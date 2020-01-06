Во время этого тура вы погрузитесь в историю замечательного города и незабываемо проведете время. Вас ожидает путешествие во времени и пространстве.

Вас ждет мультимедийное представление: стены и потолки оживут вокруг вас, в то время как на земле возникнет большая модель города, которая покажет эволюцию Рима через века. Эта проекция расскажет вам за 27 минут о 2700 годах истории вечного Рима. Вам покажется, что вы пролетате над городом сквозь века, наблюдая за сменяющимися памятниками, дворцами, храмами и площадями.

В завершение тура осмотрите 4 большие интерактивные модели, которые позволят узнать историю таких исключительных шедевров, как Императорский Форум, Форум Августа, мавзолей Адриана, и базилика Святого Петра. Захватывающие проекции и интерактивные модели подарят вам уникальные и незабываемые впечатления, а также позволят вам узнать эволюция этого необыкновенного города.

Шоу проходит внутри бывшего кинотеатра Августа по адресу: Corso Vittorio Emanuele II, 203. Проекция и интерактивные экспонаты доступны также для посетителей с ограниченными возможностями. Визит можно начать в любое время в течение часов работы, так как шоу продолжается непрерывно. Аудиогид доступен на 8 языках: итальянском, английском, немецком, испанском, французском, немецком, русском, китайском и японском.