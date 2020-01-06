Рим: захватывающий тур по истории города

Отправляйтесь в захватывающее мультимедийное путешествие, которое позволит узнать историю Вечного города на протяжении

4.7
172 отзыва
В группе
до 100 чел.
Отправляйтесь в захватывающее мультимедийное путешествие, которое позволит узнать историю Вечного города на протяжении 2700 лет истории.

Воспользуйтесь поглощающим и эмоциональным шансом открыть для себя секреты города, его развитие и памятники.
Рим: захватывающий тур по истории города
Рим: захватывающий тур по истории города
Рим: захватывающий тур по истории города
Рим: захватывающий тур по истории города
Рим: захватывающий тур по истории города
Рим: захватывающий тур по истории города

Что вы увидите 🤩

  • Пьяцца Навона
  • Добро пожаловать в Рим
  • Кампо деи Фиори
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя секреты города
  2. Совместите развлечение с образованием
  3. Узнайте о истории и развитии Рима на протяжении разных исторических периодов города
Во время этого тура вы погрузитесь в историю замечательного города и незабываемо проведете время. Вас ожидает путешествие во времени и пространстве.
Вас ждет мультимедийное представление: стены и потолки оживут вокруг вас, в то время как на земле возникнет большая модель города, которая покажет эволюцию Рима через века. Эта проекция расскажет вам за 27 минут о 2700 годах истории вечного Рима. Вам покажется, что вы пролетате над городом сквозь века, наблюдая за сменяющимися памятниками, дворцами, храмами и площадями.
В завершение тура осмотрите 4 большие интерактивные модели, которые позволят узнать историю таких исключительных шедевров, как Императорский Форум, Форум Августа, мавзолей Адриана, и базилика Святого Петра. Захватывающие проекции и интерактивные модели подарят вам уникальные и незабываемые впечатления, а также позволят вам узнать эволюция этого необыкновенного города.
Шоу проходит внутри бывшего кинотеатра Августа по адресу: Corso Vittorio Emanuele II, 203. Проекция и интерактивные экспонаты доступны также для посетителей с ограниченными возможностями. Визит можно начать в любое время в течение часов работы, так как шоу продолжается непрерывно. Аудиогид доступен на 8 языках: итальянском, английском, немецком, испанском, французском, немецком, русском, китайском и японском.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к мультимедийному шоу Welcome To Rome
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Последнее шоу начинается за 1 час до закрытия
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Вы должны предоставить физическое или электронное доказательство того, что были полностью привиты вакциной, одобренной FDA или ВОЗ, не менее чем за 14 дней до даты мероприятия. Дети в возрасте до 12 лет и люди с заболеваниями или религиозными убеждениями, препятствующими вакцинации, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, или теста на антигены Covid-19, сделанного не более чем за 6 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 172 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
129
4
35
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6
2
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1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
6 янв 2020
(Франция)
Сильное смятение в начале, когда мы понимаем, что есть только одна комната с 4 пробелами, объясняющими часть города. Тем не менее, презентации являются захватывающими и очень хорошо сделаны, жаль, что так мало Фильм отличный и захватывающий, динамичный и захватывающий. Довольно сложно рассказать историю Рима в такой ясной, структурированной и образовательной форме. 1 час посещения всего. Действительно качественно и доступно для всей семьи.
J
8 дек 2019
(Германия)
Тур действительно крутой, а 3D-анимация помогает понять старую красоту всех скал и колонн по всему Риму. Лучшая часть была кино с 4 экранами и фильмом, который быстро и интересно объяснил историю Рима. Определенно стоит того!
P
21 окт 2019
(Израиль)
Стоит сходить, в самом начале, чтобы иметь общее представление о достопримечательностях Рима.
А
2 мар 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Развлекательно и познавательно. Совершенно верно, чтобы получить обзор этого впечатляющего города в начале поездки в Рим.
А
27 фев 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Расположен в центре города, и его легко найти. Он был совсем не полным. Экипаж приятный и отзывчивый. Вы получаете аудиогид на вашем языке. Очень информативно и понятно. В общей сложности потребовалось около 45 минут.
А
26 фев 2020
(Франция)
Оригинал (it)
Фантастика
E
24 фев 2020
(Бельгия)
Excellente introduction à la visite de Rome! Vivement recommandé!
c
15 фев 2020
(Бельгия)
excellent endroit pour commencer un séjour à rome
А
11 фев 2020
Оригинал (es)
Хорошая общая информация о Риме. Идеально для тех, кто только что приехал в город
M
6 фев 2020
Оригинал (de)
Очень информативный, красиво оформленный, хороший обзор самых важных зданий и истории Рима.
А
27 янв 2020
(Дания)
Vi var tre trætte rejsende og havde nok forventet mere end to stole at sidde på … vi kunne heller ikke sidde på gulvet. Jeg tror det er indrettet efter rigtig mange mennesker og derfor ikke plads til stole. Men i lav sæsonen så ville det have været rart
C
14 янв 2020
(Австрия)
Оригинал (de)
Эта мультимедийная поездка дает очень хороший обзор истории Рима и не занимает много времени. Всего около 1 часа. Поэтому посещение легко возможно даже нетерпеливым молодым людям ;-)
M
13 янв 2020
(Словакия)
Оригинал (en)
Veľmi pekne vizuálne spracovaná história Ríma a niektorých konkrétnych pamiatok, veľmi efektné. Super zážitok a doplnenie informácií. Zaujímavé aj pre deti / vek 10 rokov /
V
10 янв 2020
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Очень интересная выставка и приятный персонал
G
7 янв 2020
(Австрия)
Оригинал (de)
хороший краткий обзор развития Рима - можно было бы немного поподробнее - в любом случае прочитал бы меня заранее!
Ещё 157 отзывов

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