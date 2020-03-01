Ирина проводит ещё 10 экскурсий

Что вас ожидает

Культовые фигуры римского барокко

В центре экскурсии-приключения — великие итальянские архитекторы Бернини и Борромини, известные не только своими творениями, но и враждой, выраженной в мраморе. Я расскажу, почему Бернини считают «Шекспиром скульптуры», и внесу ясность в самые странные должности архитектора: хранитель папского художественного собрания, директор литейной и заведующий фонтанами. А затем поговорим о его сопернике: вы узнаете, как сын каменотеса Борромини стал самым радикальным представителем барокко и кавалером Малтийского ордена. Разберетесь, почему он предпочитал кругу эллипс, и разгадаете, какие эзотерические и философские концепции Борромини спрятал в своих работах.

Барокко в деталях

Вы познакомитесь с главными шедеврами итальянского барокко и их историями. Побываете возле фонтана «бесстыдных» Неад и узнаете, почему их «откровенная обнаженность» была прикрыта с помощью ракушек. Прикоснетесь к удивительному шедевру — статуе святой Терезы в экстазе, похожей на театральную сцену. Увидите апогей стиля в оформлении дворца Барберини и фонтане Тритона, который почти 400 лет трубит в рог. А еще окажетесь на площади, где раньше были солнечные часы.

О, сладкая жизнь!

Прогуляемся по улице Дольче вита и другим местам съемок знаменитого фильма «Сладкая жизнь» Федерико Феллини. Я расскажу, как имя героя Феллини стало нарицательным, и проведу вас в музей, где собраны одежда и интерьеры того времени. Ненадолго вы почувствуете себя героями «Сладкой жизни», размеренно прогуливающимися по самой богатой улице Рима.