Елена проводит ещё 4 экскурсии

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

Рим сквозь века

Посетить Пантеон, великолепные готические и барочные храмы и узнать их историю

115 за экскурсию

Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Елена – Гид в Риме
Вы погуляете по старинному району Пинья и обнаружите в нем следы разных эпох — античность и готика, ренессанс и барокко как добрые соседи живут здесь бок о бок столетиями.

Я помогу вам исследовать символику внутреннего убранства древних церквей, покажу место, где убили Цезаря, и даже познакомлю с колонией римских котов.
Рим сквозь века
Рим сквозь века

Что вас ожидает

Пантеон — история и легенды
Наша прогулка начнется с посещения Пантеона — античного храма всех богов. Вы преклоните голову перед гробницей гениального Рафаэля и увидите круглое отверстие на вершине купола — «глаз», символизирующий связь земной жизни с небесными божествами. Следом я покажу расположенный неподалеку интересный фрагмент скульптуры, о котором до сих пор ведут жаркие диспуты ученые. Вы увидите античные элементы, встроенные прямо в жилые дома, и погуляете по Ареа Сакра Арджентина. Это место, где находились 4 античных храма и был убит Юлий Цезарь, а сегодня живет диаспора римских котов.

Рим католический
Во второй части экскурсии на смену античной тематике придет христианская. Вы посетите церковь святого Игнатия, посвященную основателю ордена иезуитов и автору знаменитой «доброй улыбки» — Игнатию Лойоле. Следом изучите Санта-Марию-сопра-Минерву — доминиканскую церковь в готическом стиле. Впечалитесь трогательной скульптурой знаменитого Бернини на входе, увидите гроб с останками святой Екатерины Сиенской под алтарной группой и удивительную скульптуру «воскресший Иисус» руки самого Микеланджело. В финале мы зайдем в первую в Риме барочную церковь — прекрасную Иль-Джезу.

Организационные детали

  • Экскурсия начнется у Пантеона, а завершится у подножия Капитолийского холма.
  • В стоимость экскурсии не включен входной билет в Пантеон — 3 евро с человека.
Рим сквозь века
Рим сквозь века
Рим сквозь века
Рим сквозь века
Рим сквозь века
Рим сквозь века
Рим сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Piazza della Rotonda.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Всем привет! Меня зовут Елена. Мое первое знакомство с Римом состоялось более 25-ти лет назад. Город встретил меня предрождественской суетой, рынками, запахами панеттоне и пандоро, улыбками римлян и оглушительной красотой. Это место, где Античность гармонично соседствует с современностью. Мои экскурсии — это мой взгляд на Рим, город, который стал мне домом, город, в котором я живу, город который не перестаёт удивлять. Вдруг и для вас он станет местом, где возможно всё! До встречи!
Напишите мне

Елена проводит ещё 4 экскурсии

Рим античный, средневековый, современныйРим античный, средневековый, современныйРим античный, средневековый, современный
100 за экскурсию
4 часа
12 отзывов
Погулять по историческому району Рипа и раскрыть его тайны
Вы посетите один из самых интересных кварталов итальянской столицы, наполненный чудесными храмами, величественными площадями, древнеримскими сооружениями и христианскими артефактами. Я расскажу легенды Рипы и помогу понять ее характер.
Главные святыни РимаГлавные святыни РимаГлавные святыни Рима
100 за экскурсию
3.5 часа
13 отзывов
Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю
Рим по праву называют «Святым городом», ведь в нем собраны величайшие христианские реликвии. Именно здесь жили апостолы Петр и Павел, а первые верующие жертвовали собой во имя религии. Вы зайдете в главные римские церкви и увидите сакральные артефакты, мощи святых и предметы культа, к которым прикасался сам Христос. А еще восхититесь потрясающей архитектурой и богатым убранством итальянских соборов, которые являются самостоятельным воплощением человеческого гения!
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие РимаЕврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие РимаЕврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
115 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Открыть яркую главу этнической истории столицы и погрузиться в атмосферу настоящей римской жизни
Еврейской общине Рима более 2000 лет. Возникнув до разрушения Второго Иерусалимского храма, пройдя через Античность, Средневековье и Возрождение, она поныне сохранила культурную идентичность. О роли Вечного города в еврейской истории и евреев в истории Рима вы узнаете на экскурсии по живописным кварталам по обе стороны Тибра.
Древний Рим: политика, религия, развлеченияДревний Рим: политика, религия, развлеченияДревний Рим: политика, религия, развлечения
155 за экскурсию
4.5 часов
25 отзывов
Прогуляться по античным руинам и узнать, во что верили и как развлекались в начале нашей эры
Многое из того, чем люди пользуются и интересуются сейчас, появилось еще в античности. Знакомство с наследием Древнего Рима даст представление об исчезнувшей языческой религии, а еще о вещах, сохранившихся в жизни общества с древних времен: праве, политике и развлечениях. Исследуя исторические руины Вечного города, вы поймете, с чего все начиналось.

Необычные маршруты по Риму

Онлайн-экскурсия «Ватикан — самая загадочная страна в мире»Онлайн-экскурсия «Ватикан — самая загадочная страна в мире»Онлайн-экскурсия «Ватикан — самая загадочная страна в мире»
7 за человека
1.5 часа
83 отзыва
«Проникнуть» за стены карликового государства и узнать секретную информацию о его жизни и устройстве
У этой экскурсии нет аналогов: я подробно и увлекательно расскажу о ежедневной жизни папы римского и его знаменитых швейцарцев, а также поделюсь редкими лайфхаками о том, как попасть в «закрытые» для туристов места на территории Ватикана. Шаг за шагом с помощью моих фото вы обойдёте государство от дома папы до его роскошных садов, рассматривая по пути любопытные постройки и открывая новые подробности о стране!
Гарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе РимаГарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе РимаГарбателла город-сад — фотосессия в самом тайном районе Рима
скидка20%
€80
64 за экскурсию
1.5 часа
37 отзывов
Фотопрогулка по одному из самых живописных уголков города, где живут коренные римляне
Если вы уже полюбовались историческим центром Рима, восхитились и сфотографировали Колизей и фонтан Треви и ищете для своего фотоальбома что-то необычное и непохожее на стандартные снимки, то эта прогулка — для вас!
Рим для кофемановРим для кофемановРим для кофеманов
111 за экскурсию
2 часа
13 отзывов
Пройти по лучшим римским кофейням в компании профессионального бариста
Кофе — тот напиток, с которого начинается и которым заканчивается день каждого римлянина. На моей прогулке вы пройдете по самым знаковым кофейным местам Рима, попробуете лучший эспрессо в городе, познакомитесь с итальянскими кофейными традициями и лучше поймете повседневную культуру Вечного города. Все точки нашего маршрута расположились в историческом центре Рима, поэтому вы не только насладитесь ароматным кофе, но и познакомитесь с городскими достопримечательностями.
Скрытые шедевры РимаСкрытые шедевры РимаСкрытые шедевры Рима
195 за экскурсию
3 часа
8 отзывов
Прогуляться по столице с историком искусств и перейти на другой уровень созерцания Вечного города
Для моей прогулки не важно — были вы в Риме много раз или приехали впервые: я покажу вам совершенно особенный город, не столько рассказывая о памятниках, сколько помогая вам по-настоящему их увидеть. Обходя туристические места, вы будете смотреть на Рим глазами Гёте, впитывать эстетику Ренессанса и барокко, любоваться игрой света в потайных окнах и бывшей мастерской скульптора и, как европейцы прошлых эпох, оттачивать вкус. Не спеша получать знания и каждую минуту, каждый миг — наслаждаться Римом.
Римский велотурРимский велотурРимский велотур
От 105 за экскурсию
4 часа
8 отзывов
Полюбоваться римскими красотами и провести время с пользой для здоровья на велопрогулке по городу
Если вы спортивны и любите движение, хотите не только полюбоваться римскими красотами, но и провести время с пользой для здоровья, предлагаю вам совершить велопрогулку по Риму. Возможно, вы удивитесь, но в Вечном городе есть велосипедные дорожки, по которым можно пересечь город с севера на юг, избежав туристических пробок и увидев много интересных местечек, скрытых от обычных пешеходов.
Кино-сны или 1½ день с ФеллиниКино-сны или 1½ день с ФеллиниКино-сны или 1½ день с Феллини
От 96 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Рим кинематографический — по атмосферным местам знаменитого итальянского режиссера и его персонажей
Я хочу показать вам совсем особенный Рим — кинематографический. Тут в гениальных фильмах Р. Росселини и Л. Висконти возник неореализм. Этот город стал материей для фантастических кино-снов Ф. Феллини.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимБилеты в музеиНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классыОнлайнОнлайн мастер-классыВебинарыОнлайн-прогулки
115 за экскурсию
Заказать экскурсию