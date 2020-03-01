Индивидуальные экскурсии в Риме

Что вас ожидает

Холм Авентин — вид на три государства

Наша встреча начнется с поисков замочной скважины, сквозь которую вы увидите великолепный купол собора Св. Петра, а я объясню, почему вы смотрите на три государства сразу. Мы поговорим о тайнах Мальтийского ордена, об архитектуре его закрытой резиденции и о Ватикане. Здесь же погуляем по тихому апельсиновому саду с тенистыми аллеями, где встречаются римские влюбленные.

Холм Яникул — Рим с открыток

С его высоты вы увидите и Пантеон, и монумент Витториано, и замок Святого Ангела, и бесчисленные купола римских церквей. На вершине установлен конный памятник Джузеппе Гарибальди: я расскажу об этом человеке и об образовании государства Италия. По соседству посмотрим на фонтан Аква Паола, который вдохновил авторов знаменитого фонтана Треви. Кроме того, вы узнаете о семье Боргезе и посетите «храмик» Браманте, как ласково зовут его римляне, — первое ренессансное строение города, признанное всеми учебниками по архитектуре образцом совершенства и гармонии.

Гора Марио — римская романтика

Сюда тоже стремятся влюбленные римляне и путешественники, чтобы насладиться панорамой почти всего города. Здесь, на высочайшей точке Рима, я покажу вам обсерваторию и отведу в культовый ресторан Зодиак, где по желанию можно завершить нашу встречу вкусным обедом. Ресторан спроектирован в виде каскада, поэтому замечательные виды ждут вас за любым столиком.