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Тихие дворики, захватывающие панорамы и секреты Вечного города на прогулке с арт-дилером

Lina
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Lina – ваш гид
Вы побываете в самых атмосферных уголках Рима, о которых порой не знают даже местные.

Научитесь расшифровывать тайные символы и ощутите, как город становится понятнее и ближе.

А поднявшись в финале на любимую крышу римлян, влюбитесь в итальянскую столицу окончательно!
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Пьяцца дель Пополо
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У этой экскурсии1 отзыв
5
С Римом на «ты»
С Римом на «ты»

Что вас ожидает

Расслабленное утро в идиллическом месте
Наш волшебный день начнется с бокала просекко в особняке банкиров XVI века. Под пение тропических птиц и звон колоколов вы насладитесь панорамой Вечного города до самой черты горизонта, попробуете свежеприготовленные десерты от шеф-повара и отдохнете в тени пальмовых деревьев. После легкого завтрака мы прогуляемся по улице Бабуино с бутиками мировых брендов и вечнозеленой, уединенной улочке Маргутта, где еще недавно жили Феллини и Пикассо, о которых, если захотите, я расскажу несколько удивительных историй.

Тайные дворики, местный рынок и лучшая крыша Рима
Заглянув в секретный двор, принадлежавший Папе Римскому, вы увидите купающихся в фонтане зеленых попугаев, сделаете невероятные фотографии для инстаграма, научитесь «расшифровывать» античные статуи и различать гербы знатных семейств. Далее я поведу вас к городскому рынку фруктов и сыра, по пути заходя в церкви, где скромно прячутся роскошные расписные потолки 3D. В завершение вы подниметесь на любимую крышу горожан и рассмотрите Ватикан с высоты птичьего полета!

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.

С Римом на «ты»
С Римом на «ты»
С Римом на «ты»
С Римом на «ты»
С Римом на «ты»
С Римом на «ты»
С Римом на «ты»
С Римом на «ты»
С Римом на «ты»
С Римом на «ты»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Пьяцца дель Пополо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lina
Lina
Ciao! Меня зовут Лина. Я 5 лет путешествую по миру и 2 года живу в Риме. Изучала историю искусства в двух университетах, а сейчас работаю в галерее современного искусства. Успела объездить всю Италию и обойти пешком Рим. И теперь точно знаю, как показать вам этот город, чтобы влюбить в него навсегда. Со мной вы почувствуете себя здесь местными жителями. Добро пожаловать домой ♥️
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Ирина
26 февраля 2020
Огромное спасибо Лине за чудесную экскурсию! С ее помощью мне удалось увидеть его совсем другим!
С первых же минут сложилось впечатление, что мы знакомы уже не первый день - все было так легко, комфортно!
Красивый маршрут с невероятным закатом, интересные рассказы, самая вкусная пицца и кофе - такой вот замечательный день!
Лина, спасибо! Очень надеюсь открыть для себя и другие города Италии с твоей помощью!

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