной скважины, сквозь которую вы увидите великолепный купол собора Св. Петра, а я объясню, почему вы смотрите на три государства сразу. Мы поговорим о тайнах Мальтийского ордена, об архитектуре его закрытой резиденции и о Ватикане. Здесь же погуляем по тихому апельсиновому саду с тенистыми аллеями, где встречаются римские влюбленные.

Холм Яникул — Рим с открыток
С его высоты вы увидите и Пантеон, и монумент Витториано, и замок Святого Ангела, и бесчисленные купола римских церквей. На вершине установлен конный памятник Джузеппе Гарибальди: я расскажу об этом человеке и об образовании государства Италия. По соседству посмотрим на фонтан Аква Паола, который вдохновил авторов знаменитого фонтана Треви. Кроме того, вы узнаете о семье Боргезе и посетите «храмик» Браманте, как ласково зовут его римляне, — первое ренессансное строение города, признанное всеми учебниками по архитектуре образцом совершенства и гармонии.

Гора Марио — римская романтика
Сюда тоже стремятся влюбленные римляне и путешественники, чтобы насладиться панорамой почти всего города. Здесь, на высочайшей точке Рима, я покажу вам обсерваторию и отведу в культовый ресторан Зодиак, где по желанию можно завершить нашу встречу вкусным обедом. Ресторан спроектирован в виде каскада, поэтому замечательные виды ждут вас за любым столиком.

Организационные детали

  • Между холмами мы будем перемещаться на машине. Есть 2 варианта: на такси (включено в стоимость) или на минивэне Mercedes с водителем (+90€).
  • Обязательных дополнительных расходов нет
  • Посещение ресторана по желанию (выбранные блюда оплачиваются отдельно)
Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина
Рим на ладони в компании римлянина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Республика.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Федерико
Федерико
Коренной римлянин, получил высшее образование в одном из самых престижных университетов Рима «Ла Сапиенца», прошел специализацию для преподавательской деятельности, но любовь к искусству и археологии окончательно определила мой выбор профессии. После долгих лет упорной подготовки, сдав экзамены и пройдя конкурс, я получил лицензию гида на русском и итальянском языках. Буду рад открыть вам свой Рим!
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