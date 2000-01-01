Елена проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Пантеон — история и легенды

Наша прогулка начнется с посещения Пантеона — античного храма всех богов. Вы преклоните голову перед гробницей гениального Рафаэля и увидите круглое отверстие на вершине купола — «глаз», символизирующий связь земной жизни с небесными божествами. Следом я покажу расположенный неподалеку интересный фрагмент скульптуры, о котором до сих пор ведут жаркие диспуты ученые. Вы увидите античные элементы, встроенные прямо в жилые дома, и погуляете по Ареа Сакра Арджентина. Это место, где находились 4 античных храма и был убит Юлий Цезарь, а сегодня живет диаспора римских котов.

Рим католический

Во второй части экскурсии на смену античной тематике придет христианская. Вы посетите церковь святого Игнатия, посвященную основателю ордена иезуитов и автору знаменитой «доброй улыбки» — Игнатию Лойоле. Следом изучите Санта-Марию-сопра-Минерву — доминиканскую церковь в готическом стиле. Впечалитесь трогательной скульптурой знаменитого Бернини на входе, увидите гроб с останками святой Екатерины Сиенской под алтарной группой и удивительную скульптуру «воскресший Иисус» руки самого Микеланджело. В финале мы зайдем в первую в Риме барочную церковь — прекрасную Иль-Джезу.