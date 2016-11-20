Секреты и легенды Барокко и Возрождения

О судьбах великих мастеров, внесших огромный вклад в культурное развитие Рима

5
1 отзыв
Во время данной экскурсии мы познакомимся с двумя очень важными для Рима периодами — Возрождения и Барокко, и судьбами великих мастеров, повлиявших на культурное развитие столицы.
Секреты и легенды Барокко и Возрождения
Секреты и легенды Барокко и Возрождения
Секреты и легенды Барокко и Возрождения
Секреты и легенды Барокко и Возрождения
Секреты и легенды Барокко и Возрождения
Секреты и легенды Барокко и Возрождения
Секреты и легенды Барокко и Возрождения
Секреты и легенды Барокко и Возрождения
Секреты и легенды Барокко и Возрождения
Секреты и легенды Барокко и Возрождения
Секреты и легенды Барокко и Возрождения

Программа

Мы пройдем через весь центр, посетим Площадь Венеции, Капитолийский холм, Площадь Навона, Пантеон, Площадь Испании, Фонтан Треви, а также церкви и базилики, где находятся работы Бернини и Борромини, Рафаэля, Микеланджело и Караваджо.

Я подробно расскажу вам о судьбах Бернини и Борромини, эти два великих мастера не особо известны в России, но для Рима сделали очень много, и не узнать о них, посетив Вечный город, просто невозможно! Поскольку при жизни они явно друг друга недолюбливали, осталось много легенд об их вражде, а кое-какие свидетельства этого мы сможем увидеть своими глазами!

Я также расскажу, что хотят нам поведать фигуры фонтана четырех рек, как нужно смотреть на фонтан Мавра, как появился в Риме фонтан “Черепах”, покажу вам купол-обманку и потолки с иллюзорными росписями и многое другое.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Здравствуйте. Меня зовут Анна и я профессиональный гид в Риме. Я родом из Санкт-Петербурга, а в Вечный город я переехала 10 лет назад по большой любви — любви к этому городу. Я получила диплом в Римском Университете, мы изучали историю Древнего Рима, археологию, историю искусств, во время учебы я начала показывать мой любимый город туристам. Так постепенно я стала гидом, чему безумно рада, ведь это профессия мечты! Я очень люблю необычные маршруты. Моя цель — чтобы на моей экскурсии вы узнали и увидели то, чего нет в путеводителях! Жду вас в Риме!
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1 реальный отзыв

Г
20 ноя 2016
Анна очень понятно и доступно рассказывает, время прошло не заметно. Маршрут четкий и продуманный. Посетили несколько очень интересных церквей, куда обычно туристы не заглядывают. Без экскурсии церкви сложно понять и найти отличия в стилях. С нами были дети 8 лет, не усталиии многое запомнили.
Анна, спасибо

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