Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

🥓 Мясные и морские деликатесы

С бокалом домашнего красного вина, которое производит владелец магазина, вы продегустируете 6 видов колбасных изделий: сыровяленную ветчину (прошутто), мортаделлу и другие деликатесы из разных регионов Италии. Узнаете о тонкостях производства, традициях и этикете употребления аутентичных мясных продуктов. Затем отправитесь на дегустацию устриц, морского ежа, каракатиц в кляре или других морепродуктов с местным белым вином. А я расскажу о прошлом и настоящем римской морской кухни.

🍕 Ммм, римская пицца!

О мировой популярности итальянской пиццы говорить не приходится, а на ее родине просто невозможно обойти стороной это древнее национальное блюдо. В одной из старейших пекарен города вы услышите об исконных рецептах приготовления теста, посмотрите, как мастера превращают его в тончайшую лепешку, и отведаете ароматное изделие, закусив фаршированными оливками.

🍰 Тирамису и ароматный кофе

Завершится гастрономическое приключение божественным тирамису — классическим, клубничным или фисташковым, на ваш выбор. Я расскажу об особенностях этого традиционного многослойного десерта и посоветую другие сладкие шедевры, которые обязательно стоит попробовать в Риме. Альтернативой может стать сицилийская кондитерская с восхитительными пирожными. А за чашкой эспрессо мы поговорим о кофейном культе, капучино и других разновидностях этого напитка, непревзойденных итальянских кофемашинах и местах, где можно купить отличный кофе.

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