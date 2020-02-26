Что вас ожидает

Расслабленное утро в идиллическом месте

Наш волшебный день начнется с бокала просекко в особняке банкиров XVI века. Под пение тропических птиц и звон колоколов вы насладитесь панорамой Вечного города до самой черты горизонта, попробуете свежеприготовленные десерты от шеф-повара и отдохнете в тени пальмовых деревьев. После легкого завтрака мы прогуляемся по улице Бабуино с бутиками мировых брендов и вечнозеленой, уединенной улочке Маргутта, где еще недавно жили Феллини и Пикассо, о которых, если захотите, я расскажу несколько удивительных историй.

Тайные дворики, местный рынок и лучшая крыша Рима

Заглянув в секретный двор, принадлежавший Папе Римскому, вы увидите купающихся в фонтане зеленых попугаев, сделаете невероятные фотографии для инстаграма, научитесь «расшифровывать» античные статуи и различать гербы знатных семейств. Далее я поведу вас к городскому рынку фруктов и сыра, по пути заходя в церкви, где скромно прячутся роскошные расписные потолки 3D. В завершение вы подниметесь на любимую крышу горожан и рассмотрите Ватикан с высоты птичьего полета!