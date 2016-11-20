Программа

Мы пройдем через весь центр, посетим Площадь Венеции, Капитолийский холм, Площадь Навона, Пантеон, Площадь Испании, Фонтан Треви, а также церкви и базилики, где находятся работы Бернини и Борромини, Рафаэля, Микеланджело и Караваджо.

Я подробно расскажу вам о судьбах Бернини и Борромини, эти два великих мастера не особо известны в России, но для Рима сделали очень много, и не узнать о них, посетив Вечный город, просто невозможно! Поскольку при жизни они явно друг друга недолюбливали, осталось много легенд об их вражде, а кое-какие свидетельства этого мы сможем увидеть своими глазами!

Я также расскажу, что хотят нам поведать фигуры фонтана четырех рек, как нужно смотреть на фонтан Мавра, как появился в Риме фонтан “Черепах”, покажу вам купол-обманку и потолки с иллюзорными росписями и многое другое.