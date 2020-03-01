Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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  4. Римский стрит-фуд в центре Вечного города

Сложить мозаику гастрономических впечатлений и узнать секреты приготовления традиционных блюд

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Мы встретимся на Площади цветов, где на рыночных лавках ежедневно разворачивается скатерть-самобранка из сезонных фруктов и овощей под аккомпанемент шумных итальянских диалогов.

В одной из старейших пекарен вы познакомитесь с процессом изготовления тончайшей пиццы.

В «салюмерии» попробуете эталонные римские и тосканские деликатесы.

С бокальчиком местного белого прикоснетесь к оттенкам и истории римской морской кухни.

А в завершение оцените настоящий тирамису, который приготовят прямо при вас.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
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Римский стрит-фуд в центре Вечного города
Римский стрит-фуд в центре Вечного города

Что вас ожидает

🥓 Мясные и морские деликатесы
С бокалом домашнего красного вина, которое производит владелец магазина, вы продегустируете 6 видов колбасных изделий: сыровяленную ветчину (прошутто), мортаделлу и другие деликатесы из разных регионов Италии. Узнаете о тонкостях производства, традициях и этикете употребления аутентичных мясных продуктов. Затем отправитесь на дегустацию устриц, морского ежа, каракатиц в кляре или других морепродуктов с местным белым вином. А я расскажу о прошлом и настоящем римской морской кухни.

🍕 Ммм, римская пицца!
О мировой популярности итальянской пиццы говорить не приходится, а на ее родине просто невозможно обойти стороной это древнее национальное блюдо. В одной из старейших пекарен города вы услышите об исконных рецептах приготовления теста, посмотрите, как мастера превращают его в тончайшую лепешку, и отведаете ароматное изделие, закусив фаршированными оливками.

🍰 Тирамису и ароматный кофе
Завершится гастрономическое приключение божественным тирамису — классическим, клубничным или фисташковым, на ваш выбор. Я расскажу об особенностях этого традиционного многослойного десерта и посоветую другие сладкие шедевры, которые обязательно стоит попробовать в Риме. Альтернативой может стать сицилийская кондитерская с восхитительными пирожными. А за чашкой эспрессо мы поговорим о кофейном культе, капучино и других разновидностях этого напитка, непревзойденных итальянских кофемашинах и местах, где можно купить отличный кофе.

🎁 В подарок от меня вы получите секретный мини-путеводитель для гурманов.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная.
  • Все дегустации включены в стоимость.
Римский стрит-фуд в центре Вечного города
Римский стрит-фуд в центре Вечного города
Римский стрит-фуд в центре Вечного города
Римский стрит-фуд в центре Вечного города
Римский стрит-фуд в центре Вечного города
Римский стрит-фуд в центре Вечного города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Я родилась в Москве и больше 14 лет живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю поделиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными туристам мелочами.
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Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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