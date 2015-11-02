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  4. Сiao, cioccolata — прогулка по сладким местам Рима!

Посетить первые кондитерские города и погрузиться в волшебные вкусовые ощущения

Владислав
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Владислав – ваш гид
Семь историй, семь вселенных вкуса — каждая прекрасна по-своему.

Вас ждёт путешествие по сладким бутикам Вечного города, в котором переплетутся легенды о Риме, истории вкусов и судьбы их создателей.

Мы попробуем отборные сладости, а между дегустациями очаруемся монументальными достопримечательностями великолепного Рима.

Настоящая dolce vita!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Сiao, cioccolata — прогулка по сладким местам Рима!
Сiao, cioccolata — прогулка по сладким местам Рима!

Что вас ожидает

Рим и сладости, сладости и Рим
От Испанской лестницы — грандиозного барочного сооружения — вы пройдёте через бутиковые улицы Via della Croce, Via delle Carozze и Via Borgognona. В это время мы поговорим о шоколаде, попробуем шоколад и рассмотрим великолепные съедобные экземпляры кондитерских изделий в местных лавках для сладкоежек.

Так, время от времени останавливаясь на дегустации, очутимся у галереи-пассажа Альберто Сорди. Рассмотрев её мозаичный свод и насладившись величием пьяццы Колонны, отправимся к следующей монументальной по значимости и архитектуре достопримечательности.

Мы у «храма всех Богов» — Пантеона! Вы прочувствуете мощь и величие античной постройки и пропитаетесь к ней почтением и благоговением. Я открою прошлое величественного храма и помогу на его фоне сделать памятные фотокарточки. А после — в царство вкуса лучшего в Риме кофе и джелатто, поделиться впечатлениями и дополнить их  разнообразием сладких оттенков.

Перерыв между вкусами не будет долгим. Через узкие мощёные улочки вы пройдёте к пьяцце Навона и, восхитившись, легендарной площадью, монументами и фонтаном на ней, отправитесь открывать новый неповторимый вкус. А чего — узнаете на прогулке.

P.S.: Все, что вы видите на картинках, мы c вами попробуем!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Сiao, cioccolata — прогулка по сладким местам Рима!
Сiao, cioccolata — прогулка по сладким местам Рима!
Сiao, cioccolata — прогулка по сладким местам Рима!
Сiao, cioccolata — прогулка по сладким местам Рима!
Сiao, cioccolata — прогулка по сладким местам Рима!
Сiao, cioccolata — прогулка по сладким местам Рима!
Сiao, cioccolata — прогулка по сладким местам Рима!
Сiao, cioccolata — прогулка по сладким местам Рима!
Сiao, cioccolata — прогулка по сладким местам Рима!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владислав
Владислав
Привет! Меня зовут Влад и мне 29 лет, 10 из которых я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает – 21 апреля, с поправкой на возраст, разумеется. Я работаю в киноиндустрии и у меня 2 высших образования, но я по-прежнему учусь. Учусь замечать красоту в маленьких вещах, наслаждаться каждым днём,совершать увлекательные путешествия и делиться новыми,яркими впечатлениями с интересными людьми
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 ноября 2015
Владислав - отличный гид, который показал нам самые достойные места для истинных ценителей сладостей.
Получился шикарный квест по охоте за сладостями, в процессе которого забываешь обо всём на свете. Мы, кстати, забыли пакет с конфетками и пришлось проходить ещё один квест после окончания экскурсии, только ускоренный и в обратном порядке. Но и он тоже увенчался успехом, и в одной прекрасной джелатерии нам вынесли наш пакет из потайной комнаты и торжественно вручили с пониманием во взгляде! :)))

Владислав проводит ещё 7 экскурсий

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